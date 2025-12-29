Podcast Legia Mistrz! cz.2

Od soboty posłuchać można drugiej części podcastu Placu Gry z serii "Legia Mistrz", poświęconego finałowi play-off Orlen Basket Ligi z sezonu 2024/25, w którym Legia pokonała 4:3 Start Lublin. Piotr Wesołowicz przygotował blisko godzinny materiał przypominający wielkie chwile dla Legii, która po 56 latach wróciła na tron.

W materiale posłuchać można m.in. wypowiedzi Jarosława Jankowskiego, Kamerona McGustiego, Michała Kolendy, Andrzeja Pluty, Kosmy Zatorskiego, Roberta Chabelskiego, czy Aarona Cela. Partnerem serii „Legia mistrz!” jest m.st. Warszawa.



