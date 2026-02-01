Legia 1-2 Korona

Nowy rok, stare problemy

fot. Mishka / Legionisci.com
Wiśnia
Legionisci.com Legionisci.com

Nie było nowego otwarcia z nowym trenerem. W swoim pierwszym spotkaniu w nowym roku gracze Marka Papszuna ulegli u siebie Koronie Kielce 1-2, przez co nie poprawili swojej beznadziejnej sytuacji w tabeli. Dwa gole dla gości strzelił Mariusz Stępiński, który zimą został sprowadzony do klubu i potwierdził, że znajduje się w idealnej formie. Honorowe trafienie dla "Wojskowych" zdobył z rzutu karnego Bartosz Kapustka.

REKLAMA

Pierwsze minuty nie porywały. Obydwie drużyny musiały zapoznać się z trudnymi warunkami atmosferycznymi, dlatego brakowało jakichkolwiek ciekawych akcji. W 10. minucie wreszcie po raz pierwszy do wysiłku zmuszony został Xavier Dziekoński, który udanie odbił mocną próbę Milety Rajovicia. Niebawem ładnie na skrzydle zaprezentował się Wahan Biczachczjan. Pomocnik dał sobie radę z jednym z obrońców, dośrodkował w szesnastkę, gdzie niestety uprzedzony został Kacper Urbański. Pomimo optycznej przewagi w 23. minucie to niespodziewanie Korona wyszła na prowadzenie. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu z głębi pola od Tamara Svetlina najlepiej w polu karnym odnalazł się Mariusz Stępiński, który głową pokonał Kacpra Tobiasza. Napastnik tym samym znakomicie przywitał się z polską ligą po kilkuletniej nieobecności. Kilka minut potem mogło być 2-0, ale na szczęście przyjezdni pogubili się w finalnym momencie jednej z kontr.


Legia starała się doprowadzić do remisu, lecz niewiele z tego wynikało. Gospodarze byli w ataku bardzo nieporadni. Kilka minut przed końcem pierwszej połowy los się do nich uśmiechnął. Po dalekim podaniu od Tobiasza futbolówkę przejął Arkadiusz Reca, który wygrał walkę o piłkę z Dziekońskim. Golkiper Korony zachował się nierozważnie i sfaulował obrońcę Legii. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Rajović. Duńczyk strzelił jednak fatalnie i ostatecznie przegrał pojedynek z Dziekońskim, który dodatkowo udanie zachował się przy dobitce napastnika Legii. Chwilę potem po rzucie rożnym jeszcze walkę w powietrzu wygrał Artur Jędrzejczyk, lecz i tym razem dobrze ustawiony był bramkarz przeciwników. Niestety, wobec zmarnowanych okazji warszawskiego klubu wynik do przerwy nie uległ już zmianie i do szatni obydwie drużyny zeszły przy skromnym prowadzeniu 0-1. Ten rezultat był dla  "Wojskowych" olbrzymim rozczarowaniem i niestety potwierdzał, że przez przerwę zimową nie można całkowicie odmienić gry drużyny.


 


W przerwie trener Papszun zdecydował się na jedną zmianę. Urbańskiego na skrzydle zmienił Ermal Krasniqi. Zaraz po starcie drugiej połowy ponownie przed dobrą okazją stanął Rajović. Duńczyk wyprzedził jednego z obrońców, wpadł w pole karne, gdzie w ostatnim momencie przyblokowali go obrońcy. Wkrótce rosły napastnik zmusił bramkarza Korony do interwencji po uderzeniu głową. Uczynił to jednak zbyt lekko i Dziekoński pewnie złapał lecącą piłkę. W trakcie trwania pierwszego kwadransa drugiej odsłony gracze Marka Papszuna mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale niewiele dobrego z tego wynikało. Pod polem karnym rywala notorycznie dochodziło do fatalnych decyzji.


Po godzinie gry mogło być 2-0 dla Korony. Najpierw bramkę strzelił nawet Stępiński, jednak arbiter dopatrzył się u niego pozycji spalonej. Za moment seria błędów w defensywie Legii. Tobiasz popełnił błąd w wybijaniu piłki, która trafiła w jednego z przeciwników. Ostatecznie wydawało się, że niebezpieczeństwo zażegnał Rafał Augustyniak.... lecz w bardzo prosty sposób dał sobie odebrać futbolówkę Antoñínowi. Na całe szczęście Hiszpanowi zabrakło zimnej głowy i zamiast podawać do lepiej ustawionego kolegi, to zdecydował się na uderzenie, z którym znakomicie poradził sobie Tobiasz, odkupując swoje winy.


Czas ubiegał  i nic nie wskazywało na to, aby Korona dała sobie wydrzeć tego dnia zwycięstwo. Aż wreszcie kwadrans przed końcem Legii ponownie przyznany został rzut karny. Tym razem nieprzepisowo sfaulowany został Juergen Elitim, a do wykonania jedenastki tym razem podszedł Bartosz Kapustka. Pomocnik strzelił o wiele lepiej niż w pierwszej połowie Rajović, dzięki czemu na Łazienkowskiej mieliśmy od tego momentu już remis. W 81. minucie kielczanie mogli wyjść ponownie na prowadzenie, jednak Legii dopisała masa szczęścia. Po akcji na lewej stronie Konrad Matuszewski najpierw trafił w słupek, a dobijając w poprzeczkę! To była znakomita okazja dla gości, aby po raz drugi tego wieczoru zaskoczyć Kacpra Tobiasza.


W 90. minucie gry mecz rozstrzygnął Stępiński. Napastnik Korony z najbliższej odległości wykończył podanie z lewej strony, które ominęło całą linię defensywną. Obrona Legii wyjątkowo nie popisała się w tym momencie, nie przecinając zagrania rywala i pozostawiając Stępińskiego zupełnie bez opieki.

Ekstraklasa 2025/2026
19. kolejka
#LEGKOR
14585
Warszawa, Polska
Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego
1.02.2026
17:30
Legia Warszawa
Korona Kielce
Legia Warszawa
1-2
Korona Kielce
44' Rajović (nk)
76' Kapustka (k)
(0-1)
Stępiński 24'
Stępiński 90'
1 Kacper Tobiasz
91 Kamil Piątkowski
55 Artur Jędrzejczyk 83'
12 Radovan Pankov
30 Petar Stojanović 56'
67 Bartosz Kapustka 92'
22 Juergen Elitim
13 Arkadiusz Reca
21 Wahan Biczachczjan 83'
82 K. Kacper Urbański 46'
29 Mileta Rajović
89 Otto Hindrich
74 Jan Leszczyński
8 Rafał Augustyniak 56'
44 Damian Szymański
23 Patryk Kun 83'
77 Ermal Krasniqi 46'
53 W. Wojciech Urbański
99 Samuel Kováčik
20 Jakub Żewłakow 83'
6 Henrique Arreiol
14 Antonio Čolak 92'
Xavier Dziekoński 1
Bartłomiej Smolarczyk 24
Konstantinos Sotiriou 44
Pau Resta 5
Hubert Zwoźny 37
65' Martin Remacle 8
Tamar Svetlin 88
Konrad Matuszewski 3
Wiktor Długosz 71
92' Mariusz Stępiński 14
65' Antoñín 70
Rafał Mamla 87
65' Dawid Błanik 7
Marcin Cebula 77
Konrad Ciszek 21
65' Simon Gustafson 86
Kacper Minuczyc 20
92' Władimir Nikołow 11
Nikodem Niski 15
Nono 10
Marcel Pięczek 6
Slobodan Rubežić 23
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Jacek Zieliński
Asystent trenera: Przemysław Ryński
Kierownik drużyny: Łukasz Tomczyk
Lekarz: Bartosz Mozołowski
Fizjoterapeuta: Jakub Kędra
Sędziowie
Główny: Patryk Gryckiewicz (Polska)
Asystent: Marcin Boniek (Polska)
Asystent: Bartosz Kaszyński (Polska)
Techniczny: Wojciech Myć (Polska)
VAR: Daniel Stefański (Polska)
AVAR: Kornel Paszkiewicz (Polska)
Pogoda:
Temperatura: -12°C
Wilgotność: 72%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.64 lat
Podstawowa + zmiennicy: 27.75 lat
Cała kadra meczowa: 26.09 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.2 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.6 cm
Cała kadra meczowa: 183.1 cm

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Legia - Korona


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Jędrzejczyk
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Biczachczjan
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
Kun
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Čolak
1
2
3
4
5
6

Komentarze (123)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

e(L)o - 2 minuty temu, *.ksiezyc.pl

i ten ręcznik wygrał miejsce w bramce - to pokazuje dramat tego klubu

odpowiedz
asa - 2 minuty temu, *.play-internet.pl

Rajovic to nie twoja wina że nie umiesz grać w piłkę to wina tych którzy do Legii cie kupli za 3 banki

odpowiedz
KAMI(L) - 2 minuty temu, *.plus.pl

Z taką grą nawet w 1 lidze byłyby poważne problemy!!

odpowiedz
... - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl

🤡🤡🤡

odpowiedz
Kolop - 4 minuty temu, *.premiusa1.com

Papszunie, Papszunie, wyście nam z nieba spadli!

odpowiedz
tomiacab - 5 minut temu, *.centertel.pl

SERIA 6 TYGODNI BEZ PORAŻKI POSZŁA FPISDÓ

odpowiedz
(L) - 7 minut temu, *.orange.pl

Jeżeli ktokolwiek wierzył, ze zmianą trenera cos zmieni dzis zobaczył, ze nie zmieniło sie nic. Dodatkowo trener Papszun pokazał, ze nie ma pojęcia o tej kadrze ani jak ja zbilansowac. Dokonywane zmiany wyraźnie pokazały, ze to nie jest bajka trenera Papszuna. Chyba pora powoli przyzwyczajać sie do gry w 1 Lidze. A może uda się jeszcze spieniezyc przed końcem okna transferowego Kapuadiego i Piatkowskiego, a może tez Ręce i wtedy wszystko będzie OK.

odpowiedz
realista - 8 minut temu, *.t-mobile.pl

nie poddawaj się ukochana ma

odpowiedz
tomkrzys67 - 10 minut temu, *.play.pl

Dwóch dyektorów, rozbudowany dział skautingu, armia poszukiwaczy talentów nie potrafi pr,ez całą zimę znależć napastnika. Prawdopobnie nikt w Legii nawet nie pomyślał o Stępińskim. Bez człowieka, który potrafi strzelać gole spadniemy z ligi.

odpowiedz
123i4 - 10 minut temu, *.play.pl

Brawo. Grajcie tak dalej. Obudzicie się z ręką w nocniku.

odpowiedz
hen ryk - 10 minut temu, *.play.pl

kiedy komunikat że Zewłakow i Bobic out i Zieliński też. Mają jeszcze honor pobierać kasę za te kryminalne transfery? Kto pozwolił Rajovicowi strzelać karnego? Papszun?

odpowiedz
Pogoń - 11 minut temu, *.195.28

😂

odpowiedz
Kapustik - 13 minut temu, *.vectranet.pl

Nie było źle, trochę szczęścia zabrakło. Następnym razem damy radę!

odpowiedz
Jhony - 14 minut temu, *.net.pl

Przynajmniej stabilnie...

odpowiedz
Perlik - 14 minut temu, *.160.49

🏆

odpowiedz
Szpic - 14 minut temu, *.play.pl

Rajović zawodnikiem meczu 😜. Już to kiedyś pisałem że bez napastnika można meczu nie przegrać (choć to dla Legii prawdziwa sztuka ostatnio), ale wygrać się go nie da. Dzisiaj Korona to dobitnie udowodniła, mieli prawdziwego napastnika to wygrali, my mieliśmy nędzną drewnianą podróbkę to dostaliśmy w czapę. Piłka to jednak prosta gra.⚽️

odpowiedz
TrakSpartacus - 15 minut temu, *.play.pl

Z ręcznikiem w bramce, bez napastnika, z obroną skleconą z weterana i pomocnika, z wahadłami bez liczb Legia zdecydowanie zasługuje na spadek!

odpowiedz
Sobol - 15 minut temu, *.orange.pl

Bardzo solidnie przepracowany okres przygotowawczy. Widać już rękę nowego szkoleniowca. Są nowe schematy, pomysły i taktyki. Duzy plus dla trenera za odbudowanie Rajovića! Mamy w końcu napastnika. A nowi zawodnicy?! Po prostu poezja. Bedą dużym wzmocnieniem w walce o mistrzostwo. Aż się wzruszyłem przez to wszystko. Dziekujemy Panie Darku!!

odpowiedz
Mateusz z Gór - 16 minut temu, *.orange.pl

Słucham właśnie wywiadu ze Stępińskim i słyszę zawodowego piłkarza z silną psychiką i pewnością własnych umiejętności. A kwadrans wcześniej był wywiad z Kapustką, w obsadzie: przestraszony reporter i nadwrażliwy Kapustka rzucający jakieś dziwne półzdania. I jakbym nie wiedział, że to jeden z kapitanów Legii to bym pomyślał, że oglądam jakieś reality show. Dziś przegraliśmy z Koroną pod każdym względem i to nie dziwi, skoro tak skrajne nastroje są w obu zespołach.

odpowiedz
Pan Maniek - 16 minut temu, *.centertel.pl

Dajcie Kloppa, Guardiolę albo Flicka i też niczego nie stworzą z tej bandy kopaczy. Szkoda Papszuna. Wprowadzi swoje zasady i za miesiąc panienki będą grać przeciwko niemu🤬

odpowiedz
Jacoo - 18 minut temu, *.vectranet.pl

Papuszun won! Wszyscy won! Nie mamy do was zaufania...

odpowiedz
Panda - 18 minut temu, *.play.pl

Super mecz, jakbym cofnął się nie tylko w czasie , ale i w rozwoju.
Tak trzymać chłopaki 😂

odpowiedz
Novacco - 18 minut temu, *.189.154

Spadek jedyną możliwością pozbycia się szkodnika z klubu

odpowiedz
... - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl

@Novacco: Żebyś się nie zdziwił..

odpowiedz
realista - 19 minut temu, *.t-mobile.pl

nie poddawaj się ukochana ma

odpowiedz
Fan Kacpera - 20 minut temu, *.play-internet.pl

Dziadostwa akt kolejny....

odpowiedz
Legia - 20 minut temu, *.31.17

Czy właściciel, Żewłakow i inne Herrry nie widzą tego że niektórzy piłkarze nie mogą grać w Legii, po prostu jest dla nich za wysoki poziom. Z obecnym składem i nastawieniem innych drużyn grających z Legią będzie takie żeby wygrać za wszelką cenę. I ciężko będzie Legii o dobre rezultaty, sezon dawno stracony. Jak skończyli rok, tak zaczęli, passa trwa....

odpowiedz
Roger_1916 - 20 minut temu, *.t-mobile.pl

Pozostaje cytat ze Smudy - "gramy o spadek". Przestańmy śnić o miejscach pucharowych. Tu nie ma zadnej poprawy. Jesteśmy tragiczni. Do ostatniej kolejki będziemy grać o spadek i tyle

odpowiedz
Dimas - 20 minut temu, *.info.pl

Dalej ktoś myśli o pucharach ? O utrzymanie będzie ciężko 🤨 z tymi zawodnikami lecimy do 1 ligi - brawo Panie Mioduski jak się zapisać w historii to złotymi zgłoskami 👏🤝👏

odpowiedz
Tundra - 21 minut temu, *.play.pl

Odpalając mecz nie miałem żadnych oczekiwań i słusznie. Dobra robota panowie , tak na 30 %

odpowiedz
Pajączek - 22 minuty temu, *.play.pl

Są punkty do stracenia

odpowiedz
Klimas Kordylas - 22 minuty temu, *.centertel.pl

Ale będzie partizado z Widzewem o wszystko tak jak latach 90tych.Juz sie doczekać nie możemy.🍺🍻🚀🥇🏐

odpowiedz
Papa szon - 23 minuty temu, *.10.158

Czy klub już przygotował kasę zeby honorowo zwrócić ludziom za bilety na ten pseudo-spektakl???🤬

odpowiedz
Koczi - 25 minut temu, *.centertel.pl

Jeżeli ktoś myślał że nowy trener zmieni tych nieudaczników w piłkarzy to jest w wielkim błędzie. Transfery pokazują że Legia gra w tym sezonie tylko o utrzymanie. Taką potęgę stworzył Miodek🤣🤣🤣

odpowiedz
jim - 25 minut temu, *.ejedrzejow.pl

Tu nic się nie poradzi bo nie ma kto grać

odpowiedz
Obcy - 25 minut temu, *.t-mobile.pl

W pierwszej lidze też jest ciekawie. Nowe miejsca do odwiedzenia. Trzeba myśleć pozytywnie.

odpowiedz
Zielu - 26 minut temu, *.centertel.pl

Stare chińskie przysłowie mówi, że jak się źle w bu.rdelu dzieje to zmiana firanek nic nie da

odpowiedz
Borsalino - 26 minut temu, *.orange.pl

Żenada i dno !
Szkoda czasu na komentarz.

odpowiedz
Ryba - 27 minut temu, *.orange.pl

Brawo pudel ! Brawo drużyna ! Brawo Zewlak i Bobek ! Extra ! Kiedy premia ??!!

odpowiedz
Legionista1 z dolnego Śląska - 27 minut temu, *.orange.pl

Za dużo nerwów mnie to kosztuje. Mileta, Augustyniak...

odpowiedz
Brazilia - 27 minut temu, *.orange.pl

Czy ktoś w końcu wyrzuci teren ręcznik z bramki

odpowiedz
Pusia - 27 minut temu, *.vectranet.pl

Spadek, spadek i jeszcze raz spadek. Niech to wszystko zostanie zatopione!

odpowiedz
legiaCWKS - 27 minut temu, *.surfer.at

no, mysle, ze jest co raz lepiej... prawda? :)

odpowiedz
Piotr - 28 minut temu, *.orange.pl

Stępiński przyszedł do Korony w tym oknie a gdzie był nasz pion tzw. sportowy ?

odpowiedz
Robert60 - 28 minut temu, *.play.pl

Skoro nic nie zmieniono w składzie, to dlaczego wyniki miałyby być lepsze. Napastnicy jak nie strzelali tak dalej nie strzelają, a bramkarz i obrońcy jak nie bronili tak nie bronią.
Swoją drogą ciekawe, że Korona pozyskała Stępińskiego - widocznie dla Legii był poza zasięgiem. Z tym, że zapewne raczej nie chodziło o kasę, ale o kompetencje takich specjalistów jak prezes i dyrektorzy sportowi Legii.

odpowiedz
Biała si - 28 minut temu, *.vectranet.pl

Na szczęście to tylko piłka 😂

odpowiedz
Dedek - 29 minut temu, *.play.pl

No to czekamy na derby.
Ale takie prawdziwe.
Nie derby mazowsza...

odpowiedz
jurand - 29 minut temu, *.koba.pl

Trener pokazał kogo należy usunąć z Legii i to zrobił

odpowiedz
Ukiluki - 29 minut temu, *.glasoperator.nl

Witam ,dziadostwa ciąg dalszy ,szkoda za dużo pisać ale muszę się zapytać gdzie są transfery od 3-4 miesięcy wiadomo że potrzebny jest napastnik a nawet dwóch , nic w tym celu Bobic i jego przyboczny Zewłakow nie zrobili ,o co tu chodzi za co oni kasę biorą ?

odpowiedz
Tot - 30 minut temu, *.centertel.pl

Jak dlugo jeszcze??

odpowiedz
Vader - 30 minut temu, *.134.192

BUAHAHAHAAAAAAAHAHAHAAAAAA
I tyle w temacie.

odpowiedz
sylvano82@o - 31 minut temu, *.orange.pl

Zdejmijcie ten ręcznik z bramki bo się rzygać chce....

odpowiedz
gazza - 31 minut temu, *.inetia.pl

Tobiasz ...Rajovic...WON
Pierwszy puszcza babola gdy strzał jest koło niego...
Drugi to taki paralityk że nawet z karnego strzelic niepotrafi !
Kto kupuje takie drewno za podobno 3 mln ??? KABARET !!!

odpowiedz
Browar - 32 minuty temu, *.play-internet.pl

Dzięki za wygrany browar...

odpowiedz
Hawk Tuah - 32 minuty temu, *.centertel.pl

kto daje któremukolwiek zawodnikowi notę powyżej 1.0 ren p...ł

odpowiedz
Egon - 33 minuty temu, *.waw.pl

To jest niepojęte, żeby do strzelania karnego podchodził Rajovic, który nie gra zupełnie nic i jest pod ogromną presją, której nie unosi.
Czy to, że daliśmy za niego 3 miliony euro ma oznaczać, że będziemy mu dawali szansę tak długo, aż nas spuści z Ekstraklasy ?

Nie ma ataku, nie ma rozgrywającego, nie ma skrzydłowych.

Szkoda gadać o tej kopaninie.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 minutę temu, *.orange.pl

@Egon: Tak, to właśnie to oznacza. 🤨

odpowiedz
Chudy Grubas - 33 minuty temu, *.78.243

Człowiek stary a głupi, liczył że w miesiąc coś się poprawi. :/

odpowiedz
Legionista - 33 minuty temu, *.net.pl

Tym piłkarzom brakuje po prostu umiejętności piłkarskich.

odpowiedz
Dno dna i 3 metry mułu - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

I liga wita

odpowiedz
Blisko coraz bliżej…..1!seriaL - 34 minuty temu, *.co.uk

Puki Astiz bêdzie w środku ta ekipa czy z Markiem czy Guardiolá nie idoali cu dami zawodzá rozwiâzać kintrakty!natychmiast!

odpowiedz
Sobal 74 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl

Niemam bramkarza niemamy napastników niemamy nic a działacze śpią bo po co transfery po co wzmocnienia przecież mamy sklad na mistrza czy nie tak panie Żewłakow?kupicie ze trzy szrotu w kwietniu na pierwszą ligę niestety dzięki wam spadniemy z ligi nieudaczniki

odpowiedz
Darek - 35 minut temu, *.tpnet.pl

Brawo. Grajmy dalej ręcznikiem na bramce i kołkiem w ataku to na bank spadniemy.
Najważniejsze, że chłopaki wypoczęci wrócili ze słonecznej Hiszpanii. I nie używają telefonów pół godziny przed meczem.
Pomogło to jak umarłemu kadzidło.
Ja już wiem kto będzie miał najgorszą ocenę po tym meczu. Drewniany kołek z ataku na 100%.
No i oczywiście nie potrzebujemy wzmocnień.
Najważniejsze, że wypłata wpływa wszystkim na czas. Od piłkarzyków po prezesów łącznie.
A 17 milionów euro z poprzedniego okna transferowgo wyparowało.
Dalej napełniajcie kieszenie oszusta z silvera. Z każdym takim meczem robicie krok w stronę 1 ligi. Ciekawe kiedy przejrzycie na oczy? Jak już będzie za późno?
Jak to było? Presja ma sens🤣🤣🤣

odpowiedz
Dancziq - 35 minut temu, *.play-internet.pl

Współczuje tym co byli na stadionie w taki mróz..

odpowiedz
Hanys (L) - 36 minut temu, *.vectranet.pl

Nie wiem czy w XXI w. mielismy gorszego napastnika niż mileta

odpowiedz
Analityk - 36 minut temu, *.inetia.pl

Ważne że jest stabilizacja. W 1 lidze równa forma pozwala się utrzymać bo łatwo tam o spadek

odpowiedz
Michał - 36 minut temu, *.plus.pl

Oj tam Bayern Monachium też ostatnio ma problem. Spokojnie damy radę. Mioduski nam pomoże i Bobic i Żewłakow i wiele innych.

odpowiedz
7 - 36 minut temu, *.mm.pl

Papuszyn wuefu w szkole uczyć, a nie....

odpowiedz
Trzeba przytulić piłkarzy do serduszka nie można im mówić nie miłych rzeczy bo jeszcze się obrażą - 36 minut temu, *.play-internet.pl

Za mało wsparcia dajemy naszym piłkarzom , dobrze że nikt na murawie nie porozmawia z nimi wprost mówiąc nie miłe słowa , bo jeszcze by się obrazili , musimy ich przytulać i głaskać bo na to zasługują

odpowiedz
Typer - 36 minut temu, *.play-internet.pl

Papszun cudu nie sprawi. Tu trzeba czasu, pieniędzy, wolnej ręki dla trenera żeby coś odbudować. Myślę że jednak Papszun nie poradzi sobie z herrami, bobiciami, żewłakowami innymi wynalazkami Miodosława. Polegnie jak wszyscy poprzedni.

odpowiedz
gruby - 36 minut temu, *.vectranet.pl

I nie zapomnijcie jeszcze sprzedać Kapuadiego po co nam stoper?!🤣🤣🤣🤣🤣

odpowiedz
Sober - 37 minut temu, *.orange.pl

No cóż, to było do przewidzenia.
Nie ma wzmocnień, nowy trener to nie cudotwórca i nagle piłkarze nie nauczą się grać.
A zresztą w klubie w dalszym ciągu jest .... bałagan, Żewłakow i Bobić dalej w klubie, Mioduski w dalszym ciągu na nieszczęście jest wlaścicielem a w ataku gra chyba najgorszy napastnik w historii Legii i dodatkowo bramkarz najsłabszy od dekad.

Gdyby Legia spadła z ekstraklasy to byłaby katastrofa ale czasami trzeba spaść na same dno żeby się odbić i zbudować coś od nowa. Mam wrazenie ze Mioduski sprzeda Legie tylko wtedy kiedy Legia spadnie z ekstraklasy.

Zobaczymy co będzie dalej, ale narazie mamy kontynujacje prostej drogi do 1 ligi.

odpowiedz
tydo - 37 minut temu, *.vectranet.pl

Już patrzeć na nich wszystkich nie mogę. I te ich zapowiedzi i obiecanki a w oczach strach. Nigdy nie nazywajcie się Legionistami!

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 38 minut temu, *.t-mobile.pl

Pisałem już o tym, ale powtórzę: ogromnym błędem było sprowadzanie smerfa marudy z Tarchomina na trenera naszej Legii. Ten facio nigdy nie bronił się przed spadkiem w Ekstraklasie, przy takiej presji i w takiej fatalnej sytuacji punktowej. Zero poprawy w grze, to samo kopanie się po czołach.

I dziękujmy Bogu, że sędzia zlitował się nad nami, bo Kapustka sprokurował dwa ewidentne faule taktyczne i powinien dostać dwie żółte kartki, co w konsekwencji spowodowałoby, że gralibyśmy jednego mniej. No ale nawet pomoc sędziego nic nie dała.

A tak poza tym, to jeszcze więcej asystentów na ławkę trenerską, którzy będą asystować asystentom asystentów smerfa marudy z Tarchomina.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 3 minuty temu, *.orange.pl

@dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Właśnie powiedział w wywiadzie, że presja to jest jak się gra o mistrzostwo, a nie o spadek.

odpowiedz
e(L)o - 38 minut temu, *.ksiezyc.pl

Forma utrzymana. Brawo!

odpowiedz
Ł - 40 minut temu, *.play.pl

Witaj pierwsza ligo....

odpowiedz
Sebo(L) - 40 minut temu, *.vectranet.pl

Nie dało się tego oglądać. Tutaj nie pomoże ani Papszun ani ktokolwiek inny.Nie z tymi piłkarzami.Nie tym zasobem ludzkim,który posiada na dziś Legia.Trzeba sobie powiedzieć wprost,mamy jeden z najsłabszych składów w Ekstraklasie.Bardziej jakościowych piłkarzy posiada chyba nawet Termalika.Zapowiada się rozpaczliwa walka o utrzymanie w lidze.Na ten moment zajęcie miejsca w środku tabeli będzie graniczyć niemal z cudem.Niestety spadek nie będzie w tej chwili żadną niespodzianką...

odpowiedz
Tgtt - 40 minut temu, *.orange.pl

Jak nas Arka stuknie to pozamiatane

odpowiedz
Holmanik - 40 minut temu, *.orange.pl

Nędza. Pogonić tego Tobiasza. Stępiński jeszcze nie strzelił a ten już na du...e siedzi... Rajowicza do drugiego zespołu wysłać....

odpowiedz
Paweł - 40 minut temu, *.play-internet.pl

Lecimy z ligi. Niestety.

odpowiedz
kot - 40 minut temu, *.btcentralplus.com

no popatrz kto by sie spodziewał 💩

odpowiedz
Jest Moc! - 41 minut temu, *.play.pl

🥳💪

odpowiedz
Mati - 41 minut temu, *.proneteus.pl

🤣🤣🤣🤣🤣 tego nawet nie da się skomentować !!!! 🤣🤣🤣🙈🤣🤣

odpowiedz
LWST - 41 minut temu, *.plus.pl

To jest bez kitu nie pojęte z jakiego powodu niby bardzo dobry trener trzyma cały mecz na boisku Rajovica ,a zmienia w przerwie Kacpra Urbańskiego ,co on musi jeszcze zrobić ten Rajovic ,żeby przestał grać ,to się wymyka logice 😤🤯

odpowiedz
Sobal 74 - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Kto pozwolił temu drewniaków strzelać karnego on niepotrafi strzelać nawet do pustej bramki mamy teraz autostradę do pierwszej ligi i to dzięki pseudodzialaczom gdzie te wzmocnienia do cholery jasnej jesteście ślepu z tymi zawodnikami niemamy szans się utrzymać wszystkie kluby się wzmocniły a my co? Cofamy się w rozwoju dzięki mioduskiemu i zewlakowowi oni spuszcza nasza legie do pierwszej ligi

odpowiedz
MarioL - 41 minut temu, *.wanadoo.fr

No i chyba będzie spadek.Nie mogę w to uwierzyć,że dożyje do takiego momentu.Nie ma jakichkolwiek optymistycznych przesłanek by było inaczej.Dalej mamy kiepskich kopaczy,a skład może być jeszcze dodatkowo osłabiony,brak wzmocnień,trener też niezbyt dobry,o właścicielu i dyrekcji klubu nie wspomnę.

odpowiedz
chudy - 41 minut temu, *.icpnet.pl

Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że Legia będzie się biła o utrzymanie ?
Papszun może i jest dobrym trenerem, ale nie cudotwórcą.

odpowiedz
MP - 41 minut temu, *.online.no

Ciężko się gra bez napastnika, a jeszcze trudniej wygrywa. Może warto sięgnąć po Roberta Lewandowskiego, gdy skończy karierę w Barcelonie i pokaże, jak się gra w piłkę?

odpowiedz
PLBBOY - 42 minuty temu, *.inetia.pl

Zatrzymać wszystkich!!! Nie sprzedawać nikogo!!! Niech grają w Betclic 1 Lidze. Tam ich miejsce!!!

odpowiedz
Anonim - 42 minuty temu, *.virtuaoperator.pl

Nawet nie wiem co napisać........ dramat

odpowiedz
Dickson Chotowski - 42 minuty temu, *.btcentralplus.com

Guardiola lub Klopp tego g***a nie uratuje. Pierwsza liga czeka. A Mioduskiemu zycze......👀🤬🤬

odpowiedz
Rry - 42 minuty temu, *.play-internet.pl

Dobrze jest prawie był remis.
Myślę, że z 6 razy zremisować i z 2 razy wygrać i uda się zostać w eklapie

odpowiedz
Jano - 42 minuty temu, *.orange.pl

Kupili bramkarza a dalej ten paralityk broni!

odpowiedz
Ibor - 43 minuty temu, *.centertel.pl

Gra Legii to ;
Legia przejmuje piłkę powoli dochodzimy do środka boiska następnie 3 podania i pytanie do Korony czy już wróciliście ? . Dwa kolejne podania i pytanie jesteście już ustawieni tak ? To my powoli zaczynamy atak .

odpowiedz
Martinez76 - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl

LEGIA ma 2 dyrektorów sportowych i Rajevaca!
Korona ma Stępińskiego...
Dziękuję. Dobranoc. 💩

odpowiedz
Jurek - 43 minuty temu, *.inetia.pl

Powtarzam, to nie są piłkarze tylko amatorzy nie potrafiący grać w piłkę. Tylko dlaczego oni dostają za takie dziadostwo takie ogromne pieniądze? Obniżyć wszystkim pensję a mioduskiego sprzedać arabom.

odpowiedz
A - 43 minuty temu, *.play.pl

W debiucie Stępiński strzela nam dwie bramy

odpowiedz
Gimbi - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

Popcorn już zrobiony, czekam na komentarze...

odpowiedz
Edek Jordanesku - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl

Hahaha a co wy się spodziewaliście, że Marek z tej bandy nieudaczników, po jednym dwutygodniowym zgrupowaniu zrobi dream team. Chyba drink team. Żyjcie dalej nadziejami. Witamy w 1 lidze. Kiedyś taka jedna mówiła z mównicy...."im się poprostu to należało"

odpowiedz
Roma - 44 minuty temu, *.lunet.eu

Decyzje personalne trenera się nie obroniły. Wszyscy pokazali jesienią co potrafią. Niby dlaczego teraz miałoby być inaczej?

odpowiedz
mk - 45 minut temu, *.net.pl

witaj I ligo piękna kusicielko ;)

odpowiedz
Krzychu 82 - 45 minut temu, *.centertel.pl

Ponieważ redakcja nie daje możliwości wystawienia "0" to wystawię tu. RAJOWIĆ 💩

odpowiedz
Obiektywny - 45 minut temu, *.icpnet.pl

Dlaczego na tym forum śmiechy z Lecha i Widzewa są robione jak Legia jest niżej w tabeli

odpowiedz
... - 46 minut temu, *.28.126

jesteście słabi......

odpowiedz
FOREVER LEGIA - 46 minut temu, *.play-internet.pl

A czego się qrva spodziewaliście,jak gramy tymi samymi zawodnikami???

odpowiedz
mietowy - 46 minut temu, *.play.pl

nic nie zmienili to jest banda nieudacznikow

odpowiedz
Marek Kapszun - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

Dzień dobry, cieszę się z wyniku, bo dajemy fuchy innym, żeby później wygrać ekstraklasę.

odpowiedz
Gizmo - 47 minut temu, *.orange.pl

😢😭😡☹️

odpowiedz
Trampek - 47 minut temu, *.orange.pl

Sabotaż !!! Wiadomo z czyjej strony. Cały mecz grać w 9 zawodników na przeciwko 11-tu, a ostatnie 2 minuty nawet w 8 zawodników.

odpowiedz
Teo - 47 minut temu, *.t-mobile.pl

Wyp…. 🤣

odpowiedz
Diego - 47 minut temu, *.play-internet.pl

C.uj wam w d.pę

odpowiedz
Jano - 47 minut temu, *.orange.pl

Legia spadła już z ligi,
Mioduski, sztab, dyrektorzy i Papszun wypie ...ajcie!!!!!!
Legia gra Gówno tak jak grała!💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
Nie mamy napastnika , nie mamy bramkarza, nie mamy nic oprócz gówna!!!

odpowiedz
dw - 48 minut temu, *.207.47

IKS
DE
Jak bur**L nie funkcjonuje to wymienia się ku**y a nie firanki.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl

To co graliśmy w ogóle nie przypominało konkretnej gry Rakowa, a raczej lekką ewolucję tego co było jesienią z podobnym skutkiem.

odpowiedz
Klan - 48 minut temu, *.play.pl

Trzeba było kupić Stępińskiego

odpowiedz
Oro - 48 minut temu, *.orange.pl

Elitim jeden jedyny piłkarz po stronie Legii na boisku, cała reszta stoi i czeka aż ktos inny coś zrobi, to już nie jest dramat tylko tragikomedia...

odpowiedz
Dariusz - 48 minut temu, *.play-internet.pl

Graliśmy bez bramkarza, bez skrzydłowych i bez napastnika. 1 liga staje się coraz bardziej realna. ⚽️💪

odpowiedz
majusL@legionista.com - 49 minut temu, *.174.42

Brawo pudel. Brawo mareczek. Brawo grajki.

odpowiedz
Ktoś - 49 minut temu, *.centertel.pl

Brawo! Brawo ! Ręce same składają się do oklasków.

odpowiedz
VUKO - 49 minut temu, *.play.pl

VUKO NA TRENERA.
PAPSZUN to nie jest człowiek na tych graczy.
Jest zbyt wysublimowany.

odpowiedz
robochłop - 50 minut temu, *.orange.pl

Papszunescu...

odpowiedz
Nic sie nie zmienia - 50 minut temu, *.centertel.pl

Liczy sie tylko mistrzostwo !

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.