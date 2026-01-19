Wyniki legionistów w Czech Junior Open 2026

W czeskiej Pradze rozegrany został międzynarodowy turniej squasha Czech Junior Open 2026, z udziałem zawodników Legii. Najlepiej spisał się w nim Maciej Zagórski, który w kat. U-11 zajął drugie miejsce.
Wyniki legionistów:
U-11:
Maciej Zagórski - Jonas Drapak (Czechy) 3-0 (11-2, 11-1, 11-6)
Maciej Zagórski - David Varga (Słowacja) 3-0 (11-7, 11-9, 11-50
Maciej Zagórski - Iakov Kadishnov (Niemcy) 3-1 (11-8, 11-4, 9-11, 11-7)
Finał: Maciej Zagórski - Vitek Vizibla 0-3 (5-11, 5-11, 2-11)
U-13:
Andrey Hutsailiuk - Antoni Sokołowski 3-0 (14-12, 11-2, 11-3)
Andrey Hutsailiuk - David Ackermann (Szwajcaria) 3-0 (11-8, 11-4, 11-4)
Andrey Hutsailiuk - Stepan Holman (Czechy) 0-3 (10-12, 10-12, 9-11)
Andrey Hutsailiuk - Flavian Claudiu Focsanschi (Rumunia) 3-2 (11-6, 11-4, 7-11, 6-11, 11-9)
Antoni Sokołowski - Liam Wallin (Szwajcaria) 3-1 (7-11, 11-8, 11-6, 11-8)
Antoni Sokołowski - Andrey Hutsailiuk (Ukraina) 0-3 (12-14, 2-11, 3-11)
Antoni Sokołowski - Radu Andrei Petrescu (Rumunia) 3-0 (11-5, 11-9, 11-8)
Antoni Sokołowski - Josh Archer (Anglia) 3-0 (11-4, 11-9, 11-3)
Antoni Sokołowski - Noe Guebey (Szwajcaria) 1-3 (9-11, 9-11, 11-8, 4-11)
U-15:
Beniamin Morzyc - Hugo Lemmens (Belgia) 3-0 (11-1, 11-5, 11-7)
Beniamin Morzyc - Livio Ferrarini (Szwajcaria) 3-0 (11-3, 11-6, 11-3)
Beniamin Morzyc - Max Pelikan (Czechy) 1-3 (9-11, 11-9, 7-11, 8-11)
Beniamin Morzyc - Spas Ibrishimov (Bułgaria) 3-1 (11-7, 9-11, 11-8, 11-7)
Beniamin Morzyc - Nikita Tomenczuk (Ukraina) 3-0 (13-11, 11-8, 11-5)
Beniamin Morzyc - Tristan Sutton (Anglia) 3-2 (9-11, 6-11, 11-6, 11-5, 11-8)
Szymon Cienciała - Samuel Polanyi (Węgry) 3-0 (11-3, 11-8, 11-9)
Szymon Cienciała - John Quigley (Irlandia) 3-0 (11-0, 11-6, 11-9)
Szymon Cienciała - Nestor Saplashenko (Ukraina) 0-3 (4-11, 9-11, 3-11)
Szymon Cienciała - Jan Jasek (Czechy) 3-1 (9-11, 11-9, 11-6, 11-8)
Szymon Cienciała - Max Pelikan (Czechy) 2-3 (13-15, 11-8, 11-1, 8-11, 9-11)
U-17:
Hanna Wróbel - Mia Wettach (Szwajcaria) 3-0 (11-1, 11-1, 11-0)
Hanna Wróbel - Bianca Bidoli (Luksemburg) 3-0 (11-7, 11-5, 11-7)
Hanna Wróbel - Mehwish Ali (Turcja) 0-3 (7-11, 5-11, 3-11)
Hanna Wróbel - Denisa Otahalova (Czechy) 3-1 (3-11, 11-8, 11-9, 11-7)
Hanna Wróbel - Thilde Sorensen (Dania) 3-0 (11-9, 12-10, 11-4)
Tymon Pawluk - Adam Burget (Czechy) 0-3 (0-11, 2-11, 1-11)
Tymon Pawluk - Nico Huppi (Szwajcaria) 2-3 (14-16, 7-11, 11-5, 12-10, 10-12)
Tymon Pawluk - Nenad Lorincz (Węgry) 3-0 (11-3, 11-8, 11-2)
Tymon Pawluk - Jan Vanek (Czechy) 3-0 (11-8, 11-8, 11-3)
Tymon Pawluk - Timothe Brandon (Francja) 0-3 (2-11, 5-11, 8-11)
U-19:
Gleb Senatov - Vaclav Boukal (Czechy) 3-0 (11-3, 11-3, 11-4)
Gleb Senatov - Corentin Boniver (Belgia) 0-3 (4-11, 9-11, 3-11)
Gleb Senatov - Aiden Fillmore (Anglia) 0-3 (6-11, 8-11, 10-12)
Gleb Senatov - Benjamin Vida (Węgry) 3-1 (11-6, 11-8, 5-11, 11-8)
Gleb Senatov - Peter Amzler (Słowacja) 3-0 (11-9, 11-3, 11-5)
Gleb Senatov - Wojciech Wesolowski (Szwajcaria) 2-3 (8-11, 11-9, 7-11, 11-7, 5-11)