L!VE: Legia - Korona (składy)

Zapraszamy na naszą RELACJĘ L!VE z meczu Legii Warszawa
Redakcja

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (9)

Legia - 44 minuty temu, *.31.17

Legia - Korona 3:2

Mateusz - 46 minut temu, *.orange.pl

Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę

Qwert - 51 minut temu, *.com.pl

Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce

antek - 51 minut temu, *.play-internet.pl

Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka

wkz - 54 minuty temu, *.icpnet.pl

To nadal gramy w 9

Rataj - 56 minut temu, *.centertel.pl

Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie

MonsteR (L) - 57 minut temu, *.tpnet.pl

.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻

Mateusz z - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Już zacieram ręce!!!

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂

