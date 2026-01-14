Tenis

Wyniki legionistów w HMP U-12

W Bielsku-Białej rozegrano Halowe Mistrzostwa Polski do lat 12 w tenisie, w których wystartowało troje zawodników Legii: Nela Żyżyńska, Maciej Lewandowski oraz Andrei Kovalczuk.

Wyniki legionistów w HMP U-12:
I runda: Nela Żyżyńska - Nikola Kozicka (WTS DeSki Warszawa) 2-6, 2-6

I runda: Maciej Lewandowski - Natan Maćkowski (AZS Poznań) 1-6, 1-6

I runda: Andrei Kavalczuk - Feliks Turaj (Górnik Bytom) 2-6, 0-6

I runda: Nela Żyżyńska/Wiktoria Majcher (Droga Mistrzów) - Hanna Kliś/Alicja Płuciennik 6-1, 3-6, 10-8
II runda: Żyżyńska/Majcher - Sofia Antosikowa/Hanna Radke 1-6, 2-6

I runda: Andrei Kavalczuk/Aleksander Jobda (WKT Mera) - Aleksander Rydecki/Maksymilian Walczyk 2-6, 3-6

I runda: Maciej Lewandowski/Natan Maćkowski (AZS Poznań) - Sebastian Ptasiński/Mikołaj Sęk 2-6, 3-6




