Raport z Mijas

Uraz Kobylaka. Gierki i taktyka w pełnym słońcu

Oprawa tuż przed treningiem - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Środowy trening Legii Warszawa w Andaluzji upłynął pod znakiem dużej intensywności i mocnego akcentu taktycznego. Przy słonecznej pogodzie i temperaturze sięgającej około 15 stopni Celsjusza piłkarze pracowali długo i ciężko, a zmęczenie było widoczne, co tylko potwierdza rosnące obciążenia w trakcie zgrupowania.
REKLAMA

Zajęcia rozpoczęły się od około 20 minut pracy w siłowni, po której zawodnicy wyszli na boisko na krótki rozruch. Jeszcze przed częścią główną kilka minut trwała odprawa prowadzona przez Artura Węskę, po czym zespół został podzielony na trzy grupy rotujące między poszczególnymi stacjami treningowymi.


 


Pierwsza grupa rywalizowała w grze 4 na 4 z udziałem bramkarzy na duże bramki, a nad przebiegiem ćwiczenia czuwał Inaki Astiz. Druga pracowała w formule 4 na 4 na bardzo małe bramki, po dwie z każdej strony – tę część prowadził Łukasz Cebula. Trzecia grupa, pod okiem Artura Węski, skupiała się na wykończeniu akcji na jedną dużą i dwie małe bramki. Każda z drużyn przechodziła kolejno przez wszystkie trzy stacje.

Po tej części treningu nacisk został położony jeszcze mocniej na taktykę. Zawodnicy pracowali nad rozegraniem i podaniami z bocznych sektorów boiska, a także nad wyprowadzeniem piłki spod wysokiego pressingu rywala. Zwieńczeniem była gra na pełnej szerokości i długości boiska, z elementami długich podań i wykopów oraz ciągłą korektą ustawienia ze strony Marka Papszuna.

W ostatniej fazie treningu nie uczestniczyli Kacper Urbański, Arkadiusz Reca i Petar Stojanović. Po gwizdku kończącym trening na boisku zostało jeszcze kilku piłkarzy, którzy pracowali z Astizem i Markiem Wasilukiem nad aspektami indywidualnymi, a w tym czasie pozostali mieli odnowę biologiczną.


trening zgrupowanie Mijas
Wyczerpanie po treningu - fot. Woytek / Legionisci.com


Urazy Kobylaka i Vinagre

Nie wszyscy piłkarze mogli wziąć udział w zajęciach. Z treningu wyłączony był Gabriel Kobylak, który doznał urazu w końcówce sparingu z Puskas Akademia FC. Wówczas na ostatnie minuty zastąpił go Wojciech Banasik. Niewykluczone, że przerwa bramkarza potrwa nieco dłużej, ale to okaże się po szczegółowych badaniach. Zabrakło również Rubena Vinagre, który zmaga się z urazem pachwiny odniesionym w tym samym meczu kontrolnym.

Pozytywną informacją jest natomiast fakt, że w środę wieczorem do Hiszpanii dotrze Steve Kapuadi. Obrońca od czwartku ma już normalnie dołączyć do treningów zespołu.  Dziś również Legia powinna oficjalne zaprezentować nowego bramkarza, Otto Hindricha.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Trollex - zegarek żony Barnaby - 42 minuty temu, *.orange.pl

Standardowo ci najlepsi będą pierwsi wypadać. W meczu z Węgrami Kobylak pokazał się z bardzo dobrej strony.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.