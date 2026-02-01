L!VE: Legia - Korona (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Legia - Korona 3:2
Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę
Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce
Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka
To nadal gramy w 9
Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie
.............................. Tobiasz .............................
Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov
Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca
............................... Elitim ...............................
....................... Rajović ... Čolak .......................
🙂
❤️🤍💚
🍺🍻
Już zacieram ręce!!!
Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂