Aaron Cel: Z parkietu do gabinetu - podcast z serii Legia mistrz

Aaron Cel - fot. Hugollek / Legionisci.com
Zapraszamy do odsłuchania czwartego, a zarazem ostatniego odcinka serii podcastu "Legia Mistrz". Tym razem Piotr Wesołowicz zaprosił do rozmowy Aarona Cela - dyrektora sportowego koszykarskiej Legii od początku sezonu 2024/25.

Początek rozgrywek zdecydowanie nie przebiegał po myśli kibiców naszego klubu, co wiązało się z kilkoma zmianami w składzie, a także zmianie trenera po turnieju finałowym Pucharu Polski w Sosnowcu. Kiedy wyniki oraz gra drużyny nie wyglądały tak, jak się spodziewali kibice, pod adresem Aarona zaczęło pojawiać się w social mediach wiele negatywnych komentarzy. Dyrektor sportowy Legii odpowiada na niewygodne pytania. I do dziś uważa, że zatrudnienie w Legii Ivicy Skelina nie było pomyłką.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z byłym reprezentantem Polski. Partnerem serii "Legia mistrz!" jest m.st. Warszawa. 

35-minutową rozmowę można odsłuchać TUTAJ NA SPOTIFY.


 




