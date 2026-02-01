L!VE: Legia 1-2 Korona (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

Ronaldo - 5 minut temu, *.myvzw.com Żewłakow i Bobic są winowajcami a nie drewniany Rajovic. Zresztą same asy dzisiaj w Legii. A scyzoryki biorą Stepinskiego który dzisiaj powinien mieć hat tricka. Nie ma o czym gadać.

Nikt normalny nie przyjdzie tutaj bo to jest widmo upadku a to już zawdzięczamy pseudo prezesowi.

Zamiast zrobić porządek kiedy był na no jeszcze czas to gościu chowa się przed własnym cieniem. Mioduski idź wiesz gdzie… odpowiedz

ajwen250 - 7 minut temu, *.system77.pl Jako kibic Wisły napiszę tylko tyle, że idziecie powoli w nasze ślady. Do spadku jeszcze daleko, ale z każdym takim meczem będzie coraz bliżej. odpowiedz

Arecki - 8 minut temu, *.vectranet.pl Mioduski CO TY ZROBIŁEŚ Z (L).....Nie dawno graliśmy z takim BODO które dzisiaj wygrywa z City i Madrytem, a (L) kopie się z ogórkami i walczy o utrzymanie..... odpowiedz

Gingi - 11 minut temu, *.99.204 Jeszcze gorzej się popaszuniło w tym zespole, poważnie :/ odpowiedz

Legia93 - 17 minut temu, *.net.pl Panie Marku,niech pan ucieka ,będzie na pana.Tu nie ma kim grać. Z arką wp.....l, teraz to niema znaczenia czy w domu czy wyjazd. odpowiedz

P.A.N - 18 minut temu, *.centertel.pl Z taką grą to nawet z pierwszej ligi byście spadli co pewnie stanie się niebawem po tym jak będą was klepać ligę niżej Nędzne Patałachy!!! odpowiedz

Roger - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Pozostaje cytat ze Smudy - "gramy o spadek". Przestańmy śnić o miejscach pucharowych. Tu nie ma zadnej poprawy. Jesteśmy tragiczni. Do ostatniej kolejki będziemy grać o spadek i tyle odpowiedz

Zoo - 20 minut temu, *.jmdi.pl Ile wzioł pod stołem bobic żeby kupić drewno na opał a wcisnęli mu toto😭 odpowiedz

Lol - 21 minut temu, *.fastwebnet.it Psnie prezesie prosze odsprzedac Legie i nie meczyc kibicow oraz sponsorow. Oczy nola patrzec na to dziadostwo od lat. odpowiedz

Szpic - 22 minuty temu, *.play.pl Trener może i nowy, ale gra taka sama jak poprzednio, zupełnie nie było na razie widać jego wpływu na postawę tej drużyny i to zarówno pod względem mentalnym jak i sposobu gry. Inną kwestią jest fakt iż większość zawodników grających dziś w białych koszulkach prezentuje od dłuższego czasu poziom Betclic I ligi, do której zresztą pewnym krokiem zmierzają. Gabinety i grajkowie zwyczajnie hańbią dobre imię tego klubu. odpowiedz

kibic od 69 - 24 minuty temu, *.play.pl nie wiem co powiedzieć. pozytywów nie ma . na legię starczy teraz gra z prostej kontry , i tak to się kończy. co dalej ? nie nie chcę tego powiedzieć. każdy wie o co chodzi . ludzie do wymiany , nic nie dający . Rajjjjjović , z nim spadniemy to pewne . zresztą po tym karnym widać było ze zespół ma podobne odczucia , gra z jego pominięciem . na razie w 10 to nie ta legia , kiedyś i owszem , ale to było kiedyś . inni stojanović , kun , noi geniusz środka , jego król , Któż to ???... Tak Elitim , zawodnik marzenie . dobra dość wyrzywania zaprzestanę na tych trzech . Wiara ,wiara , wiara w cud. czy wystarczy ? . Zobaczymy co zrobi trenero . dzis było nerwowo i nijako . Bez wiary , a przede wszystkim odwagi , w młodych choćby Kovacika , Arrejola . nie wiem . zagrał syn dyrektora . Pozytyw , widziano Leśnego !!!... Wiecie co mam na mysli?.. oby nie po najgorszym. Hej LEGIA !!!... odpowiedz

Benio - 26 minut temu, *.mgk.pl Spadniemy koledzy nie mamy żadnych szans. W pierwszych meczach powinniśmy zdobyć 7 pkt. Potem zaczyna się walka z pierwsza piątką. Nie ma napastnika bramkarz słaby. Obrona z Jędzą który cały poprzedni rok na ławce. Papszun nic nie obroni. Grają to samo. Błędy podania w poprzek i wjazd do bramki. Żegnamy ekstraklasę odpowiedz

Sobal 74 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Graja jak paralitycy a działacze płacą im jaby byli gwiazdami a prawda jest taka że raczej żaden z naszych graczy niemiescilby się w żadnym polskim klubie odpowiedz

jurand - 27 minut temu, *.koba.pl Trener pokazał kogo należy usunąć z Legii i to zrobił odpowiedz

Nawiedzony - 28 minut temu, *.78.188 Dawać wszyscy na mecz odpowiedz

Fermalen - 29 minut temu, *.play.pl Ile jeszcze można meczów prze...ć? ☠️ odpowiedz

Browar - 31 minut temu, *.play-internet.pl Dzięki za wygrany browar... 🍻 odpowiedz

deko - 34 minuty temu, *.play-internet.pl tak jak kiedys napisalem trzecin slupek w bramce on nie wybronil legi nawet punktu w calym sezonie glowny architekt porazek czy tam w sztabi e nikt nie widzi ze on spi a budzi sie jak wyjmuje pilke z siaty i tylko lapami macha odpowiedz

Bardzo dobrze - 38 minut temu, *.orange.pl Elegancko. I o to chodzi. Oby tak do końca i nara do 1 ligi dzięcioły 💩💩💩 odpowiedz

Sobal 74 - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Tak niestety spadniemy z tymi pseudo działaczami i pseudo piłkarzami niemamy żadnych szans kto pozwolił takiemu kalece strzelać rzut karny to jest istny sabotaz odpowiedz

FOREVER LEGIA - 40 minut temu, *.play-internet.pl A czego się spodziewalicie,skoro gramy tym samym szrotem co na jesień?... odpowiedz

Kacperek. - 41 minut temu, *.play.pl Korona miała bramkarza i napastnika my ręcznik i kołek i kilku emerytów którzy powinni już odpocząć. odpowiedz

Tekken (L) - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Gual nie pasował mordy, jechaliście po nim, to teraz macie, na drugi raz myślcie co piszecie zanim kogoś pojedziecie! odpowiedz

Sylwek do - 44 minuty temu, *.orange.pl Po Rajovicu się spodziewałem ale czemu dalej na bramce stoi ta lokowana parówa...nie wychodzi do wrzutek nie łapie piłki błagam pogoncie tego farwocla niech staje na bramę nowy i walczy bo ja na tego cymbała Kacperka patrzeć nie moge odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 47 minut temu, *.orange.pl Ciekawe, czy spadek Legii spowoduje, że Kudlaty sprzeda klub.

Jeżeli tak to ja jestem za spadkiem. odpowiedz

Miki55 - 48 minut temu, *.amazonaws.com Piłkarscy frajerzy. Papszun czy to jeszcze nie widzisz że ten Rajowicz to kompletne drewno.

Jak podchodził do karnego to nie dawałem mu najmniejszych szans na zdobycie gola

Ty jeszcze go nie rozszyfrowałeś ? Naprawdę? Litości.

. odpowiedz

moc - 48 minut temu, *.orange.pl nic nowego nawet trener nic nie zrobi jak kopacze nie graja odpowiedz

Fan - 48 minut temu, *.tpnet.pl Legia spadnie😭 odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 48 minut temu, *.78.215 Legia raz spadła z ligi i później była wojna światowa odpowiedz

Poganiacz bydła - 49 minut temu, *.icpnet.pl Pogoda na sanki nie na gre w piłke odpowiedz

robert szenfeld - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Dno. Wstyd mi. odpowiedz

Warriors - 50 minut temu, *.centertel.pl Hahahahaha cymbały dalej wierzycie w odrobienie strat i mistrzostwo? 😂😂😂😂😂 odpowiedz

Okęciak - 50 minut temu, *.netfala.pl Nowy trener, stara Legia...🤬😤😡 odpowiedz

Farme(L) - 50 minut temu, *.virginm.net Trudno uwierzyć w spadek , ale to się qrva chyba może wydarzyć! odpowiedz

Chudy Grubas - 51 minut temu, *.78.243 Cytując klasyka:

Szambo nigdy nie będzie perfumerią. odpowiedz

Tom. - 51 minut temu, *.play.pl ręcznik w bramce , kołek w ataku .😂🤣😡😭 odpowiedz

SEBO(L) - 51 minut temu, *.adartis.pl Czss na ...







Ch.j to już koniec odpowiedz

Rry - 51 minut temu, *.play-internet.pl Jutro Brukbet zremisuje i jesteś na historycznym miejscu odpowiedz

Korda - 51 minut temu, *.centertel.pl Fantastycznie to wszsytko wyglada , Rajovic pseudo napastnik dalej w formie , nic tu sie nie zmieniło od września, jak dalej bylo gowno tak dalej jest. Zero transferów co miałoby wzmocnić drużynę, wejście rezerwowych dramatyczne . Jak taka Korona wygrywa w Warszawie to czego oni szukają w ekstraklasie odpowiedz

e(L)o - 51 minut temu, *.ksiezyc.pl 😂😂😂 odpowiedz

DanieLo - 53 minuty temu, *.comcast.net To jest paranoja. Co tu się wogole dzieje???????? odpowiedz

CBR - 53 minuty temu, *.mm.pl To Reca ma 2 asysty przy 2 bramkach🫣skąd ten chlop się wziął 🫣przy 1 stał za głęboko co spowodowało brak spalonego a przy 2 .... patrzy a Stępiński strzela......wielki obrońca z serieA🫣🫣🫣

A poza tym pytanie do naszych dyrektorów.......czy taki Stępiński nie był osiągalny finansowo dla Legii ....czy nie tym biegacza jaki potr,ebuje nasz PAN trener......za to Rajovic jest biegaczem odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 minuty temu, *.orange.pl @CBR: Najlepsze jest to, że ten Stępiński dzisiaj w powietrzu zrobił więcej dobrego niż Rajović przez cały swój pobyt w Legii. Ogólnie to Rajović dzisiaj grał lepiej niż jesienią i widać, że taktycznie jest lepiej spasowany, ale nie da się oszukać braku umiejętności po prostu. To jest hobby player i im szybciej w Legii zaakceptujemy ten fakt tym prędzej ruszymy do przodu. odpowiedz

Haaaa - 54 minuty temu, *.vectranet.pl Kasa płynie strumieniem jak ,że systematycznie dzięki odpowiedz

Mateusz z Gór - 54 minuty temu, *.orange.pl I kolejna podobna bramka. A Bobić i Żewłakow są pewnie dumni, że przegapili Stępińskiego, bo to nie ten kaliber co Rajović, no i do taktyki by też nie pasował. odpowiedz

Wolfik - 54 minuty temu, *.mm.pl Obawiam się, że się po tym już nie podniesiemy. Spadek wydaje się bardzo realny. odpowiedz

MZ80 - 55 minut temu, *.centertel.pl I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela odpowiedz

Jot - 55 minut temu, *.orange.pl Tylko wyjątkowi naiwniacy wierzyli, że ci sami amatorzy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle zaczną coś grać. odpowiedz

Molo30 - 55 minut temu, *.orange.pl Spokojnie panowie, nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się................!!! odpowiedz

sipe - 57 minut temu, *.79.35 tak oniektywnie: szkoda Korony zasłużyli na wygraną (słupek, poprzeczka, niuznana bramka na 2:0) a my prezent w postaci karnego od sędziego, smutne widowisko, Papszun po pół roku odejdzie, obyśmy się tylko utrzymali odpowiedz

a - 58 minut temu, *.play.pl 👏 odpowiedz

AAA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ta relacja live po zmianie jest graficznie dużo gorzej niż było ! odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl Może się nie znam ale wydaje mi się że coś jest nie tak jeżeli:

- na bramce ręcznik

- na środku obrony emeryt

- obok niego na obronie drugi emeryt Augustyniak

- na wahadle Piątkowski

- na ratunek wyniku wchodzi Kim

- na ataku drewno



... Aktualizacja Piątkowski już na obronie ale na lewej stronie, czyli 3 pozycja w meczu



O co chodzi??/ Jak mu mamy wygrać ligę?// odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 minut temu, *.orange.pl @RM: I ten Kun jeszcze na pozycję Messiego wszedł. 😉 A wcześniej był Biczachczian na boisku i on z kolei w ogóle nie próbował w ten sposób grać. To jest taka abstrakcja, że nie mogę przestać się śmiać. 🤣😂 odpowiedz

Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl KAPUSTKA odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dawaj młodego Żewłaka za ten ręcznik z przodu odpowiedz

Majkel - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W środku zimy gramy mecze a w lato przy idealnej aurze ... Wakacje dwa miesiące 😂 dzień świra level ekstraklasa odpowiedz

gruby - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rajovic zawsze już będzie grać w podstawie bo kosztował 3 mln i Legia w pewnym sensie jest zakładnikiem tego transferu. Po prostu kawał drewnianej deski za 3 mln i tak też się zdarza odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr Chyba będzie jednak spadek.Naprawde ciężko w to uwierzyć,ale nie ma optymistycznych sygnałów żeby myśleć inaczej.Słabi kopacze,brak wzmocnień,a nawet będą jeszcze osłabienia,trener też niezbyt dobry. odpowiedz

Dimas - 19 minut temu, *.info.pl @MarioL: No niestety lecimy w tym sezonie, tutaj już nie ma słabszych drużyn od nas odpowiedz

Tyle - 1 godzinę temu, *.play.pl Żewłakow i Bobić co oni robia w Legii. odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Tyle: Kasę. odpowiedz

A - 45 minut temu, *.play.pl @Tyle: Żewłakow może chce wrócić na K6? odpowiedz

Legionista - 26 minut temu, *.net.pl @Tyle: jak to co, trzepią kasę od frajera Pudla. odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Legia jeszcze gorzej niż gówniane odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Widać brak Vinagre🤣 odpowiedz

tomiacab - 30 minut temu, *.centertel.pl @wtf: reca godnie go zastąpił łamiąc linię spalonego przy pierwszym golu. Kun jest najlpeszy z całej trójki odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Połowa drugiej połowy i gramy to samo co jesienią. Może mniej chaotycznie, ale równie bezjajecznie. odpowiedz

U4L - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mineta, nic się nie stało, możesz myśleć o kolejnym meczu. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Tutaj potrzebny jest egzorcysta a nie trener. odpowiedz

bum - 6 minut temu, *.virginm.net @PLBBOY:

I to z kałachem odpowiedz

CWKS - 1 godzinę temu, *.akamaitechnologies.com Szczerze to jestem już za tym aby spadli. Serio :) ile ciekawych nowych stadionów Legia zwiedzi w 1 lidze :) ile nowych miast. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Pisałem jesienią, że te punkty stracone z Piastem mogą zdecydować o naszym spadku. odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Lepiej było wyłączyć prąd jak to zrobił Feio w piątek odpowiedz

Bicz uj - 1 godzinę temu, *.plus.pl Biczak kolejny wspaniały mecz…. Sprzedać w chollere ten szrot bo aż oczy bolą odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.226.130 Bobić powinien wylecieć z hukiem z Legii za ten szrot, który sprowadził. odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.play.pl Ile ta dziurawa sciera bedzie stac na bramce …ike mozna ….postawcie beja z centralnego wynik bedZie moze lepszy odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kto odpowiada za transfery? Letnie 10 nowych szrot nie z tej ziemi a Żewłakow I Bobic bez odpowiedzialności kasę biorą. Chyba spadek nimi wstrząśnie? odpowiedz

Klan - 1 godzinę temu, *.play.pl Do boju Legio marsz! odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl tak mi się przypomniało 02.02.2025 (zeszły sezon)

W 45. minucie Rafał Augustyniak (Legia Warszawa) nie wykorzystał rzutu karnego z Koroną Kielce

mamy Deja Vu 01.02.2026 odpowiedz

WF - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mineta out ! odpowiedz

Zomb - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie rozumiem po co Papszun trzyma na boisku to drewno.

Tu nie ma znaczenia kto ich trenuje. Oni ciągle są tymi samymi piłkarzami co 2 miesiące temu. Więc po co wystawiać gościa który nie ma umiejętności? Jest tym samym kółkiem co wcześniej. odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja nie mam nerwów!🤬 odpowiedz

Echhh - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Srajovic wychodzi na drugą połowę. Nie wiem co pudel obiecał Papszunowi. odpowiedz

Molo30 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się Legio Warszawa, nanananana...... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Krasniki za Urbańskiego, czyli stawiamy na większą dynamikę. Urbański głównie kręcił się w kółko i spowalniał grę, nie przynosiło to żadnych pozytywnych efektów. odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Mateusz z Gór: lepszych efektów brak ciąg dalszy odpowiedz

pUDel - 1 godzinę temu, *.plus.pl Niestety ale z Sekwoją się juz nie uda …. Do tartaku i na pelet… odpowiedz

Krótki ogonek matusza - 1 godzinę temu, *.orange.pl Bo to jeden karnego nie strzelił? A Vrdoljak? odpowiedz

Ostrowska - 1 godzinę temu, *.kompex.pl @Krótki ogonek matusza: nawet mi jego nie przypominaj. odpowiedz

Rry - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Krótki ogonek matusza: też o tym pomyślałem odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Gramy bez bramkarza i bez napastnika. Oto efekty.

Papszun pompuje to drewno w ataku. Jak się nie ogarnie i dalej będzie nim grał to stanie się zakładnikiem własnej głupoty.

Grać młodymi. odpowiedz

Ja jestem zadowolony - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Może nie za peszę ale kurs 4,5 na Koronę i forma Legii to łatwe pieniądze.W tamtym roku piękne wakacje za mecze z Piastem a dzisiaj w połowie piękne ferie w Alpach.Dziekuje Legio. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

normalny - 1 godzinę temu, *.orange.pl chcieliście 'dobrego" trenera to macie 🤣 odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Niech dzwonią już teraz do Adamskiego i podpisują Kontrakt. Napastnika brak odpowiedz

WoLe Legie w 1 lidze bez Mioduskiego…..! - 1 godzinę temu, *.co.uk Skład tych co zawiedlu no i jak by danger gang Astiza dakej rzâdził jak by Marka Paoszuna nue było sorry czy tylko ja tak uważam? odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rajovic to piłkarz wypalony... odpowiedz

A - 1 godzinę temu, *.play.pl Stępiński to jeden z lepszych napastników odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak Rajovic może strzelić karnego z 11 metrów , jak on z 2 metrów nie jest w stanie trafić w światło bramki z 2 metrów . odpowiedz

won szmaciarze - 1 godzinę temu, *.78.188 liczy się tylko mistrzostwo

nic nie jest stracone

musimy wziąć się w garść i spojrzeć w lustro

poza tym było mroźno i nowa murawa i w ogóle nowy trener i nowa runda.... odpowiedz

darius - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pogońcie tego Rajovicia bo naprawdę spadniecie... odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Nic nowego. odpowiedz

Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ten paralityk napastnik jej będzie miał odrobinę honoru, to powinien sam zrezygnować z pensji 🤡 odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Bobić i Żewłakow już pewnie na zasłużonych urlopach w ciepłych krajach,a dzięki Rajovicovi nikomu na trybunach nie jest zimno🤣Jeśli to przyspieszy eksmisję kudłatego Jonasza z Łazienkowskiej,to niech będzie już ta 1.liga! odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.194.132 Pięknie ku…a! odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl Takie samo gówno jak przed przerwą,I loga Wita odpowiedz

go(L)op - 1 godzinę temu, *.shlnet.pl 1 mecz i niestety nie jestem dumny z trenera...

po 1 po co w 1 składzie jest rajovicz?

po 2 po co bedąc w strefie spadkowej, w tak ważnym meczu największe drewno na boisku podchodzi do rzutu karneg?

tyle w temacie, 1 mecz a w zasadzie 1 połowa a tyle błędów... odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @go(L)op: Tu akurat odpowiedzi są oczywiste, pytanie czy właściwie. A brzmią one: "aby się przełamać w końcu, bo dużo zainwestowaliśmy w tego gracza i nie stać nas na to, by go teraz pogrzebać, a poza tym nie mamy go kim zastąpić". 😎 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Dalej grajmy tym kołkiem w ataku. Żenada. Pompują to drewno na siłę. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Morwa kać krew może człowieka zalać. Za mało wolnego czasu było. Betonu ciąg dalszy. odpowiedz

Ryba - 1 godzinę temu, *.orange.pl Papszun pokaż że masz jaja i zdejmij z boiska tą minete.....!! odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Ryba: To jest jego ulubieniec, to go nie ściągnie !!! odpowiedz

Qwert - 1 godzinę temu, *.com.pl Bardzo chciałem się myli, i przeprosić za komentarz wcześniejszy ale niestety w 9-ke nie da się grać. Inni się starają a tu jeden puścił jedyny strzał a drugi to juz brak słów. Tobiasz, Rajovic do rezerw a jak nie przyjmą ich tam to WON Z LEGII NIE WASZ POZIOM odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl W pewnym wieku nie nauczysz się grać w piłkę. Z tymi piłkarskimi kalekami lecimy do niższej ligi. Czy mioduski obniżył tym leszczem wypłaty? Rajovic won z Legii!!! odpowiedz

DanieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net Snajper się zesral podchodząc do karnego. Z tego typa gowno będzie. odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ręcznik w bramce ręcznik na obronie i w ataku prawe wachadło 4 natychmiast s.............................la odpowiedz

Woot - 17 minut temu, *.icpnet.pl @antek: wahadło piszemy przez h odpowiedz

Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl Nie wiem czy ktoś wierzył że on strzeli karnego 🤣😁masakra odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Mioduski wyp.......z Legii i wez tego totalnego nieudacznika Rajovica 🤬🤬 odpowiedz

Martinez76 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl RAJEVAC co to kurVVa było?! Co ten paralityk robi jeszcze w Legii? 💩

Kovacik na boisko! odpowiedz

Mateusz - 1 godzinę temu, *.orange.pl No i Kolega prawie strzelił odpowiedz

Bolec - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hahahahahha i to jest ,,napastnik" za 3 mln euro odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Uuuu, Koledzy. Mamy naprawdę mega problem. Oby taki pojedynczy karny niewykorzystany nie zdecydował w ostatecznosci o spadku . odpowiedz

Haaaa - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Wolfik: Haaaaa to nie jest problem to jest już po problemie ,Derby czekają ,dzięki panowie ,czas zacząć zarabiać ,a jesteście systematycznie dostarczaniu wygranych pieniężnych . odpowiedz

Jurrrae - 1 godzinę temu, *.kompex.pl Mineta mineta mineta odpowiedz

Ivi - 1 godzinę temu, *.orange.pl Won z tym drewnem odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl kto mu daje strzelać karnego odpowiedz

Edvin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rajovic wypi...alaj... człowiek zero... karnego nawet nie potrafi strzelić... dac szanse juniorom, gorzej nie zagraja odpowiedz

MZ80 - 2 godziny temu, *.centertel.pl I co lebiegi dyrektorskie można znaleźć napastnika który strzela odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Natomiast Mileta Rajović już się po tym nie pozbiera. Ile jeszcze będziemy go zagłaskiwać kosztem zespołu? odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl No i Reca faulowany, wiec rehabilitują się za gola. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Ale trzeba przyznać też, że to właśnie Tobiasz bardzo ładnie podłącza Legię teraz do tego meczu tym świetnym podaniem. 👍 odpowiedz

Art - 2 godziny temu, *.play.pl Mioduski chyba będzie musiał uciekać z Warszawy na koniec sezonu... odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl zmiany zmiany odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Na razie Korona lepsza. Nadal gramy jak jesienią ☹️ odpowiedz

Online KSP - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Hahahahaha odpowiedz

Nie ma punktów do stracenia..... przytrzymaj mi piwo. - 2 godziny temu, *.getfiber.pl oby nie odpowiedz

Kris B. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Obrona dziurawa a zarząd sprzedaje Kapuadiego. Żenada. Kupili bramkarza a recznik nadal broni... Tobiasz won! Przerwa zimowa minęła a napastnika nadal nie ma, juz lepiej juniora wystawić niż to drewno rajovic. Padake jak grali tak grają. odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.centertel.pl Spadek już jest pewny. Super Kacperek! Brawo! odpowiedz

pol - 2 godziny temu, *.play.pl bbbuuuhhhaaahhhhaaahhhaaa srania nam w twarz ciąg dalszy.

Tu i Mourhinio nie pomoże odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To co mówiłem Jedza na rynte s.......aj

Spadamy Spadamy 😎 odpowiedz

Mioduski 5 koło u wozu - 2 godziny temu, *.orange.pl jędza i lobiaszek już 1 gol na koncie - panie Marku rozmroź pan mózg bo nie działa. odpowiedz

Ryba - 2 godziny temu, *.orange.pl Zaczynamy....💩 odpowiedz

Qwert - 2 godziny temu, *.com.pl Ręcznik niestety nie obronil odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Właśnie korona pokazuje co to znaczy mieć napastnika a nie kołka odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Reca i Tobiasz już z pierwszą bramką na sumieniu. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: Niestety. Poniosło mnie po celnym strzale Rajovica. Niestety obrona bez zmian. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl @PLBBOY: To jest identyczna bramka, jakich straciliśmy już chyba z pięć w tym sezonie. Nowy trener, ale ci sami wykonawcy. Reca złamał linię, ale za komunikację odpowiada w największym stopniu bramkarz, bo to on ma najlepszy przegląd pola, a Kacper - jak zazwyczaj - nie wiedział co się dzieje. odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Mateusz z Gór: No właśnie z każdą mijającą minutą, odnoszę coraz większe wrażenie deja vu. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kurde. Przyjemnie się to ogląda. Gotowy jestem pomyśleć, że nasze gwiazdy potrafią grać w piłkę. odpowiedz

Mioduski 5 koło u wozu - 2 godziny temu, *.orange.pl Jędza i Tobiasz w 1 składzie - widać trenerowi mózg zamroziło. odpowiedz

Klemens - 2 godziny temu, *.78.49 Nowa murawa?... szacun, pasuje do klimatu spotkania i poziomu grajków... jest surowo ;) odpowiedz

Klanik - 2 godziny temu, *.play.pl LEGIA WARSZAWA! odpowiedz

sylvano82@o - 2 godziny temu, *.orange.pl Jedzą dziś czerwona kartka odpowiedz

Krótki ogonek matusza - 2 godziny temu, *.orange.pl Choćby i po dwudziestu minutach przegrywali, dalej będę kibicować. Bo nadzieja umiera ostatnia! odpowiedz

Kruk - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Uff, Kacperka Chodyny nie ma nawet na ławce rezerwowych. Mamy szansę na zwycięstwo. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl link do meczu jakiś mordeczki? odpowiedz

TTTTTTTTT - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gdzie mozna obejrzec online? odpowiedz

Obstawiamy i wygrywamy - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Kasa musi się zgadzać odpowiedz

TTTTTTTTT - 3 godziny temu, *.centertel.pl Mamy jakis link online?:) odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.31.17 Legia - Korona 3:2 odpowiedz

Mateusz - 3 godziny temu, *.orange.pl Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz: ta, zesra sie.. odpowiedz

Qwert - 3 godziny temu, *.com.pl Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka odpowiedz

oczkoś - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @antek:

może jest odporniejszy na mróz?

bo, innego wytłumaczenia nie widzę... odpowiedz

wkz - 3 godziny temu, *.icpnet.pl To nadal gramy w 9 odpowiedz

Rataj - 4 godziny temu, *.centertel.pl Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie odpowiedz

xxL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Rataj: wypadł ze składu ze względu na kontuzję - nie siej fermentu i nie dorabiaj ideologii ;-) odpowiedz

MonsteR (L) - 4 godziny temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz .............................

Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov

Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca

............................... Elitim ...............................

....................... Rajović ... Čolak .......................

🙂

❤️🤍💚

🍺🍻 odpowiedz

Mateusz z - 4 godziny temu, *.orange.pl Już zacieram ręce!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂 odpowiedz

