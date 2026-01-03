Legia Warszawa 7-3 Futsal Świecie

W pierwszym meczu w 2026 roku futsaliści Legii Warszawa w ramach 16. kolejki Ekstraklasy wygrali z Futsalem Świecie 7-3. Do przerwy było 2-2.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają już we wtorek, 6 stycznia o godzinie 18:30, a ich przeciwnikiem będzie Widzew Łódź.





Już 21. sekundzie spotkania na bezpośredni strzał z dystansu zdecydował się Henri Alamikkotervo. Piłka minęła wszystkich zawodników i wpadła do bramki. Kolejne minuty to przewaga Legii, ale goście także mieli sytuacje, których nie wykorzystali. W 2:53 Oskar Szczepański trafił w słupek. W 16. minucie goście wyrównali za sprawą Karola Czyszka, ale nie mogli zbyt długo cieszyć się tym wynikiem, bowiem już 3 minuty później legioniści ponownie objęli prowadzenie po indywidualnej akcji Oskara Szczepańskiego. Niestety, na kilkanaście sekund przed zakończeniem pierwszej połowy zespół ze Świecia strzelił na 2-2, a jeszcze 4 sekundy przed regulaminowym czasem gry Piotrowski wykonywał przedłużony rzut karny, jednak fatalnie przestrzelił.













W 27. minucie legioniści ponownie wyszli na prowadzenie po trafieniu Mykyty Storożuka po rzucie wolnym. Niestety, goście wyrównali po raz kolejny i znów do bramki trafił Czyszek. Worek z bramkami się rozwiązał, bo już w 31. minucie Eric Sylla popisał się pięknym uderzeniem, dając Legii czwartą bramkę. W 32. minucie lewą stroną pobiegł Hugo Alves i dobrym strzałem podwyższył wynik na 5-3. Goście zdecydowali się na grę z wycofanym bramkarzem, ale przyniosło to kolejne trafienie dla Legii. Jeszcze przed końcem legioniści podwyższyli na 7-3.





Legia Warszawa 7-3 (2-2) Futsal Świecie

1-0 - 00:21 Henri Alamikkotervo

1-1 - 15:58 Karol Czyszek

2-1 - 18:51 Oskar Szczepański

2-2 - 19:43 Luiz Przybyszewski

3-2 - 26:13 Mykyta Storożuk

3-3 - 28:53 Karol Czyszek

4-3 - 30:13 Eric Sylla

5-3 - 32:06 Hugo Alves

6-3 - 37:33 Luca Priori

7-3 - 39:48 Rui Pinto





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 20. Władysław Tkaczenko, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij





Futsal Świecie: 77. Bartosz Piotrowski, 2. Piotr Kaczkowski, 92. Marcin Mrówczyński, 9. Luiz Przybyszewski, 99. Matheus

rezerwa: 22. Daniel Semrau, 8. Jakub Wiśniewski, 10. Karol Czyszek, 11. Mateusz Komur, 17. Krzysztof Elsner, 87. Kacper Rybacki





żółte kartki: Sylla, Priori, Pinto, Szczepański - Mrówczyński, Elsner





