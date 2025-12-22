Pięciobój

Legioniści na podium w memoriale Z. Majewskiego

2025-12-21 | Daniel Ławrynowicz
W Zielonej Górze odbyły się ostatnie w tym roku zawody w pięcioboju nowoczesnym - międzynarodowy memoriał Zbigniewa Majewskiego. Wśród seniorów triumfował z nim Daniel Ławrynowicz, a drugi był Igor Radomyski. Druga wśród kobiet była Maja Biernacka. Legioniści stawali na podium także w rywalizacji młodzieżowców - Szymon Pawlak był drugi w U-17, Jakub Lipka drugi, Franciszek Sołtan trzeci w U-15, a Kamila Jakubowska zwyciężyła w rywalizacji U-15.

Wyniki legionistów:
Senior: 1. Daniel Ławrynowicz, 2. Igor Radomyski, 22. Maksymilian Dobosz
Seniorki: 2. Maja Biernacka, 8. Maja Szondelmajer, 9. Melis Kacar, 10. Pola Wolska
U-24 mężczyzn: 1. Igor Radomyski
U-24 kobiet: 2. Maja Biernacka
U-17 kobiet: 8. Alicja Dobrzyńska
U-17 mężczyzn: 2. Szymon Pawlak, 4. Dominik Radomyski, 6. Kajetan Szpryngiel
U-15 dziewcząt: 1. Kamila Jakubowska, 12. Natalia Flis
U-15 chłopców: 2. Jakub Lipka, 3. Franciszek Sołtan, 8. Franciszek Rogalewski, 9. Eryk Rzepała, 18. Wiktor Wyrzykowski


Daniel Ławrynowicz

Igor Radomyski
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Daniel Ławrynowicz,Igor Radomyski
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Maja Biernacka
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Maja Biernacka
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
pięciobój
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl
Igor Radomyski
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl

Kamila Jakubowska
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl

Jakub Lipka
fot. Miłosz Cygański/pentathlon.org.pl


