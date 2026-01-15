Sigma Ołomuniec - czeski zespół z polskimi wątkami

Drugim z rywali Legii Warszawa podczas zgrupowania w hiszpańskim Mijas będzie Sigma Ołomuniec.

Mecz rozegrany zostanie w piątek, 16 stycznia o godzinie 11:30 w Marbella Football Center w Hiszpanii.













Historia i sukcesy

Sportovní klub Sigma Olomouc to czeski klub piłkarski z siedzibą w Ołomuńcu. Został założony w 1919 roku jako Hejčín Ołomuniec. W 1966 roku sponsorem został koncern Sigma, co pozwoliło na dalszy rozwój drużyny. Historyczny awans do najwyżej klasy rozgrywkowej zespół osiągnął jednak dopiero w 1982 roku. W 1992 roku dotarł do ćwierćfinału Pucharu Europy, gdzie uległ Realowi Madryt, a w 2000 roku dotarł do finału Pucharu Intertoto, w którym przegrał z Udinese Calcio. Największy sukces klubu w kraju to 2. miejsce w sezonie 1995/96. Ponadto klub cztery razy zdobył trzecie miejsce (1990/91, 1991/92, 1997/98, 2000/01). W 2012 roku, Sigma zdobyła Puchar Czech pokonując Spartę Praga. Obecnie zespół występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, w której grał w latach 1984-2014, a następnie zanotował spadek, by wrócić już po roku i ponownie spaść.





Liga czeska i Liga Konferencji

W lidze czeskiej Sigma zajmuje obecnie 8. miejsce i ma 18 punktów straty do lidera. Rywal Legii zakończył rundę jesienną trzema ligowymi porażkami. Dużo lepiej spisuje się za to w rozgrywkach Ligi Konferencji. W przeciwieństwie do Legii, drużyna z Czech wywalczyła awans do kolejnego etapu rozgrywek, chociaż zajęła ostatnie miejsce premiowane awansem. Warto wspomnieć, że w obecnej edycji europejskich pucharów Sigma mierzyła się z dwoma polskimi zespołami. 23 października rywalem Czechów był Raków Częstochowa, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Z kolei 18 grudnia, na zakończenie fazy ligowej, Sigma zmierzyła się z Lechem Poznań, z którym przegrała 1-2.





Polskie wątki

W trakcie przygotowań do rundy wiosennej czeski zespół zagrał 2 mecze sparingowe z polskimi klubami - najpierw Sigma wygrała 2-1 z Polonią Bytom, a następnie 2-0 z Piastem Gliwice. Z rywalem Legii wiążą się także inne polski wątki. Kilka dni temu do drużyny dołączył ze Śląska Wrocław Jakub Jezierski, a niebawem zawodnikiem Sigmy ma zostać Péter Baráth, który przejdzie z Rakowa Częstochowa. W drużynie z Czech gra Tomas Huk, który wcześniej występował w Piaście Gliwice, a także Jan Kliment - były zawodnik Wisły Kraków. Zimą do Ołomuńca przeszedł Danijel Šturm, który w listopadzie zagrał przeciwko Legii w Lidze Konferencji w barwach NK Celje.





Zapraszamy na tradycyjna tekstową RELACJĘ L!VE prosto z Hiszpanii.



