Legiometr - rosną notowania zarządu, ruszają notowania Papszuna!

Kilka miesięcy temu stworzyliśmy nowe narzędzie, który nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala badać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii. Najpierw ocenialiście pracę Edwarda Iordanescu, a po jego zwolnieniu uruchomiliśmy Legiometr mierzący ocenę pracy zarządu Legii Warszawa. Do końca rundy jesiennej to co działo się w gabinetach przy Łazienkowskiej 3 ocenialiście jako katastrofę.

Wskaźnik drgnął po informacji o zatrudnieniu Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera. W ostatnich dniach - po kolejnych zmianach w sztabie szkoleniowym - nastąpił spadek negatywnych głosów z ok. 80% do niecałych 60%. Szczegóły możecie obejrzeć dzień po dniu na poniższych wykresach.





Od kilkunastu dni w Legii pełną parą pracuje Marek Papszun. W poniedziałek Legia oficjalnie potwierdziła cały skład szkoleniowy, który będzie odpowiadał za pracę z drużyną. Pora więc uruchomić Legiometr Marka Papszuna, w którym odpowiadacie na standardowe pytanie "Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?". Sprawdźmy z jakiego poziomu zaufania startuje były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.





Zachęcamy do codziennego aktywnego udziału w badanu barometru nastrojów związanych z pracą trenera i zarządu klubu!













‌‌ Na czym polega Legiometr?

- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.

- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.

- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia ( zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.





💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.





💡AKTUALNE WSKAZANIE LEGIOMETRU DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ





Przyciskami na czarnej belce możecie przełączać aktywne Legiometry.





LEGIO METR - sentyment kibiców ◀ 1/2 ▶ Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa? 👍 pozytywnie 🤷 neutralnie 👎 negatywnie




