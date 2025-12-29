Podcast Legia Mistrz! cz.2

Koszykówka

fot. Maciek Gronau
Od soboty posłuchać można drugiej części podcastu Placu Gry z serii "Legia Mistrz", poświęconego finałowi play-off Orlen Basket Ligi z sezonu 2024/25, w którym Legia pokonała 4:3 Start Lublin. Piotr Wesołowicz przygotował blisko godzinny materiał przypominający wielkie chwile dla Legii, która po 56 latach wróciła na tron.

W materiale posłuchać można m.in. wypowiedzi Jarosława Jankowskiego, Kamerona McGustiego, Michała Kolendy, Andrzeja Pluty, Kosmy Zatorskiego, Roberta Chabelskiego, czy Aarona Cela. Partnerem serii „Legia mistrz!” jest m.st. Warszawa. 

Drugi odcinek podcastu można odłuchać TUTAJ.




