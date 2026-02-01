L!VE: Legia - Korona (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Korona Kielce będzie można obejrzeć w Canal+ 4K Ultra HD, Canal+ Sport 3 i Canal+ Premium. Początek spotkania o godz. 17:30.

Legia - 44 minuty temu, *.31.17 Legia - Korona 3:2 odpowiedz

Mateusz - 46 minut temu, *.orange.pl Już za chwilę, za chwileczkę Rajovič pyknie se brameczkę odpowiedz

Qwert - 51 minut temu, *.com.pl Bez zmian będą grać w 9 bez napastnika i z ręcznikiem na bramce odpowiedz

antek - 51 minut temu, *.play-internet.pl Szacunek za tyle lat ale z Jedzą na ostatnim to porażka odpowiedz

wkz - 54 minuty temu, *.icpnet.pl To nadal gramy w 9 odpowiedz

Rataj - 56 minut temu, *.centertel.pl Bez Kapuadiego nawet na ławce no jasne po co nam obrońcy niech idzie odpowiedz

MonsteR (L) - 57 minut temu, *.tpnet.pl .............................. Tobiasz .............................

Piątkowski ... Jędrzejczyk ... Pankov

Biczachczjan ... Szymański ... Kapustka ... Reca

............................... Elitim ...............................

....................... Rajović ... Čolak .......................

🙂

❤️🤍💚

🍺🍻 odpowiedz

Mateusz z - 1 godzinę temu, *.orange.pl Już zacieram ręce!!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że nie będzie jak zwykle i po 20 minutach nie będę miał dość. 🤣😂 odpowiedz

