Autokarowy wyjazd Koroniarzy do stolicy

Kibice Korony Kielce mocno mobilizują się na pierwszy wyjazd w 2026 roku - w niedzielę, 1 lutego przyjadą na Łazienkowską na mecz z Legią. Koroniarze organizują wyjazd autokarowy.

Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 110 zł (do 19 stycznia) lub 120 zł (w późniejszym terminie).

Na ostatnim wyjeździe do Warszawy, niemal równo rok wcześniej (2 lutego 2025r.) kielczanie obecni byli w 525 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (20). W sierpniu 2023 roku "Scyzory" zawitały w 317 os. Z kolei w styczniu 2023 roku Koroniarze obecni byli w 336 osób.

















