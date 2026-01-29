Gryckiewicz sędzią meczu z Koroną

Patryk Gryckiewicz - fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com

Patryk Gryckiewicz z Torunia został wyznaczony do sędziowania meczu 19. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Koroną Kielce. Na liniach pomagać mu będą Marcin Boniek i Bartosz Kaszyński, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, a w wozie VAR zasiądą Daniel Stefański i Kornel Paszkiewicz.

Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę, 1 lutego o godz. 17:30.


 


Obsada sędziowska 19. kolejki:

Zagłębie Lubin - GKS Katowice: Bartosz Frankowski (Toruń)
Radomiak Radom - Arka Gdynia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Górnik Zabrze - Piast Gliwice: Piotr Lasyk (Bytom)
Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Lech Poznań - Lechia Gdańsk: Karol Arys (Szczecin)
Motor Lublin - Pogoń Szczecin: Łukasz Kuźma (Białystok)
Wisła Płock - Raków Częstochowa: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Legia Warszawa - Korona Kielce: Patryk Gryckiewicz (Toruń)
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia: Damian Kos (Gdańsk)





