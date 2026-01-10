Autokarowy wyjazd Koroniarzy do stolicy

Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Legią w lutym 2025r. - fot. Mishka / Legionisci.com
Kibice Korony Kielce mocno mobilizują się na pierwszy wyjazd w 2026 roku - w niedzielę, 1 lutego przyjadą na Łazienkowską na mecz z Legią. Koroniarze organizują wyjazd autokarowy. 

Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 110 zł (do 19 stycznia) lub 120 zł (w późniejszym terminie).

Na ostatnim wyjeździe do Warszawy, niemal równo rok wcześniej (2 lutego 2025r.) kielczanie obecni byli w 525 osób, w tym Naprzód Jędrzejów (20). W sierpniu 2023 roku "Scyzory" zawitały w 317 os. Z kolei w styczniu 2023 roku Koroniarze obecni byli w 336 osób.


 





tagi:
Komentarze (2)

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Zamówcie sobie bryczki, dojedziecie z fasonem i bez pośpiechu.😁

odpowiedz
Trollejbus - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Autokarami... pffffff. 👎

odpowiedz
