Brąz Marka Kani w PŚ w Inzell!

Ostatni sprawdzian formy przez Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi we Włoszec był bardzo udany dla panczenisty Legii - Marka Kani. Legionista podczas zawodów Pucharu Świata w niemieckim Inzell wywalczył brązowy medal w niedzielnym starcie na 500 metrów. Marek uzyskał wynik 34.29 sekundy, o 0.23 sekundy szybszy był Damian Żurek, który ustanowił nowy rekord toru.

Marek Kania w piątkowym starcie ukończył wyścig w 34.42 sekundy i zajął wówczas szóste miejsce. W sobotę był siódmy w dywizji B na 1000 metrów (1:09.19 min.). W klasyfikacji generalnej PŚ legionista zajmuje 12. miejsce z 255 pkt. na koncie. Wynik byłby zdecydowanie lepszy, ale Marek celowo opuścił dwa starty w Pucharze Świata, by poświęcić ten czas na przygotowania do imprezy docelowej, tj. Igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.


Wyniki PŚ na 500m (piątek):
1. Damian Żurek 34.09s (rekord toru)
2. Jordan Stolz (USA) 34.26s
3. Marten Liiv (Estonia) 34.29s
4. Yevgeniy Koshkin (Kazachstan) 34.34s
5. Bjørn Magnussen (Norwegia) 34.37s
6. Marek Kania 34.42s
7. Jenning De Boo (Holandia) 34.51s
8. Yuta Hirose (Japonia) 34.57s
9. Cooper Mcleod (USA) 34.68s
10. Katsuhiro Kuratsubo (Japonia) 34.68s

Wyniki PŚ na 1000m (dyw. B):
1. Zach Stoppelmoor (USA) 1:08.68 min.
2. Anders Johnson (Kanda) 1:08.79 min.
3. Bjørn Magnussen (Norwegia) 1:08.79 min.
4. Zhihan Deng (Chiny) 1:08.97 min.
5. Gabriel Odor (Austria) 1:09.03 min.
6. Seonghyeon Park (Korea) 1:09.07 min.
7. Marek Kania 1:09.19 min.
8. David Bosa (Włochy) 1:09.21 min.
9. Artur Galiyev (Kazachstan) 1:09.29 min.
10. Kai In 't Veld (Grecja) 1:09.30 min.

Wyniki PŚ na 500m (niedziela):
1. Damian Żurek 34.06s (rekord toru)
2. Jordan Stolz (USA) 34.10s
3. Marek Kania 34.29s
4. Jenning De Boo (Holandia) 34.37s
5. Jun-Ho Kim (Korea) 34.37s
6. Stefan Westenbroek (Holandia) 34.41s
7. Bjørn Magnussen (Norwegia) 34.47s
8. Anders Johnson (Kanada) 34.49s
9. Marten Liiv (Estonia) 34.53s
10. Jae Woong Chung (Korea) 34.63s 


