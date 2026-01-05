Legiometr - rosną notowania zarządu, ruszają notowania Papszuna!

Marek Papszun i Marcin Herra - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Kilka miesięcy temu stworzyliśmy nowe narzędzie, który nazwaliśmy Legiometrem. Przygotowana funkcjonalność pozwala badać aktualny sentyment panujący wśród kibiców Legii. Najpierw ocenialiście pracę Edwarda Iordanescu, a po jego zwolnieniu uruchomiliśmy Legiometr mierzący ocenę pracy zarządu Legii Warszawa. Do końca rundy jesiennej to co działo się w gabinetach przy Łazienkowskiej 3 ocenialiście jako katastrofę. 

REKLAMA

Wskaźnik drgnął po informacji o zatrudnieniu Marka Papszuna na stanowisku pierwszego trenera. W ostatnich dniach - po kolejnych zmianach w sztabie szkoleniowym - nastąpił spadek negatywnych głosów z ok. 80% do niecałych 60%. Szczegóły możecie obejrzeć dzień po dniu na poniższych wykresach.


Od kilkunastu dni w Legii pełną parą pracuje Marek Papszun. W poniedziałek Legia oficjalnie potwierdziła cały skład szkoleniowy, który będzie odpowiadał za pracę z drużyną. Pora więc uruchomić Legiometr Marka Papszuna, w którym odpowiadacie na standardowe pytanie "Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?". Sprawdźmy z jakiego poziomu zaufania startuje były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa.


Zachęcamy do codziennego aktywnego udziału w badanu barometru nastrojów związanych z pracą trenera i zarządu klubu!


 


 Na czym polega Legiometr?

- Sentyment (0-100 pkt) - średnia krocząca z ostatnich 7 dni, uwzględniająca liczbę głosów każdego dnia. Im więcej osób głosuje, tym bardziej wiarygodny wynik.
- Wykresy procentowe - dzienny rozkład głosów pokazujący proporcje ocen pozytywnych, neutralnych i negatywnych.
- Oznaczenia meczów na wykresie - kolorowe punkty na linii sentymentu pokazują wyniki meczów Legii z danego dnia (zielony = wygrana, żółty = remis, czerwony = przegrana). Po kliknięciu na punkt możesz sprawdzić szczegóły meczu.

💡 Pamiętaj – Twój głos ma znaczenie! Głosuj regularnie i sprawdzaj, jak Twoja ocena wpływa na wynik.


💡AKTUALNE WSKAZANIE LEGIOMETRU DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ


Przyciskami na czarnej belce możecie przełączać aktywne Legiometry.


LEGIOMETR - sentyment kibiców
1/2
Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (05.01.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.