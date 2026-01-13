Aaron Cel: Z parkietu do gabinetu - podcast z serii Legia mistrz

Zapraszamy do odsłuchania czwartego, a zarazem ostatniego odcinka serii podcastu "Legia Mistrz". Tym razem Piotr Wesołowicz zaprosił do rozmowy Aarona Cela - dyrektora sportowego koszykarskiej Legii od początku sezonu 2024/25.

Początek rozgrywek zdecydowanie nie przebiegał po myśli kibiców naszego klubu, co wiązało się z kilkoma zmianami w składzie, a także zmianie trenera po turnieju finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu. Kiedy wyniki oraz gra drużyny nie wyglądały tak, jak się spodziewali kibice, pod adresem Aarona zaczęło pojawiać się w social mediach wiele negatywnych komentarzy. Dyrektor sportowy Legii odpowiada na niewygodne pytania. I do dziś uważa, że zatrudnienie w Legii Ivicy Skelina nie było pomyłką.



Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z byłym reprezentantem Polski. Partnerem serii "Legia mistrz!" jest m.st. Warszawa.



