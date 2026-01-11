Marek Kania wicemistrzem Europy na 500m!

Panczenista Legii Warszawa - Marek Kania zdobył srebrny medal Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów. Zawody rozegrano dziś w Tomaszowie Mazowieckim. Legionista startował w ósmej parze, wraz z Piotrem Michalskim. Nasz zawodnik był szybszy i uzyskał wynik 34.821 sekundy. W kolejnej parze lepszy rezultat uzyskał Damian Żurek (o 0.30s), a w ostatniej parze Stefan Westenbroek zaliczył upadek, zaś Estończyk Marten Liiv z czasem 35.249s uzyskał dopiero piąty wynik.

W sobotę Marek Kania zdobył złoty medal ME w sprincie drużynowym. W lutym legionista startować będzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Będą to drugie Igrzyska dla naszego panczenisty - we Włoszech startować będzie zarówno na 500, jak i 1000m.

Za dwa tygodnie, w dniach 23-25 stycznia, Kania weźmie jeszcze udział w piątych w tym sezonie zawodach Pucharu Świata w niemieckim Inzell.





Wyniki ME na 500m:

1. Damian Żurek 34.527s

2. Marek Kania 34.821s

3. Djorn Magnussen (Norwegia) 35.123s

4. Merijn Scheperkamp (Holandia) 35.246s

5. Maren Liiv (Estonia) 35.249s

6. Nil Llop Izquierdo (Hiszpania) 35.324s

7. Jeffrey Rosanelli (Włochy) 35.454s

8. Tim Prins (Holandia) 35.499s

9. Piotr Michalski 35.536s

10. Henrik Fagerli Rukke (Norwegia) 35.607s

11. Siver Brattgjerd (Norwegia) 35.660s

12. David Bosa (Włochy) 35.811s

13. Maximilian Strube (Niemcy) 35.921s

14. Daniel Milagros (Hiszpania) 36.025s

15. Oliver Grob (Szwajcaria) 36.150s

16. Kai In 't Veld (Grecja) 36.186s

17. Ignaz Gschwentner (Austria) 36.505s

18. Tuukka Suomalainen (Finlandia) 36.788s

19. Lukacs Soma (Węgry) 36.828s

20. Stefan Westenbroek (Holandia) DNF















