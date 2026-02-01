L!VE: Legia 1-2 Korona (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Żewłakow i Bobic są winowajcami a nie drewniany Rajovic. Zresztą same asy dzisiaj w Legii. A scyzoryki biorą Stepinskiego który dzisiaj powinien mieć hat tricka. Nie ma o czym gadać.
Nikt normalny nie przyjdzie tutaj bo to jest widmo upadku a to już zawdzięczamy pseudo prezesowi.
Zamiast zrobić porządek kiedy był na no jeszcze czas to gościu chowa się przed własnym cieniem. Mioduski idź wiesz gdzie…
Jako kibic Wisły napiszę tylko tyle, że idziecie powoli w nasze ślady. Do spadku jeszcze daleko, ale z każdym takim meczem będzie coraz bliżej.
Mioduski CO TY ZROBIŁEŚ Z (L).....Nie dawno graliśmy z takim BODO które dzisiaj wygrywa z City i Madrytem, a (L) kopie się z ogórkami i walczy o utrzymanie.....
Jeszcze gorzej się popaszuniło w tym zespole, poważnie :/
Panie Marku,niech pan ucieka ,będzie na pana.Tu nie ma kim grać. Z arką wp.....l, teraz to niema znaczenia czy w domu czy wyjazd.
Z taką grą to nawet z pierwszej ligi byście spadli co pewnie stanie się niebawem po tym jak będą was klepać ligę niżej Nędzne Patałachy!!!
Pozostaje cytat ze Smudy - "gramy o spadek". Przestańmy śnić o miejscach pucharowych. Tu nie ma zadnej poprawy. Jesteśmy tragiczni. Do ostatniej kolejki będziemy grać o spadek i tyle
Ile wzioł pod stołem bobic żeby kupić drewno na opał a wcisnęli mu toto😭
Psnie prezesie prosze odsprzedac Legie i nie meczyc kibicow oraz sponsorow. Oczy nola patrzec na to dziadostwo od lat.
Trener może i nowy, ale gra taka sama jak poprzednio, zupełnie nie było na razie widać jego wpływu na postawę tej drużyny i to zarówno pod względem mentalnym jak i sposobu gry. Inną kwestią jest fakt iż większość zawodników grających dziś w białych koszulkach prezentuje od dłuższego czasu poziom Betclic I ligi, do której zresztą pewnym krokiem zmierzają. Gabinety i grajkowie zwyczajnie hańbią dobre imię tego klubu.
nie wiem co powiedzieć. pozytywów nie ma . na legię starczy teraz gra z prostej kontry , i tak to się kończy. co dalej ? nie nie chcę tego powiedzieć. każdy wie o co chodzi . ludzie do wymiany , nic nie dający . Rajjjjjović , z nim spadniemy to pewne . zresztą po tym karnym widać było ze zespół ma podobne odczucia , gra z jego pominięciem . na razie w 10 to nie ta legia , kiedyś i owszem , ale to było kiedyś . inni stojanović , kun , noi geniusz środka , jego król , Któż to ???... Tak Elitim , zawodnik marzenie . dobra dość wyrzywania zaprzestanę na tych trzech . Wiara ,wiara , wiara w cud. czy wystarczy ? . Zobaczymy co zrobi trenero . dzis było nerwowo i nijako . Bez wiary , a przede wszystkim odwagi , w młodych choćby Kovacika , Arrejola . nie wiem . zagrał syn dyrektora . Pozytyw , widziano Leśnego !!!... Wiecie co mam na mysli?.. oby nie po najgorszym. Hej LEGIA !!!...
Spadniemy koledzy nie mamy żadnych szans. W pierwszych meczach powinniśmy zdobyć 7 pkt. Potem zaczyna się walka z pierwsza piątką. Nie ma napastnika bramkarz słaby. Obrona z Jędzą który cały poprzedni rok na ławce. Papszun nic nie obroni. Grają to samo. Błędy podania w poprzek i wjazd do bramki. Żegnamy ekstraklasę
Graja jak paralitycy a działacze płacą im jaby byli gwiazdami a prawda jest taka że raczej żaden z naszych graczy niemiescilby się w żadnym polskim klubie
Trener pokazał kogo należy usunąć z Legii i to zrobił
Dawać wszyscy na mecz
Ile jeszcze można meczów prze...ć? ☠️
Dzięki za wygrany browar... 🍻
tak jak kiedys napisalem trzecin slupek w bramce on nie wybronil legi nawet punktu w calym sezonie glowny architekt porazek czy tam w sztabi e nikt nie widzi ze on spi a budzi sie jak wyjmuje pilke z siaty i tylko lapami macha
Elegancko. I o to chodzi. Oby tak do końca i nara do 1 ligi dzięcioły 💩💩💩
Tak niestety spadniemy z tymi pseudo działaczami i pseudo piłkarzami niemamy żadnych szans kto pozwolił takiemu kalece strzelać rzut karny to jest istny sabotaz
A czego się spodziewalicie,skoro gramy tym samym szrotem co na jesień?...
Korona miała bramkarza i napastnika my ręcznik i kołek i kilku emerytów którzy powinni już odpocząć.
Gual nie pasował mordy, jechaliście po nim, to teraz macie, na drugi raz myślcie co piszecie zanim kogoś pojedziecie!
Po Rajovicu się spodziewałem ale czemu dalej na bramce stoi ta lokowana parówa...nie wychodzi do wrzutek nie łapie piłki błagam pogoncie tego farwocla niech staje na bramę nowy i walczy bo ja na tego cymbała Kacperka patrzeć nie moge
Ciekawe, czy spadek Legii spowoduje, że Kudlaty sprzeda klub.
Jeżeli tak to ja jestem za spadkiem.
Piłkarscy frajerzy. Papszun czy to jeszcze nie widzisz że ten Rajowicz to kompletne drewno.
Jak podchodził do karnego to nie dawałem mu najmniejszych szans na zdobycie gola
Ty jeszcze go nie rozszyfrowałeś ? Naprawdę? Litości.
.
nic nowego nawet trener nic nie zrobi jak kopacze nie graja
Legia spadnie😭
Legia raz spadła z ligi i później była wojna światowa
Pogoda na sanki nie na gre w piłke
Dno. Wstyd mi.
Hahahahaha cymbały dalej wierzycie w odrobienie strat i mistrzostwo? 😂😂😂😂😂
Nowy trener, stara Legia...🤬😤😡
Trudno uwierzyć w spadek , ale to się qrva chyba może wydarzyć!
Cytując klasyka:
Szambo nigdy nie będzie perfumerią.
ręcznik w bramce , kołek w ataku .😂🤣😡😭
Czss na ...
Ch.j to już koniec
Jutro Brukbet zremisuje i jesteś na historycznym miejscu
Fantastycznie to wszsytko wyglada , Rajovic pseudo napastnik dalej w formie , nic tu sie nie zmieniło od września, jak dalej bylo gowno tak dalej jest. Zero transferów co miałoby wzmocnić drużynę, wejście rezerwowych dramatyczne . Jak taka Korona wygrywa w Warszawie to czego oni szukają w ekstraklasie
😂😂😂
To jest paranoja. Co tu się wogole dzieje????????
To Reca ma 2 asysty przy 2 bramkach🫣skąd ten chlop się wziął 🫣przy 1 stał za głęboko co spowodowało brak spalonego a przy 2 .... patrzy a Stępiński strzela......wielki obrońca z serieA🫣🫣🫣
A poza tym pytanie do naszych dyrektorów.......czy taki Stępiński nie był osiągalny finansowo dla Legii ....czy nie tym biegacza jaki potr,ebuje nasz PAN trener......za to Rajovic jest biegaczem
@CBR: Najlepsze jest to, że ten Stępiński dzisiaj w powietrzu zrobił więcej dobrego niż Rajović przez cały swój pobyt w Legii. Ogólnie to Rajović dzisiaj grał lepiej niż jesienią i widać, że taktycznie jest lepiej spasowany, ale nie da się oszukać braku umiejętności po prostu. To jest hobby player i im szybciej w Legii zaakceptujemy ten fakt tym prędzej ruszymy do przodu.
Kasa płynie strumieniem jak ,że systematycznie dzięki
I kolejna podobna bramka. A Bobić i Żewłakow są pewnie dumni, że przegapili Stępińskiego, bo to nie ten kaliber co Rajović, no i do taktyki by też nie pasował.
Obawiam się, że się po tym już nie podniesiemy. Spadek wydaje się bardzo realny.
I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela
Tylko wyjątkowi naiwniacy wierzyli, że ci sami amatorzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zaczną coś grać.
Spokojnie panowie, nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się................!!!
tak oniektywnie: szkoda Korony zasłużyli na wygraną (słupek, poprzeczka, niuznana bramka na 2:0) a my prezent w postaci karnego od sędziego, smutne widowisko, Papszun po pół roku odejdzie, obyśmy się tylko utrzymali
👏
Ta relacja live po zmianie jest graficznie dużo gorzej niż było !
Może się nie znam ale wydaje mi się że coś jest nie tak jeżeli:
- na bramce ręcznik
- na środku obrony emeryt
- obok niego na obronie drugi emeryt Augustyniak
- na wahadle Piątkowski
- na ratunek wyniku wchodzi Kim
- na ataku drewno
... Aktualizacja Piątkowski już na obronie ale na lewej stronie, czyli 3 pozycja w meczu
O co chodzi??/ Jak mu mamy wygrać ligę?//
@RM: I ten Kun jeszcze na pozycję Messiego wszedł. 😉 A wcześniej był Biczachczian na boisku i on z kolei w ogóle nie próbował w ten sposób grać. To jest taka abstrakcja, że nie mogę przestać się śmiać. 🤣😂
KAPUSTKA
Dawaj młodego Żewłaka za ten ręcznik z przodu
W środku zimy gramy mecze a w lato przy idealnej aurze ... Wakacje dwa miesiące 😂 dzień świra level ekstraklasa
Rajovic zawsze już będzie grać w podstawie bo kosztował 3 mln i Legia w pewnym sensie jest zakładnikiem tego transferu. Po prostu kawał drewnianej deski za 3 mln i tak też się zdarza
Chyba będzie jednak spadek.Naprawde ciężko w to uwierzyć,ale nie ma optymistycznych sygnałów żeby myśleć inaczej.Słabi kopacze,brak wzmocnień,a nawet będą jeszcze osłabienia,trener też niezbyt dobry.
@MarioL: No niestety lecimy w tym sezonie, tutaj już nie ma słabszych drużyn od nas
Żewłakow i Bobić co oni robia w Legii.
@Tyle: Kasę.
@Tyle: Żewłakow może chce wrócić na K6?
@Tyle: jak to co, trzepią kasę od frajera Pudla.
Legia jeszcze gorzej niż gówniane
Widać brak Vinagre🤣
@wtf: reca godnie go zastąpił łamiąc linię spalonego przy pierwszym golu. Kun jest najlpeszy z całej trójki
Połowa drugiej połowy i gramy to samo co jesienią. Może mniej chaotycznie, ale równie bezjajecznie.
Mineta, nic się nie stało, możesz myśleć o kolejnym meczu.
Tutaj potrzebny jest egzorcysta a nie trener.
@PLBBOY:
I to z kałachem
Szczerze to jestem już za tym aby spadli. Serio :) ile ciekawych nowych stadionów Legia zwiedzi w 1 lidze :) ile nowych miast.
Pisałem jesienią, że te punkty stracone z Piastem mogą zdecydować o naszym spadku.
Lepiej było wyłączyć prąd jak to zrobił Feio w piątek
Biczak kolejny wspaniały mecz…. Sprzedać w chollere ten szrot bo aż oczy bolą
Bobić powinien wylecieć z hukiem z Legii za ten szrot, który sprowadził.
Ile ta dziurawa sciera bedzie stac na bramce …ike mozna ….postawcie beja z centralnego wynik bedZie moze lepszy
Kto odpowiada za transfery? Letnie 10 nowych szrot nie z tej ziemi a Żewłakow I Bobic bez odpowiedzialności kasę biorą. Chyba spadek nimi wstrząśnie?
Do boju Legio marsz!
tak mi się przypomniało 02.02.2025 (zeszły sezon)
W 45. minucie Rafał Augustyniak (Legia Warszawa) nie wykorzystał rzutu karnego z Koroną Kielce
mamy Deja Vu 01.02.2026
Mineta out !
Nie rozumiem po co Papszun trzyma na boisku to drewno.
Tu nie ma znaczenia kto ich trenuje. Oni ciągle są tymi samymi piłkarzami co 2 miesiące temu. Więc po co wystawiać gościa który nie ma umiejętności? Jest tym samym kółkiem co wcześniej.
Ja nie mam nerwów!🤬
Srajovic wychodzi na drugą połowę. Nie wiem co pudel obiecał Papszunowi.
Nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się Legio Warszawa, nanananana......
Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów.
@Mateusz z Gór: lepszych efektów brak ciąg dalszy
Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet…
Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak?
@Krótki ogonek matusza: nawet mi jego nie przypominaj.
@Krótki ogonek matusza: też o tym pomyślałem
Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.
Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.
Grać młodymi.
Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio.
Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga!
chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣
Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak
Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam?
Rajovic to piłkarz wypalony...
Stępiński to jeden z lepszych napastników
Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów .
liczy się tylko mistrzostwo
nic nie jest stracone
musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro
poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda....
Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie...
Nic nowego.
Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡
Pięknie ku…a!
Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita
1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...
po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?
po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?
tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów...
@go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎
Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę.
Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy.
Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!!
@Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!!
Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM
W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!!
Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie.
Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la
@antek: wahadło piszemy przez h
Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra
Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬
RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩
Kovacik na boisko!
No i Kolega prawie strzelił
Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro
Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku .
@Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych .
Mineta mineta mineta
Won z tym drewnem
kto mu daje strzelać karnego
Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja
I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela
Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu?
No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola.
Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍
Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu...
zmiany zmiany
Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️
Hahahahaha
oby nie
Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają.
Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo!
bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.
Tu i Mourhinio nie pomoże
To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj
Spadamy Spadamy 😎
jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa.
Zaczynamy....💩
Ręcznik niestety nie obronil
Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka
Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu.
@Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian.
@PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje.
@Mateusz z Gór: No właśnie z każdą mijającą minutą, odnoszę coraz większe wrażenie deja vu.
Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę.
Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło.
Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;)
LEGIA WARSZAWA!
Jedzą dziś czerwona kartka
Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia!
Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo.
link do meczu jakiś mordeczki?
Gdzie mozna obejrzec online?
Kasa musi się zgadzać
Mamy jakis link online?:)
Legia - Korona 3:2
Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę
@Mateusz: ta, zesra sie..
Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce
Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka
@antek:
może jest odporniejszy na mróz?
bo, innego wytłumaczenia nie widzę...
To nadal gramy w 9
Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie
@Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-)
.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻
Już zacieram ręce!!!
Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂