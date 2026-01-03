Koszykówka

Legia Warszawa 84-63 MKS Dąbrowa Górnicza

fot. Maciek Gronau
W meczu 14. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali we własnej hali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-63. 

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 stycznia o godzinie 12:30 z Kingiem Szczecin. 


 


PLK: Legia Warszawa 84-63 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 11-7, 24-22, 23-16, 26-18

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves28:01134/11 (36%)4/7 (57%)0/4 (0%)5/6 (83%)421
1B. Czapla2:070020
2D. Niedziałkowski1:330000
3A. Pluta28:0283/8 (37%)3/5 (60%)0/3 (0%)2/2 (100%)241
5W. Tomaszewski19:45114/5 (80%)2/3 (66%)2/2 (100%)1/2 (50%)133
11B. Shungu22:28103/4 (75%)2/3 (66%)1/1 (100%)3/5 (60%)333
15O. Siliņš11:2100/2 (0%)0/2 (0%)101
25R. Thompson21:4083/7 (42%)3/5 (60%)0/2 (0%)2/3 (66%)624
32M. Wilczek14:2292/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)4/5 (80%)524
40S. Hunter22:2683/4 (75%)3/4 (75%)2/4 (50%)524
42C. Ponsar28:15176/12 (50%)3/7 (42%)3/5 (60%)2/2 (100%)823
Suma8428/57 (49%)21/36 (58%)7/21 (33%)21/29 (72%)382224

Trener: Heiko Rannula

MKS Dąbrowa Górnicza

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0D. Bonner34:0872/12 (16%)2/8 (25%)0/4 (0%)3/6 (50%)532
2J. Wojdała  3:1400/1 (0%)0/1 (0%)012
4M. Piechowicz15:0400/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)100
5A. Załucki1:550101
6M. Zabłocki0:000000
7E. Montgomery Jr26:44145/7 (71%)5/7 (71%)4/8 (50%)911
8L. Muhammad34:30165/19 (26%)4/13 (30%)1/6 (16%)5/6 (83%)604
10J. Musiał19:4162/5 (40%)2/3 (66%)0/2 (0%)2/2 (100%)114
14J. Gray26:0852/8 (25%)1/3 (33%)1/5 (20%)0/1 (0%)504
15M. Peterka27:29136/10 (60%)5/7 (71%)1/3 (33%)1133
32A. Bogucki11:0620/3 (0%)0/3 (0%)2/4 (50%)402
Suma6322/69 (31%)19/45 (42%)3/24 (12%)16/27 (59%)45924

Trener: Krzysztof Szablowski

Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Sędziowie: Marcin Kowalski, Mariusz Nawrocki, Jakub Adameczek


koszykówka Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza Łukasz Juras Jurkowski
