30.01-1.02: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę, po półtoramiesięcznej przerwie wracamy na trybuny. Przy Ł3 nasi piłkarze zagrają z Koroną, której kibice organizują wyjazd autokarowy. W sobotę z kolei zachęcamy do wspierania koszykarzy naszego klubu, którzy o 12:30 na Bemowie podejmować będą zespół z Torunia. Bilety do kupienia <a href="https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/legia-kosz">TUTAJ</a>, transmisja na Youtube. Z kolei w poniedziałek o 17:30 w Józefosławiu (w klubie Lavo) ekstraligowe spotkanie rozegrają badmintoniści Legii, którzy zmierzą się z Unią Bieruń. Wstęp na mecz jest bezpłatny.
Młodzieżowcy koszykarskiej Legii do lat 19, wezmą udział w półfinałowym turnieju Pucharu Polski, który rozganizowany będzie w hali na Bemowie.
Rozkład jazdy:
30.01 g. 20:00 FC Den Haag - Jong AZ Alkmaar
30.01 g. 20:30 Radomiak Radom - Arka Gdynia
31.01 g. 12:00 Legia II Warszawa - ŁKS II Łódź [LTC 7]
31.01 g. 12:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
01.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce
01.02 g. 19:00 Tur Basket Bielsk Podlaski - Legia II Warszawa [kosz]
02.02 g. 17:30 Legia Warszawa - Unia Bieruń [badminton, Józefosław]
Półfinał Młodzieżowego Pucharu Polski w kosza (OSiR Bemowo):
30.01 g. 20:00 Profbud Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
31.01 g. 19:30 Profbud Legia Warszawa - Akademia Gortata Gdańsk
01.02 g. 14:00 Profbud Legia Warszawa - GTK Gliwice
Rozkład jazdy:
30.01 g. 14:00 Legia U17 - FC Vilnius [LTC 7]
30.01 g. 16:00 Legia U15 - FC Vilnius [LTC 7]
31.01 g. 10:00 Legia U14 - Górnik Łęczna '12 [LTC 7]
31.01 g. 10:00 Legia U12 - Kosa Konstancin '14 [ul. Łazienkowska 3]
31.01 g. 12:00 Legia U13 - Kosa Konstancin '12 [ul. Łazienkowska 3]
31.01 g. 14:00 Legia U11 - Zagłębie Sosnowiec '15 [ul. Łazienkowska 3]
31.01 g. 14:30 Legia U19 - Zagłębie Sosnowiec 07/8 [LTC 7]
31.01 g. 16:00 Legia U9 - Zagłębie Sosnowiec '17 [ul. Łazienkowska 3]
31.01 g. 18:00 Legia U8 - Zagłębie Sosnowiec '18 [ul. Łazienkowska 3]
31.01 g. 16:30 Legia U16 - Podlasie Biała Podlaska U17 [LTC 7]
Legia U10 uczestniczyć będzie w turnieju w Pradze.