W meczu 14. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali we własnej hali z MKS-em Dąbrowa Górnicza 84-63.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 stycznia o godzinie 12:30 z Kingiem Szczecin.
PLK: Legia Warszawa 84-63 MKS Dąbrowa Górnicza
Kwarty: 11-7, 24-22, 23-16, 26-18
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|28:01
|13
|4/11 (36%)
|4/7 (57%)
|0/4 (0%)
|5/6 (83%)
|4
|2
|1
|1
|B. Czapla
|2:07
|0
|0
|2
|0
|2
|D. Niedziałkowski
|1:33
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|28:02
|8
|3/8 (37%)
|3/5 (60%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|4
|1
|5
|W. Tomaszewski
|19:45
|11
|4/5 (80%)
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|1
|3
|3
|11
|B. Shungu
|22:28
|10
|3/4 (75%)
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|3/5 (60%)
|3
|3
|3
|15
|O. Siliņš
|11:21
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|1
|25
|R. Thompson
|21:40
|8
|3/7 (42%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66%)
|6
|2
|4
|32
|M. Wilczek
|14:22
|9
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|4/5 (80%)
|5
|2
|4
|40
|S. Hunter
|22:26
|8
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|2/4 (50%)
|5
|2
|4
|42
|C. Ponsar
|28:15
|17
|6/12 (50%)
|3/7 (42%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|8
|2
|3
|Suma
|84
|28/57 (49%)
|21/36 (58%)
|7/21 (33%)
|21/29 (72%)
|38
|22
|24
Trener: Heiko Rannula
MKS Dąbrowa Górnicza
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|D. Bonner
|34:08
|7
|2/12 (16%)
|2/8 (25%)
|0/4 (0%)
|3/6 (50%)
|5
|3
|2
|2
|J. Wojdała
|3:14
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|1
|2
|4
|M. Piechowicz
|15:04
|0
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|1
|0
|0
|5
|A. Załucki
|1:55
|0
|1
|0
|1
|6
|M. Zabłocki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|E. Montgomery Jr
|26:44
|14
|5/7 (71%)
|5/7 (71%)
|4/8 (50%)
|9
|1
|1
|8
|L. Muhammad
|34:30
|16
|5/19 (26%)
|4/13 (30%)
|1/6 (16%)
|5/6 (83%)
|6
|0
|4
|10
|J. Musiał
|19:41
|6
|2/5 (40%)
|2/3 (66%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|4
|14
|J. Gray
|26:08
|5
|2/8 (25%)
|1/3 (33%)
|1/5 (20%)
|0/1 (0%)
|5
|0
|4
|15
|M. Peterka
|27:29
|13
|6/10 (60%)
|5/7 (71%)
|1/3 (33%)
|11
|3
|3
|32
|A. Bogucki
|11:06
|2
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|2/4 (50%)
|4
|0
|2
|Suma
|63
|22/69 (31%)
|19/45 (42%)
|3/24 (12%)
|16/27 (59%)
|45
|9
|24
Trener: Krzysztof Szablowski
Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Sędziowie: Marcin Kowalski, Mariusz Nawrocki, Jakub Adameczek
Centrum informacji o koszykarskiej Legii