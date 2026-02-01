Na żywo

L!VE: Legia 1-2 Korona (koniec)

fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

REKLAMA

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (174)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Ronaldo - 5 minut temu, *.myvzw.com

Żewłakow i Bobic są winowajcami a nie drewniany Rajovic. Zresztą same asy dzisiaj w Legii. A scyzoryki biorą Stepinskiego który dzisiaj powinien mieć hat tricka. Nie ma o czym gadać.
Nikt normalny nie przyjdzie tutaj bo to jest widmo upadku a to już zawdzięczamy pseudo prezesowi.
Zamiast zrobić porządek kiedy był na no jeszcze czas to gościu chowa się przed własnym cieniem. Mioduski idź wiesz gdzie…

odpowiedz
ajwen250 - 7 minut temu, *.system77.pl

Jako kibic Wisły napiszę tylko tyle, że idziecie powoli w nasze ślady. Do spadku jeszcze daleko, ale z każdym takim meczem będzie coraz bliżej.

odpowiedz
Arecki - 8 minut temu, *.vectranet.pl

Mioduski CO TY ZROBIŁEŚ Z (L).....Nie dawno graliśmy z takim BODO które dzisiaj wygrywa z City i Madrytem, a (L) kopie się z ogórkami i walczy o utrzymanie.....

odpowiedz
Gingi - 11 minut temu, *.99.204

Jeszcze gorzej się popaszuniło w tym zespole, poważnie :/

odpowiedz
Legia93 - 17 minut temu, *.net.pl

Panie Marku,niech pan ucieka ,będzie na pana.Tu nie ma kim grać. Z arką wp.....l, teraz to niema znaczenia czy w domu czy wyjazd.

odpowiedz
P.A.N - 18 minut temu, *.centertel.pl

Z taką grą to nawet z pierwszej ligi byście spadli co pewnie stanie się niebawem po tym jak będą was klepać ligę niżej Nędzne Patałachy!!!

odpowiedz
Roger - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Pozostaje cytat ze Smudy - "gramy o spadek". Przestańmy śnić o miejscach pucharowych. Tu nie ma zadnej poprawy. Jesteśmy tragiczni. Do ostatniej kolejki będziemy grać o spadek i tyle

odpowiedz
Zoo - 20 minut temu, *.jmdi.pl

Ile wzioł pod stołem bobic żeby kupić drewno na opał a wcisnęli mu toto😭

odpowiedz
Lol - 21 minut temu, *.fastwebnet.it

Psnie prezesie prosze odsprzedac Legie i nie meczyc kibicow oraz sponsorow. Oczy nola patrzec na to dziadostwo od lat.

odpowiedz
Szpic - 22 minuty temu, *.play.pl

Trener może i nowy, ale gra taka sama jak poprzednio, zupełnie nie było na razie widać jego wpływu na postawę tej drużyny i to zarówno pod względem mentalnym jak i sposobu gry. Inną kwestią jest fakt iż większość zawodników grających dziś w białych koszulkach prezentuje od dłuższego czasu poziom Betclic I ligi, do której zresztą pewnym krokiem zmierzają. Gabinety i grajkowie zwyczajnie hańbią dobre imię tego klubu.

odpowiedz
kibic od 69 - 24 minuty temu, *.play.pl

nie wiem co powiedzieć. pozytywów nie ma . na legię starczy teraz gra z prostej kontry , i tak to się kończy. co dalej ? nie nie chcę tego powiedzieć. każdy wie o co chodzi . ludzie do wymiany , nic nie dający . Rajjjjjović , z nim spadniemy to pewne . zresztą po tym karnym widać było ze zespół ma podobne odczucia , gra z jego pominięciem . na razie w 10 to nie ta legia , kiedyś i owszem , ale to było kiedyś . inni stojanović , kun , noi geniusz środka , jego król , Któż to ???... Tak Elitim , zawodnik marzenie . dobra dość wyrzywania zaprzestanę na tych trzech . Wiara ,wiara , wiara w cud. czy wystarczy ? . Zobaczymy co zrobi trenero . dzis było nerwowo i nijako . Bez wiary , a przede wszystkim odwagi , w młodych choćby Kovacika , Arrejola . nie wiem . zagrał syn dyrektora . Pozytyw , widziano Leśnego !!!... Wiecie co mam na mysli?.. oby nie po najgorszym. Hej LEGIA !!!...

odpowiedz
Benio - 26 minut temu, *.mgk.pl

Spadniemy koledzy nie mamy żadnych szans. W pierwszych meczach powinniśmy zdobyć 7 pkt. Potem zaczyna się walka z pierwsza piątką. Nie ma napastnika bramkarz słaby. Obrona z Jędzą który cały poprzedni rok na ławce. Papszun nic nie obroni. Grają to samo. Błędy podania w poprzek i wjazd do bramki. Żegnamy ekstraklasę

odpowiedz
Sobal 74 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

Graja jak paralitycy a działacze płacą im jaby byli gwiazdami a prawda jest taka że raczej żaden z naszych graczy niemiescilby się w żadnym polskim klubie

odpowiedz
jurand - 27 minut temu, *.koba.pl

Trener pokazał kogo należy usunąć z Legii i to zrobił

odpowiedz
Nawiedzony - 28 minut temu, *.78.188

Dawać wszyscy na mecz

odpowiedz
Fermalen - 29 minut temu, *.play.pl

Ile jeszcze można meczów prze...ć? ☠️

odpowiedz
Browar - 31 minut temu, *.play-internet.pl

Dzięki za wygrany browar... 🍻

odpowiedz
deko - 34 minuty temu, *.play-internet.pl

tak jak kiedys napisalem trzecin slupek w bramce on nie wybronil legi nawet punktu w calym sezonie glowny architekt porazek czy tam w sztabi e nikt nie widzi ze on spi a budzi sie jak wyjmuje pilke z siaty i tylko lapami macha

odpowiedz
Bardzo dobrze - 38 minut temu, *.orange.pl

Elegancko. I o to chodzi. Oby tak do końca i nara do 1 ligi dzięcioły 💩💩💩

odpowiedz
Sobal 74 - 39 minut temu, *.t-mobile.pl

Tak niestety spadniemy z tymi pseudo działaczami i pseudo piłkarzami niemamy żadnych szans kto pozwolił takiemu kalece strzelać rzut karny to jest istny sabotaz

odpowiedz
FOREVER LEGIA - 40 minut temu, *.play-internet.pl

A czego się spodziewalicie,skoro gramy tym samym szrotem co na jesień?...

odpowiedz
Kacperek. - 41 minut temu, *.play.pl

Korona miała bramkarza i napastnika my ręcznik i kołek i kilku emerytów którzy powinni już odpocząć.

odpowiedz
Tekken (L) - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Gual nie pasował mordy, jechaliście po nim, to teraz macie, na drugi raz myślcie co piszecie zanim kogoś pojedziecie!

odpowiedz
Sylwek do - 44 minuty temu, *.orange.pl

Po Rajovicu się spodziewałem ale czemu dalej na bramce stoi ta lokowana parówa...nie wychodzi do wrzutek nie łapie piłki błagam pogoncie tego farwocla niech staje na bramę nowy i walczy bo ja na tego cymbała Kacperka patrzeć nie moge

odpowiedz
Kibic Legii od 1975 - 47 minut temu, *.orange.pl

Ciekawe, czy spadek Legii spowoduje, że Kudlaty sprzeda klub.
Jeżeli tak to ja jestem za spadkiem.

odpowiedz
Miki55 - 48 minut temu, *.amazonaws.com

Piłkarscy frajerzy. Papszun czy to jeszcze nie widzisz że ten Rajowicz to kompletne drewno.
Jak podchodził do karnego to nie dawałem mu najmniejszych szans na zdobycie gola
Ty jeszcze go nie rozszyfrowałeś ? Naprawdę? Litości.
.

odpowiedz
moc - 48 minut temu, *.orange.pl

nic nowego nawet trener nic nie zrobi jak kopacze nie graja

odpowiedz
Fan - 48 minut temu, *.tpnet.pl

Legia spadnie😭

odpowiedz
Ryszard Ochódzki - 48 minut temu, *.78.215

Legia raz spadła z ligi i później była wojna światowa

odpowiedz
Poganiacz bydła - 49 minut temu, *.icpnet.pl

Pogoda na sanki nie na gre w piłke

odpowiedz
robert szenfeld - 50 minut temu, *.t-mobile.pl

Dno. Wstyd mi.

odpowiedz
Warriors - 50 minut temu, *.centertel.pl

Hahahahaha cymbały dalej wierzycie w odrobienie strat i mistrzostwo? 😂😂😂😂😂

odpowiedz
Okęciak - 50 minut temu, *.netfala.pl

Nowy trener, stara Legia...🤬😤😡

odpowiedz
Farme(L) - 50 minut temu, *.virginm.net

Trudno uwierzyć w spadek , ale to się qrva chyba może wydarzyć!

odpowiedz
Chudy Grubas - 51 minut temu, *.78.243

Cytując klasyka:
Szambo nigdy nie będzie perfumerią.

odpowiedz
Tom. - 51 minut temu, *.play.pl

ręcznik w bramce , kołek w ataku .😂🤣😡😭

odpowiedz
SEBO(L) - 51 minut temu, *.adartis.pl

Czss na ...



Ch.j to już koniec

odpowiedz
Rry - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Jutro Brukbet zremisuje i jesteś na historycznym miejscu

odpowiedz
Korda - 51 minut temu, *.centertel.pl

Fantastycznie to wszsytko wyglada , Rajovic pseudo napastnik dalej w formie , nic tu sie nie zmieniło od września, jak dalej bylo gowno tak dalej jest. Zero transferów co miałoby wzmocnić drużynę, wejście rezerwowych dramatyczne . Jak taka Korona wygrywa w Warszawie to czego oni szukają w ekstraklasie

odpowiedz
e(L)o - 51 minut temu, *.ksiezyc.pl

😂😂😂

odpowiedz
DanieLo - 53 minuty temu, *.comcast.net

To jest paranoja. Co tu się wogole dzieje????????

odpowiedz
CBR - 53 minuty temu, *.mm.pl

To Reca ma 2 asysty przy 2 bramkach🫣skąd ten chlop się wziął 🫣przy 1 stał za głęboko co spowodowało brak spalonego a przy 2 .... patrzy a Stępiński strzela......wielki obrońca z serieA🫣🫣🫣
A poza tym pytanie do naszych dyrektorów.......czy taki Stępiński nie był osiągalny finansowo dla Legii ....czy nie tym biegacza jaki potr,ebuje nasz PAN trener......za to Rajovic jest biegaczem

odpowiedz
Mateusz z Gór - 4 minuty temu, *.orange.pl

@CBR: Najlepsze jest to, że ten Stępiński dzisiaj w powietrzu zrobił więcej dobrego niż Rajović przez cały swój pobyt w Legii. Ogólnie to Rajović dzisiaj grał lepiej niż jesienią i widać, że taktycznie jest lepiej spasowany, ale nie da się oszukać braku umiejętności po prostu. To jest hobby player i im szybciej w Legii zaakceptujemy ten fakt tym prędzej ruszymy do przodu.

odpowiedz
Haaaa - 54 minuty temu, *.vectranet.pl

Kasa płynie strumieniem jak ,że systematycznie dzięki

odpowiedz
Mateusz z Gór - 54 minuty temu, *.orange.pl

I kolejna podobna bramka. A Bobić i Żewłakow są pewnie dumni, że przegapili Stępińskiego, bo to nie ten kaliber co Rajović, no i do taktyki by też nie pasował.

odpowiedz
Wolfik - 54 minuty temu, *.mm.pl

Obawiam się, że się po tym już nie podniesiemy. Spadek wydaje się bardzo realny.

odpowiedz
MZ80 - 55 minut temu, *.centertel.pl

I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela

odpowiedz
Jot - 55 minut temu, *.orange.pl

Tylko wyjątkowi naiwniacy wierzyli, że ci sami amatorzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zaczną coś grać.

odpowiedz
Molo30 - 55 minut temu, *.orange.pl

Spokojnie panowie, nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się................!!!

odpowiedz
sipe - 57 minut temu, *.79.35

tak oniektywnie: szkoda Korony zasłużyli na wygraną (słupek, poprzeczka, niuznana bramka na 2:0) a my prezent w postaci karnego od sędziego, smutne widowisko, Papszun po pół roku odejdzie, obyśmy się tylko utrzymali

odpowiedz
a - 58 minut temu, *.play.pl

👏

odpowiedz
AAA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Ta relacja live po zmianie jest graficznie dużo gorzej niż było !

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Może się nie znam ale wydaje mi się że coś jest nie tak jeżeli:
- na bramce ręcznik
- na środku obrony emeryt
- obok niego na obronie drugi emeryt Augustyniak
- na wahadle Piątkowski
- na ratunek wyniku wchodzi Kim
- na ataku drewno

... Aktualizacja Piątkowski już na obronie ale na lewej stronie, czyli 3 pozycja w meczu

O co chodzi??/ Jak mu mamy wygrać ligę?//

odpowiedz
Mateusz z Gór - 6 minut temu, *.orange.pl

@RM: I ten Kun jeszcze na pozycję Messiego wszedł. 😉 A wcześniej był Biczachczian na boisku i on z kolei w ogóle nie próbował w ten sposób grać. To jest taka abstrakcja, że nie mogę przestać się śmiać. 🤣😂

odpowiedz
Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl

KAPUSTKA

odpowiedz
antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Dawaj młodego Żewłaka za ten ręcznik z przodu

odpowiedz
Majkel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

W środku zimy gramy mecze a w lato przy idealnej aurze ... Wakacje dwa miesiące 😂 dzień świra level ekstraklasa

odpowiedz
gruby - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Rajovic zawsze już będzie grać w podstawie bo kosztował 3 mln i Legia w pewnym sensie jest zakładnikiem tego transferu. Po prostu kawał drewnianej deski za 3 mln i tak też się zdarza

odpowiedz
MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr

Chyba będzie jednak spadek.Naprawde ciężko w to uwierzyć,ale nie ma optymistycznych sygnałów żeby myśleć inaczej.Słabi kopacze,brak wzmocnień,a nawet będą jeszcze osłabienia,trener też niezbyt dobry.

odpowiedz
Dimas - 19 minut temu, *.info.pl

@MarioL: No niestety lecimy w tym sezonie, tutaj już nie ma słabszych drużyn od nas

odpowiedz
Tyle - 1 godzinę temu, *.play.pl

Żewłakow i Bobić co oni robia w Legii.

odpowiedz
MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr

@Tyle: Kasę.

odpowiedz
A - 45 minut temu, *.play.pl

@Tyle: Żewłakow może chce wrócić na K6?

odpowiedz
Legionista - 26 minut temu, *.net.pl

@Tyle: jak to co, trzepią kasę od frajera Pudla.

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Legia jeszcze gorzej niż gówniane

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Widać brak Vinagre🤣

odpowiedz
tomiacab - 30 minut temu, *.centertel.pl

@wtf: reca godnie go zastąpił łamiąc linię spalonego przy pierwszym golu. Kun jest najlpeszy z całej trójki

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Połowa drugiej połowy i gramy to samo co jesienią. Może mniej chaotycznie, ale równie bezjajecznie.

odpowiedz
U4L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Mineta, nic się nie stało, możesz myśleć o kolejnym meczu.

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Tutaj potrzebny jest egzorcysta a nie trener.

odpowiedz
bum - 6 minut temu, *.virginm.net

@PLBBOY:
I to z kałachem

odpowiedz
CWKS - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com

Szczerze to jestem już za tym aby spadli. Serio :) ile ciekawych nowych stadionów Legia zwiedzi w 1 lidze :) ile nowych miast.

odpowiedz
Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl

Pisałem jesienią, że te punkty stracone z Piastem mogą zdecydować o naszym spadku.

odpowiedz
Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl

Lepiej było wyłączyć prąd jak to zrobił Feio w piątek

odpowiedz
Bicz uj - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Biczak kolejny wspaniały mecz…. Sprzedać w chollere ten szrot bo aż oczy bolą

odpowiedz
Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.226.130

Bobić powinien wylecieć z hukiem z Legii za ten szrot, który sprowadził.

odpowiedz
Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Ile ta dziurawa sciera bedzie stac na bramce …ike mozna ….postawcie beja z centralnego wynik bedZie moze lepszy

odpowiedz
Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Kto odpowiada za transfery? Letnie 10 nowych szrot nie z tej ziemi a Żewłakow I Bobic bez odpowiedzialności kasę biorą. Chyba spadek nimi wstrząśnie?

odpowiedz
Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl

Do boju Legio marsz!

odpowiedz
Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl

tak mi się przypomniało 02.02.2025 (zeszły sezon)
W 45. minucie Rafał Augustyniak (Legia Warszawa) nie wykorzystał rzutu karnego z Koroną Kielce
mamy Deja Vu 01.02.2026

odpowiedz
WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mineta out !

odpowiedz
Zomb - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Nie rozumiem po co Papszun trzyma na boisku to drewno.
Tu nie ma znaczenia kto ich trenuje. Oni ciągle są tymi samymi piłkarzami co 2 miesiące temu. Więc po co wystawiać gościa który nie ma umiejętności? Jest tym samym kółkiem co wcześniej.

odpowiedz
Legionista1 z dolnego Śląska - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ja nie mam nerwów!🤬

odpowiedz
Echhh - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

Srajovic wychodzi na drugą połowę. Nie wiem co pudel obiecał Papszunowi.

odpowiedz
Molo30 - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się Legio Warszawa, nanananana......

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów.

odpowiedz
DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net

@Mateusz z Gór: lepszych efektów brak ciąg dalszy

odpowiedz
pUDel - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet…

odpowiedz
Krótki ogonek matusza - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak?

odpowiedz
Ostrowska - 1 godzinę temu, *.kompex.pl

@Krótki ogonek matusza: nawet mi jego nie przypominaj.

odpowiedz
Rry - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

@Krótki ogonek matusza: też o tym pomyślałem

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.
Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.
Grać młodymi.

odpowiedz
Ja jestem zadowolony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio.

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
normalny - 1 godzinę temu, *.orange.pl

chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net

Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak

odpowiedz
WoLe Legie w 1 lidze bez Mioduskiego…..! - 1 godzinę temu, *.co.uk

Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam?

odpowiedz
robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Rajovic to piłkarz wypalony...

odpowiedz
A - 1 godzinę temu, *.play.pl

Stępiński to jeden z lepszych napastników

odpowiedz
Trampek - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów .

odpowiedz
won szmaciarze - 1 godzinę temu, *.78.188

liczy się tylko mistrzostwo
nic nie jest stracone
musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro
poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda....

odpowiedz
darius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie...

odpowiedz
majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42

Nic nowego.

odpowiedz
Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡

odpowiedz
wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl

Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!

odpowiedz
Yeti - 1 godzinę temu, *.194.132

Pięknie ku…a!

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita

odpowiedz
go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl

1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...
po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?
po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?
tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów...

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎

odpowiedz
Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę.

odpowiedz
Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy.

odpowiedz
Ryba - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!!

odpowiedz
Trampek - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!!

odpowiedz
Qwert - 1 godzinę temu, *.com.pl

Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!!

odpowiedz
DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net

Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie.

odpowiedz
antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la

odpowiedz
Woot - 17 minut temu, *.icpnet.pl

@antek: wahadło piszemy przez h

odpowiedz
Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra

odpowiedz
Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com

Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬

odpowiedz
Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩
Kovacik na boisko!

odpowiedz
Mateusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl

No i Kolega prawie strzelił

odpowiedz
Bolec - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro

odpowiedz
Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl

Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku .

odpowiedz
Haaaa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

@Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych .

odpowiedz
Jurrrae - 1 godzinę temu, *.kompex.pl

Mineta mineta mineta

odpowiedz
Ivi - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Won z tym drewnem

odpowiedz
pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

kto mu daje strzelać karnego

odpowiedz
Edvin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja

odpowiedz
MZ80 - 2 godziny temu, *.centertel.pl

I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu?

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍

odpowiedz
Art - 2 godziny temu, *.play.pl

Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu...

odpowiedz
antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

zmiany zmiany

odpowiedz
Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl

Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️

odpowiedz
Online KSP - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Hahahahaha

odpowiedz
Nie ma punktów do stracenia..... przytrzymaj mi piwo. - 2 godziny temu, *.getfiber.pl

oby nie

odpowiedz
Kris B. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają.

odpowiedz
Pusia - 2 godziny temu, *.centertel.pl

Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo!

odpowiedz
pol - 2 godziny temu, *.play.pl

bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.
Tu i Mourhinio nie pomoże

odpowiedz
antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl

To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj
Spadamy Spadamy 😎

odpowiedz
Mioduski 5 koło u wozu - 2 godziny temu, *.orange.pl

jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa.

odpowiedz
Ryba - 2 godziny temu, *.orange.pl

Zaczynamy....💩

odpowiedz
Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl

Ręcznik niestety nie obronil

odpowiedz
xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka

odpowiedz
Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl

Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu.

odpowiedz
PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl

@Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

@PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje.

odpowiedz
PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

@Mateusz z Gór: No właśnie z każdą mijającą minutą, odnoszę coraz większe wrażenie deja vu.

odpowiedz
PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl

Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę.

odpowiedz
Mioduski 5 koło u wozu - 2 godziny temu, *.orange.pl

Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło.

odpowiedz
Klemens - 2 godziny temu, *.78.49

Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;)

odpowiedz
Klanik - 2 godziny temu, *.play.pl

LEGIA WARSZAWA!

odpowiedz
sylvano82@o - 2 godziny temu, *.orange.pl

Jedzą dziś czerwona kartka

odpowiedz
Krótki ogonek matusza - 2 godziny temu, *.orange.pl

Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia!

odpowiedz
Kruk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo.

odpowiedz
grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl

link do meczu jakiś mordeczki?

odpowiedz
TTTTTTTTT - 3 godziny temu, *.centertel.pl

Gdzie mozna obejrzec online?

odpowiedz
Obstawiamy i wygrywamy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

Kasa musi się zgadzać

odpowiedz
TTTTTTTTT - 3 godziny temu, *.centertel.pl

Mamy jakis link online?:)

odpowiedz
Legia - 3 godziny temu, *.31.17

Legia - Korona 3:2

odpowiedz
Mateusz - 3 godziny temu, *.orange.pl

Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę

odpowiedz
Realista - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@Mateusz: ta, zesra sie..

odpowiedz
Qwert - 3 godziny temu, *.com.pl

Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce

odpowiedz
antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl

Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka

odpowiedz
oczkoś - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

@antek:
może jest odporniejszy na mróz?
bo, innego wytłumaczenia nie widzę...

odpowiedz
wkz - 3 godziny temu, *.icpnet.pl

To nadal gramy w 9

odpowiedz
Rataj - 4 godziny temu, *.centertel.pl

Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie

odpowiedz
xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl

@Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-)

odpowiedz
MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻

odpowiedz
Mateusz z - 4 godziny temu, *.orange.pl

Już zacieram ręce!!!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl

Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.