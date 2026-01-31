Raport kartkowy przed meczem z Koroną

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 19. kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Damian Szymański i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 lutego, o godz. 17:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Petar Stojanović
3 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Damian Szymański, Wojciech Urbański
2 - Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Kamil Piątkowski, Arkadiusz Reca
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski