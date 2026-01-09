Transfery

ŁKS interesuje się Leszczyńskim

Jan Leszczyński - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Przegląd Sportowy

Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego poinformował, że Jan Leszczyński z Legii Warszawa znajduje się w kręgu zainteresowań ŁKS-u Łódź.

Zawodnik miał być wypożyczony do pierwszoligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale wszystko wskazuje na to, że na razie do tego nie dojdzie. 


 


Leszczyński ma pojechać z pierwszym zespołem Legii na zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas, a dopiero po jego zakończeniu Marek Papszun podejmie decyzję dotyczącą przyszłości zawodnika. Jesienią obrońca rozegrał 20 spotkań na poziomie 3. ligi i CLJ. 




