Co z weekendową kolejką? Legia zadba o kibiców

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Przegląd Sportowy Onet / Legionisci.com

W piątek rozgrywki wznowi Ekstraklasa. Legia Warszawa w niedzielę zmierzy się na własnym stadionie z Korona Kielce. Prognozy pogody na najbliższy weekend nie są optymistyczne, ale wszystko wskazuje na to, że ligowa kolejka nie zostanie odwołana. 

Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet powiedział: — Na bieżąco jesteśmy w kontakcie z klubami, które również komunikują się między sobą. Na ten moment według informacji, które otrzymujemy, praktycznie wszystkie kluby wyrażają gotowość do gry. Wszyscy, którzy są organizatorami przekonują, że są przygotowani na różne warianty pogodowe. I mają świadomość temperatur, jakie przewidywane są na weekend. Ale pocieszające jest to, że ma obyć się bez opadów w weekend, więc boiska będą dobrze przygotowane. Kluby zabezpieczają je specjalnymi matami. Oczywiście, gdyby doszło do jakiejś ekstremalnej sytuacji i pojawiła się konieczność odwołania meczu w normalnym trybie, to takie spotkanie po prostu się nie odbędzie. Nic na siłę.


 

— Jest ogólne zalecenie FIFA, że jeżeli temperatura spadnie poniżej -15 stopni, a odczuwalna poniżej -27 stopni, to mecze co do zasady nie powinny być rozgrywane w takich warunkach. W Ekstraklasie plusem jest to, że obiekty w zdecydowanej większości są bardzo dobrze przygotowane do takich warunków pogodowych. (...)  Nigdy nie przekładaliśmy meczów ze względu na temperaturę tylko z uwagi na olbrzymie opady tuż przed samymi zawodami. To jest realne zagrożenie i kluby widząc, że mogłoby to doprowadzić do dużego natężenia przełożonych spotkań, nie chcą teraz tego robić - mówi Stefański.


Koce i herbata na Legii

Legia jest przygotowana na trudne warunki. Klub poinformował, że na promenadach znajdą się punkty gastronomiczne, w których serwowana będzie bezpłatna herbata. Ponadto kibice będą mogli wnieść na stadion własne koce. 


Mecz Legia - Korona odbędzie się w niedzielę, 1 lutego o godzinie 17:30. 




tagi:
Komentarze (4)

+dodaj komentarz
Halina Vielkodupceva - 28 minut temu, *.play-internet.pl

własne koce ? a może tak kupić dla kibiców i im dać na czas meczu ?

wielka łaska herbata

odpowiedz
Legiak83 - 33 minuty temu, *.supermedia.pl

Lepsze by były własne trunki rozgrzewające a nie koce. To nie teatr

odpowiedz
Zac - 19 minut temu, *.vectranet.pl

@Legiak83:

Sam możesz sobie wziąć 😎

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

W trosce o kibiców gra Legii tak podniesie ciśnienie,że wszystkim będzie gorąco!

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
