Nowy rok, stare problemy

Nie było nowego otwarcia z nowym trenerem. W swoim pierwszym spotkaniu w nowym roku gracze Marka Papszuna ulegli u siebie Koronie Kielce 1-2, przez co nie poprawili swojej beznadziejnej sytuacji w tabeli. Dwa gole dla gości strzelił Mariusz Stępiński, który zimą został sprowadzony do klubu i potwierdził, że znajduje się w idealnej formie. Honorowe trafienie dla "Wojskowych" zdobył z rzutu karnego Bartosz Kapustka.

Pierwsze minuty nie porywały. Obydwie drużyny musiały zapoznać się z trudnymi warunkami atmosferycznymi, dlatego brakowało jakichkolwiek ciekawych akcji. W 10. minucie wreszcie po raz pierwszy do wysiłku zmuszony został Xavier Dziekoński, który udanie odbił mocną próbę Milety Rajovicia. Niebawem ładnie na skrzydle zaprezentował się Wahan Biczachczjan. Pomocnik dał sobie radę z jednym z obrońców, dośrodkował w szesnastkę, gdzie niestety uprzedzony został Kacper Urbański. Pomimo optycznej przewagi w 23. minucie to niespodziewanie Korona wyszła na prowadzenie. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu z głębi pola od Tamara Svetlina najlepiej w polu karnym odnalazł się Mariusz Stępiński, który głową pokonał Kacpra Tobiasza. Napastnik tym samym znakomicie przywitał się z polską ligą po kilkuletniej nieobecności. Kilka minut potem mogło być 2-0, ale na szczęście przyjezdni pogubili się w finalnym momencie jednej z kontr.

Legia starała się doprowadzić do remisu, lecz niewiele z tego wynikało. Gospodarze byli w ataku bardzo nieporadni. Kilka minut przed końcem pierwszej połowy los się do nich uśmiechnął. Po dalekim podaniu od Tobiasza futbolówkę przejął Arkadiusz Reca, który wygrał walkę o piłkę z Dziekońskim. Golkiper Korony zachował się nierozważnie i sfaulował obrońcę Legii. Sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na jedenasty metr. Do wykonania rzutu karnego podszedł Rajović. Duńczyk strzelił jednak fatalnie i ostatecznie przegrał pojedynek z Dziekońskim, który dodatkowo udanie zachował się przy dobitce napastnika Legii. Chwilę potem po rzucie rożnym jeszcze walkę w powietrzu wygrał Artur Jędrzejczyk, lecz i tym razem dobrze ustawiony był bramkarz przeciwników. Niestety, wobec zmarnowanych okazji warszawskiego klubu wynik do przerwy nie uległ już zmianie i do szatni obydwie drużyny zeszły przy skromnym prowadzeniu 0-1. Ten rezultat był dla "Wojskowych" olbrzymim rozczarowaniem i niestety potwierdzał, że przez przerwę zimową nie można całkowicie odmienić gry drużyny.

W przerwie trener Papszun zdecydował się na jedną zmianę. Urbańskiego na skrzydle zmienił Ermal Krasniqi. Zaraz po starcie drugiej połowy ponownie przed dobrą okazją stanął Rajović. Duńczyk wyprzedził jednego z obrońców, wpadł w pole karne, gdzie w ostatnim momencie przyblokowali go obrońcy. Wkrótce rosły napastnik zmusił bramkarza Korony do interwencji po uderzeniu głową. Uczynił to jednak zbyt lekko i Dziekoński pewnie złapał lecącą piłkę. W trakcie trwania pierwszego kwadransa drugiej odsłony gracze Marka Papszuna mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale niewiele dobrego z tego wynikało. Pod polem karnym rywala notorycznie dochodziło do fatalnych decyzji.

Po godzinie gry mogło być 2-0 dla Korony. Najpierw bramkę strzelił nawet Stępiński, jednak arbiter dopatrzył się u niego pozycji spalonej. Za moment seria błędów w defensywie Legii. Tobiasz popełnił błąd w wybijaniu piłki, która trafiła w jednego z przeciwników. Ostatecznie wydawało się, że niebezpieczeństwo zażegnał Rafał Augustyniak.... lecz w bardzo prosty sposób dał sobie odebrać futbolówkę Antoñínowi. Na całe szczęście Hiszpanowi zabrakło zimnej głowy i zamiast podawać do lepiej ustawionego kolegi, to zdecydował się na uderzenie, z którym znakomicie poradził sobie Tobiasz, odkupując swoje winy.

Czas ubiegał i nic nie wskazywało na to, aby Korona dała sobie wydrzeć tego dnia zwycięstwo. Aż wreszcie kwadrans przed końcem Legii ponownie przyznany został rzut karny. Tym razem nieprzepisowo sfaulowany został Juergen Elitim, a do wykonania jedenastki tym razem podszedł Bartosz Kapustka. Pomocnik strzelił o wiele lepiej niż w pierwszej połowie Rajović, dzięki czemu na Łazienkowskiej mieliśmy od tego momentu już remis. W 81. minucie kielczanie mogli wyjść ponownie na prowadzenie, jednak Legii dopisała masa szczęścia. Po akcji na lewej stronie Konrad Matuszewski najpierw trafił w słupek, a dobijając w poprzeczkę! To była znakomita okazja dla gości, aby po raz drugi tego wieczoru zaskoczyć Kacpra Tobiasza.

W 90. minucie gry mecz rozstrzygnął Stępiński. Napastnik Korony z najbliższej odległości wykończył podanie z lewej strony, które ominęło całą linię defensywną. Obrona Legii wyjątkowo nie popisała się w tym momencie, nie przecinając zagrania rywala i pozostawiając Stępińskiego zupełnie bez opieki.

e(L)o - 2 minuty temu, *.ksiezyc.pl i ten ręcznik wygrał miejsce w bramce - to pokazuje dramat tego klubu odpowiedz

asa - 2 minuty temu, *.play-internet.pl Rajovic to nie twoja wina że nie umiesz grać w piłkę to wina tych którzy do Legii cie kupli za 3 banki odpowiedz

KAMI(L) - 2 minuty temu, *.plus.pl Z taką grą nawet w 1 lidze byłyby poważne problemy!! odpowiedz

... - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl 🤡🤡🤡 odpowiedz

Kolop - 4 minuty temu, *.premiusa1.com Papszunie, Papszunie, wyście nam z nieba spadli! odpowiedz

tomiacab - 5 minut temu, *.centertel.pl SERIA 6 TYGODNI BEZ PORAŻKI POSZŁA FPISDÓ odpowiedz

(L) - 7 minut temu, *.orange.pl Jeżeli ktokolwiek wierzył, ze zmianą trenera cos zmieni dzis zobaczył, ze nie zmieniło sie nic. Dodatkowo trener Papszun pokazał, ze nie ma pojęcia o tej kadrze ani jak ja zbilansowac. Dokonywane zmiany wyraźnie pokazały, ze to nie jest bajka trenera Papszuna. Chyba pora powoli przyzwyczajać sie do gry w 1 Lidze. A może uda się jeszcze spieniezyc przed końcem okna transferowego Kapuadiego i Piatkowskiego, a może tez Ręce i wtedy wszystko będzie OK. odpowiedz

realista - 8 minut temu, *.t-mobile.pl nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

tomkrzys67 - 10 minut temu, *.play.pl Dwóch dyektorów, rozbudowany dział skautingu, armia poszukiwaczy talentów nie potrafi pr,ez całą zimę znależć napastnika. Prawdopobnie nikt w Legii nawet nie pomyślał o Stępińskim. Bez człowieka, który potrafi strzelać gole spadniemy z ligi. odpowiedz

123i4 - 10 minut temu, *.play.pl Brawo. Grajcie tak dalej. Obudzicie się z ręką w nocniku. odpowiedz

hen ryk - 10 minut temu, *.play.pl kiedy komunikat że Zewłakow i Bobic out i Zieliński też. Mają jeszcze honor pobierać kasę za te kryminalne transfery? Kto pozwolił Rajovicowi strzelać karnego? Papszun? odpowiedz

Pogoń - 11 minut temu, *.195.28 😂 odpowiedz

Kapustik - 13 minut temu, *.vectranet.pl Nie było źle, trochę szczęścia zabrakło. Następnym razem damy radę! odpowiedz

Jhony - 14 minut temu, *.net.pl Przynajmniej stabilnie... odpowiedz

Perlik - 14 minut temu, *.160.49 🏆 odpowiedz

Szpic - 14 minut temu, *.play.pl Rajović zawodnikiem meczu 😜. Już to kiedyś pisałem że bez napastnika można meczu nie przegrać (choć to dla Legii prawdziwa sztuka ostatnio), ale wygrać się go nie da. Dzisiaj Korona to dobitnie udowodniła, mieli prawdziwego napastnika to wygrali, my mieliśmy nędzną drewnianą podróbkę to dostaliśmy w czapę. Piłka to jednak prosta gra.⚽️ odpowiedz

TrakSpartacus - 15 minut temu, *.play.pl Z ręcznikiem w bramce, bez napastnika, z obroną skleconą z weterana i pomocnika, z wahadłami bez liczb Legia zdecydowanie zasługuje na spadek! odpowiedz

Sobol - 15 minut temu, *.orange.pl Bardzo solidnie przepracowany okres przygotowawczy. Widać już rękę nowego szkoleniowca. Są nowe schematy, pomysły i taktyki. Duzy plus dla trenera za odbudowanie Rajovića! Mamy w końcu napastnika. A nowi zawodnicy?! Po prostu poezja. Bedą dużym wzmocnieniem w walce o mistrzostwo. Aż się wzruszyłem przez to wszystko. Dziekujemy Panie Darku!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 minut temu, *.orange.pl Słucham właśnie wywiadu ze Stępińskim i słyszę zawodowego piłkarza z silną psychiką i pewnością własnych umiejętności. A kwadrans wcześniej był wywiad z Kapustką, w obsadzie: przestraszony reporter i nadwrażliwy Kapustka rzucający jakieś dziwne półzdania. I jakbym nie wiedział, że to jeden z kapitanów Legii to bym pomyślał, że oglądam jakieś reality show. Dziś przegraliśmy z Koroną pod każdym względem i to nie dziwi, skoro tak skrajne nastroje są w obu zespołach. odpowiedz

Pan Maniek - 16 minut temu, *.centertel.pl Dajcie Kloppa, Guardiolę albo Flicka i też niczego nie stworzą z tej bandy kopaczy. Szkoda Papszuna. Wprowadzi swoje zasady i za miesiąc panienki będą grać przeciwko niemu🤬 odpowiedz

Jacoo - 18 minut temu, *.vectranet.pl Papuszun won! Wszyscy won! Nie mamy do was zaufania... odpowiedz

Panda - 18 minut temu, *.play.pl Super mecz, jakbym cofnął się nie tylko w czasie , ale i w rozwoju.

Tak trzymać chłopaki 😂 odpowiedz

Novacco - 18 minut temu, *.189.154 Spadek jedyną możliwością pozbycia się szkodnika z klubu odpowiedz

... - 1 minutę temu, *.t-mobile.pl @Novacco: Żebyś się nie zdziwił.. odpowiedz

realista - 19 minut temu, *.t-mobile.pl nie poddawaj się ukochana ma odpowiedz

Fan Kacpera - 20 minut temu, *.play-internet.pl Dziadostwa akt kolejny.... odpowiedz

Legia - 20 minut temu, *.31.17 Czy właściciel, Żewłakow i inne Herrry nie widzą tego że niektórzy piłkarze nie mogą grać w Legii, po prostu jest dla nich za wysoki poziom. Z obecnym składem i nastawieniem innych drużyn grających z Legią będzie takie żeby wygrać za wszelką cenę. I ciężko będzie Legii o dobre rezultaty, sezon dawno stracony. Jak skończyli rok, tak zaczęli, passa trwa.... odpowiedz

Roger_1916 - 20 minut temu, *.t-mobile.pl Pozostaje cytat ze Smudy - "gramy o spadek". Przestańmy śnić o miejscach pucharowych. Tu nie ma zadnej poprawy. Jesteśmy tragiczni. Do ostatniej kolejki będziemy grać o spadek i tyle odpowiedz

Dimas - 20 minut temu, *.info.pl Dalej ktoś myśli o pucharach ? O utrzymanie będzie ciężko 🤨 z tymi zawodnikami lecimy do 1 ligi - brawo Panie Mioduski jak się zapisać w historii to złotymi zgłoskami 👏🤝👏 odpowiedz

Tundra - 21 minut temu, *.play.pl Odpalając mecz nie miałem żadnych oczekiwań i słusznie. Dobra robota panowie , tak na 30 % odpowiedz

Pajączek - 22 minuty temu, *.play.pl Są punkty do stracenia odpowiedz

Klimas Kordylas - 22 minuty temu, *.centertel.pl Ale będzie partizado z Widzewem o wszystko tak jak latach 90tych.Juz sie doczekać nie możemy.🍺🍻🚀🥇🏐 odpowiedz

Papa szon - 23 minuty temu, *.10.158 Czy klub już przygotował kasę zeby honorowo zwrócić ludziom za bilety na ten pseudo-spektakl???🤬 odpowiedz

Koczi - 25 minut temu, *.centertel.pl Jeżeli ktoś myślał że nowy trener zmieni tych nieudaczników w piłkarzy to jest w wielkim błędzie. Transfery pokazują że Legia gra w tym sezonie tylko o utrzymanie. Taką potęgę stworzył Miodek🤣🤣🤣 odpowiedz

jim - 25 minut temu, *.ejedrzejow.pl Tu nic się nie poradzi bo nie ma kto grać odpowiedz

Obcy - 25 minut temu, *.t-mobile.pl W pierwszej lidze też jest ciekawie. Nowe miejsca do odwiedzenia. Trzeba myśleć pozytywnie. odpowiedz

Zielu - 26 minut temu, *.centertel.pl Stare chińskie przysłowie mówi, że jak się źle w bu.rdelu dzieje to zmiana firanek nic nie da odpowiedz

Borsalino - 26 minut temu, *.orange.pl Żenada i dno !

Szkoda czasu na komentarz. odpowiedz

Ryba - 27 minut temu, *.orange.pl Brawo pudel ! Brawo drużyna ! Brawo Zewlak i Bobek ! Extra ! Kiedy premia ??!! odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 27 minut temu, *.orange.pl Za dużo nerwów mnie to kosztuje. Mileta, Augustyniak... odpowiedz

Brazilia - 27 minut temu, *.orange.pl Czy ktoś w końcu wyrzuci teren ręcznik z bramki odpowiedz

Pusia - 27 minut temu, *.vectranet.pl Spadek, spadek i jeszcze raz spadek. Niech to wszystko zostanie zatopione! odpowiedz

legiaCWKS - 27 minut temu, *.surfer.at no, mysle, ze jest co raz lepiej... prawda? :) odpowiedz

Piotr - 28 minut temu, *.orange.pl Stępiński przyszedł do Korony w tym oknie a gdzie był nasz pion tzw. sportowy ? odpowiedz

Robert60 - 28 minut temu, *.play.pl Skoro nic nie zmieniono w składzie, to dlaczego wyniki miałyby być lepsze. Napastnicy jak nie strzelali tak dalej nie strzelają, a bramkarz i obrońcy jak nie bronili tak nie bronią.

Swoją drogą ciekawe, że Korona pozyskała Stępińskiego - widocznie dla Legii był poza zasięgiem. Z tym, że zapewne raczej nie chodziło o kasę, ale o kompetencje takich specjalistów jak prezes i dyrektorzy sportowi Legii. odpowiedz

Biała si - 28 minut temu, *.vectranet.pl Na szczęście to tylko piłka 😂 odpowiedz

Dedek - 29 minut temu, *.play.pl No to czekamy na derby.

Ale takie prawdziwe.

Nie derby mazowsza... odpowiedz

jurand - 29 minut temu, *.koba.pl Trener pokazał kogo należy usunąć z Legii i to zrobił odpowiedz

Ukiluki - 29 minut temu, *.glasoperator.nl Witam ,dziadostwa ciąg dalszy ,szkoda za dużo pisać ale muszę się zapytać gdzie są transfery od 3-4 miesięcy wiadomo że potrzebny jest napastnik a nawet dwóch , nic w tym celu Bobic i jego przyboczny Zewłakow nie zrobili ,o co tu chodzi za co oni kasę biorą ? odpowiedz

Tot - 30 minut temu, *.centertel.pl Jak dlugo jeszcze?? odpowiedz

Vader - 30 minut temu, *.134.192 BUAHAHAHAAAAAAAHAHAHAAAAAA

I tyle w temacie. odpowiedz

sylvano82@o - 31 minut temu, *.orange.pl Zdejmijcie ten ręcznik z bramki bo się rzygać chce.... odpowiedz

gazza - 31 minut temu, *.inetia.pl Tobiasz ...Rajovic...WON

Pierwszy puszcza babola gdy strzał jest koło niego...

Drugi to taki paralityk że nawet z karnego strzelic niepotrafi !

Kto kupuje takie drewno za podobno 3 mln ??? KABARET !!! odpowiedz

Browar - 32 minuty temu, *.play-internet.pl Dzięki za wygrany browar... odpowiedz

Hawk Tuah - 32 minuty temu, *.centertel.pl kto daje któremukolwiek zawodnikowi notę powyżej 1.0 ren p...ł odpowiedz

Egon - 33 minuty temu, *.waw.pl To jest niepojęte, żeby do strzelania karnego podchodził Rajovic, który nie gra zupełnie nic i jest pod ogromną presją, której nie unosi.

Czy to, że daliśmy za niego 3 miliony euro ma oznaczać, że będziemy mu dawali szansę tak długo, aż nas spuści z Ekstraklasy ?



Nie ma ataku, nie ma rozgrywającego, nie ma skrzydłowych.



Szkoda gadać o tej kopaninie. odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 minutę temu, *.orange.pl @Egon: Tak, to właśnie to oznacza. 🤨 odpowiedz

Chudy Grubas - 33 minuty temu, *.78.243 Człowiek stary a głupi, liczył że w miesiąc coś się poprawi. :/ odpowiedz

Legionista - 33 minuty temu, *.net.pl Tym piłkarzom brakuje po prostu umiejętności piłkarskich. odpowiedz

Dno dna i 3 metry mułu - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl I liga wita odpowiedz

Blisko coraz bliżej…..1!seriaL - 34 minuty temu, *.co.uk Puki Astiz bêdzie w środku ta ekipa czy z Markiem czy Guardiolá nie idoali cu dami zawodzá rozwiâzać kintrakty!natychmiast! odpowiedz

Sobal 74 - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Niemam bramkarza niemamy napastników niemamy nic a działacze śpią bo po co transfery po co wzmocnienia przecież mamy sklad na mistrza czy nie tak panie Żewłakow?kupicie ze trzy szrotu w kwietniu na pierwszą ligę niestety dzięki wam spadniemy z ligi nieudaczniki odpowiedz

Darek - 35 minut temu, *.tpnet.pl Brawo. Grajmy dalej ręcznikiem na bramce i kołkiem w ataku to na bank spadniemy.

Najważniejsze, że chłopaki wypoczęci wrócili ze słonecznej Hiszpanii. I nie używają telefonów pół godziny przed meczem.

Pomogło to jak umarłemu kadzidło.

Ja już wiem kto będzie miał najgorszą ocenę po tym meczu. Drewniany kołek z ataku na 100%.

No i oczywiście nie potrzebujemy wzmocnień.

Najważniejsze, że wypłata wpływa wszystkim na czas. Od piłkarzyków po prezesów łącznie.

A 17 milionów euro z poprzedniego okna transferowgo wyparowało.

Dalej napełniajcie kieszenie oszusta z silvera. Z każdym takim meczem robicie krok w stronę 1 ligi. Ciekawe kiedy przejrzycie na oczy? Jak już będzie za późno?

Jak to było? Presja ma sens🤣🤣🤣 odpowiedz

Dancziq - 35 minut temu, *.play-internet.pl Współczuje tym co byli na stadionie w taki mróz.. odpowiedz

Hanys (L) - 36 minut temu, *.vectranet.pl Nie wiem czy w XXI w. mielismy gorszego napastnika niż mileta odpowiedz

Analityk - 36 minut temu, *.inetia.pl Ważne że jest stabilizacja. W 1 lidze równa forma pozwala się utrzymać bo łatwo tam o spadek odpowiedz

Michał - 36 minut temu, *.plus.pl Oj tam Bayern Monachium też ostatnio ma problem. Spokojnie damy radę. Mioduski nam pomoże i Bobic i Żewłakow i wiele innych. odpowiedz

7 - 36 minut temu, *.mm.pl Papuszyn wuefu w szkole uczyć, a nie.... odpowiedz

Trzeba przytulić piłkarzy do serduszka nie można im mówić nie miłych rzeczy bo jeszcze się obrażą - 36 minut temu, *.play-internet.pl Za mało wsparcia dajemy naszym piłkarzom , dobrze że nikt na murawie nie porozmawia z nimi wprost mówiąc nie miłe słowa , bo jeszcze by się obrazili , musimy ich przytulać i głaskać bo na to zasługują odpowiedz

Typer - 36 minut temu, *.play-internet.pl Papszun cudu nie sprawi. Tu trzeba czasu, pieniędzy, wolnej ręki dla trenera żeby coś odbudować. Myślę że jednak Papszun nie poradzi sobie z herrami, bobiciami, żewłakowami innymi wynalazkami Miodosława. Polegnie jak wszyscy poprzedni. odpowiedz

gruby - 36 minut temu, *.vectranet.pl I nie zapomnijcie jeszcze sprzedać Kapuadiego po co nam stoper?!🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Sober - 37 minut temu, *.orange.pl No cóż, to było do przewidzenia.

Nie ma wzmocnień, nowy trener to nie cudotwórca i nagle piłkarze nie nauczą się grać.

A zresztą w klubie w dalszym ciągu jest .... bałagan, Żewłakow i Bobić dalej w klubie, Mioduski w dalszym ciągu na nieszczęście jest wlaścicielem a w ataku gra chyba najgorszy napastnik w historii Legii i dodatkowo bramkarz najsłabszy od dekad.



Gdyby Legia spadła z ekstraklasy to byłaby katastrofa ale czasami trzeba spaść na same dno żeby się odbić i zbudować coś od nowa. Mam wrazenie ze Mioduski sprzeda Legie tylko wtedy kiedy Legia spadnie z ekstraklasy.



Zobaczymy co będzie dalej, ale narazie mamy kontynujacje prostej drogi do 1 ligi. odpowiedz

tydo - 37 minut temu, *.vectranet.pl Już patrzeć na nich wszystkich nie mogę. I te ich zapowiedzi i obiecanki a w oczach strach. Nigdy nie nazywajcie się Legionistami! odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 38 minut temu, *.t-mobile.pl Pisałem już o tym, ale powtórzę: ogromnym błędem było sprowadzanie smerfa marudy z Tarchomina na trenera naszej Legii. Ten facio nigdy nie bronił się przed spadkiem w Ekstraklasie, przy takiej presji i w takiej fatalnej sytuacji punktowej. Zero poprawy w grze, to samo kopanie się po czołach.



I dziękujmy Bogu, że sędzia zlitował się nad nami, bo Kapustka sprokurował dwa ewidentne faule taktyczne i powinien dostać dwie żółte kartki, co w konsekwencji spowodowałoby, że gralibyśmy jednego mniej. No ale nawet pomoc sędziego nic nie dała.



A tak poza tym, to jeszcze więcej asystentów na ławkę trenerską, którzy będą asystować asystentom asystentów smerfa marudy z Tarchomina. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 minuty temu, *.orange.pl @dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie: Właśnie powiedział w wywiadzie, że presja to jest jak się gra o mistrzostwo, a nie o spadek. odpowiedz

e(L)o - 38 minut temu, *.ksiezyc.pl Forma utrzymana. Brawo! odpowiedz

Ł - 40 minut temu, *.play.pl Witaj pierwsza ligo.... odpowiedz

Sebo(L) - 40 minut temu, *.vectranet.pl Nie dało się tego oglądać. Tutaj nie pomoże ani Papszun ani ktokolwiek inny.Nie z tymi piłkarzami.Nie tym zasobem ludzkim,który posiada na dziś Legia.Trzeba sobie powiedzieć wprost,mamy jeden z najsłabszych składów w Ekstraklasie.Bardziej jakościowych piłkarzy posiada chyba nawet Termalika.Zapowiada się rozpaczliwa walka o utrzymanie w lidze.Na ten moment zajęcie miejsca w środku tabeli będzie graniczyć niemal z cudem.Niestety spadek nie będzie w tej chwili żadną niespodzianką... odpowiedz

Tgtt - 40 minut temu, *.orange.pl Jak nas Arka stuknie to pozamiatane odpowiedz

Holmanik - 40 minut temu, *.orange.pl Nędza. Pogonić tego Tobiasza. Stępiński jeszcze nie strzelił a ten już na du...e siedzi... Rajowicza do drugiego zespołu wysłać.... odpowiedz

Paweł - 40 minut temu, *.play-internet.pl Lecimy z ligi. Niestety. odpowiedz

kot - 40 minut temu, *.btcentralplus.com no popatrz kto by sie spodziewał 💩 odpowiedz

Jest Moc! - 41 minut temu, *.play.pl 🥳💪 odpowiedz

Mati - 41 minut temu, *.proneteus.pl 🤣🤣🤣🤣🤣 tego nawet nie da się skomentować !!!! 🤣🤣🤣🙈🤣🤣 odpowiedz

LWST - 41 minut temu, *.plus.pl To jest bez kitu nie pojęte z jakiego powodu niby bardzo dobry trener trzyma cały mecz na boisku Rajovica ,a zmienia w przerwie Kacpra Urbańskiego ,co on musi jeszcze zrobić ten Rajovic ,żeby przestał grać ,to się wymyka logice 😤🤯 odpowiedz

Sobal 74 - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Kto pozwolił temu drewniaków strzelać karnego on niepotrafi strzelać nawet do pustej bramki mamy teraz autostradę do pierwszej ligi i to dzięki pseudodzialaczom gdzie te wzmocnienia do cholery jasnej jesteście ślepu z tymi zawodnikami niemamy szans się utrzymać wszystkie kluby się wzmocniły a my co? Cofamy się w rozwoju dzięki mioduskiemu i zewlakowowi oni spuszcza nasza legie do pierwszej ligi odpowiedz

MarioL - 41 minut temu, *.wanadoo.fr No i chyba będzie spadek.Nie mogę w to uwierzyć,że dożyje do takiego momentu.Nie ma jakichkolwiek optymistycznych przesłanek by było inaczej.Dalej mamy kiepskich kopaczy,a skład może być jeszcze dodatkowo osłabiony,brak wzmocnień,trener też niezbyt dobry,o właścicielu i dyrekcji klubu nie wspomnę. odpowiedz

chudy - 41 minut temu, *.icpnet.pl Czy jeszcze ktoś ma wątpliwości, że Legia będzie się biła o utrzymanie ?

Papszun może i jest dobrym trenerem, ale nie cudotwórcą. odpowiedz

MP - 41 minut temu, *.online.no Ciężko się gra bez napastnika, a jeszcze trudniej wygrywa. Może warto sięgnąć po Roberta Lewandowskiego, gdy skończy karierę w Barcelonie i pokaże, jak się gra w piłkę? odpowiedz

PLBBOY - 42 minuty temu, *.inetia.pl Zatrzymać wszystkich!!! Nie sprzedawać nikogo!!! Niech grają w Betclic 1 Lidze. Tam ich miejsce!!! odpowiedz

Anonim - 42 minuty temu, *.virtuaoperator.pl Nawet nie wiem co napisać........ dramat odpowiedz

Dickson Chotowski - 42 minuty temu, *.btcentralplus.com Guardiola lub Klopp tego g***a nie uratuje. Pierwsza liga czeka. A Mioduskiemu zycze......👀🤬🤬 odpowiedz

Rry - 42 minuty temu, *.play-internet.pl Dobrze jest prawie był remis.

Myślę, że z 6 razy zremisować i z 2 razy wygrać i uda się zostać w eklapie odpowiedz

Jano - 42 minuty temu, *.orange.pl Kupili bramkarza a dalej ten paralityk broni! odpowiedz

Ibor - 43 minuty temu, *.centertel.pl Gra Legii to ;

Legia przejmuje piłkę powoli dochodzimy do środka boiska następnie 3 podania i pytanie do Korony czy już wróciliście ? . Dwa kolejne podania i pytanie jesteście już ustawieni tak ? To my powoli zaczynamy atak . odpowiedz

Martinez76 - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl LEGIA ma 2 dyrektorów sportowych i Rajevaca!

Korona ma Stępińskiego...

Dziękuję. Dobranoc. 💩 odpowiedz

Jurek - 43 minuty temu, *.inetia.pl Powtarzam, to nie są piłkarze tylko amatorzy nie potrafiący grać w piłkę. Tylko dlaczego oni dostają za takie dziadostwo takie ogromne pieniądze? Obniżyć wszystkim pensję a mioduskiego sprzedać arabom. odpowiedz

A - 43 minuty temu, *.play.pl W debiucie Stępiński strzela nam dwie bramy odpowiedz

Gimbi - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Popcorn już zrobiony, czekam na komentarze... odpowiedz

Edek Jordanesku - 44 minuty temu, *.t-mobile.pl Hahaha a co wy się spodziewaliście, że Marek z tej bandy nieudaczników, po jednym dwutygodniowym zgrupowaniu zrobi dream team. Chyba drink team. Żyjcie dalej nadziejami. Witamy w 1 lidze. Kiedyś taka jedna mówiła z mównicy...."im się poprostu to należało" odpowiedz

Roma - 44 minuty temu, *.lunet.eu Decyzje personalne trenera się nie obroniły. Wszyscy pokazali jesienią co potrafią. Niby dlaczego teraz miałoby być inaczej? odpowiedz

mk - 45 minut temu, *.net.pl witaj I ligo piękna kusicielko ;) odpowiedz

Krzychu 82 - 45 minut temu, *.centertel.pl Ponieważ redakcja nie daje możliwości wystawienia "0" to wystawię tu. RAJOWIĆ 💩 odpowiedz

Obiektywny - 45 minut temu, *.icpnet.pl Dlaczego na tym forum śmiechy z Lecha i Widzewa są robione jak Legia jest niżej w tabeli odpowiedz

... - 46 minut temu, *.28.126 jesteście słabi...... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 46 minut temu, *.play-internet.pl A czego się qrva spodziewaliście,jak gramy tymi samymi zawodnikami??? odpowiedz

mietowy - 46 minut temu, *.play.pl nic nie zmienili to jest banda nieudacznikow odpowiedz

Marek Kapszun - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Dzień dobry, cieszę się z wyniku, bo dajemy fuchy innym, żeby później wygrać ekstraklasę. odpowiedz

Gizmo - 47 minut temu, *.orange.pl 😢😭😡☹️ odpowiedz

Trampek - 47 minut temu, *.orange.pl Sabotaż !!! Wiadomo z czyjej strony. Cały mecz grać w 9 zawodników na przeciwko 11-tu, a ostatnie 2 minuty nawet w 8 zawodników. odpowiedz

Teo - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Wyp…. 🤣 odpowiedz

Diego - 47 minut temu, *.play-internet.pl C.uj wam w d.pę odpowiedz

Jano - 47 minut temu, *.orange.pl Legia spadła już z ligi,

Mioduski, sztab, dyrektorzy i Papszun wypie ...ajcie!!!!!!

Legia gra Gówno tak jak grała!💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

Nie mamy napastnika , nie mamy bramkarza, nie mamy nic oprócz gówna!!! odpowiedz

dw - 48 minut temu, *.207.47 IKS

DE

Jak bur**L nie funkcjonuje to wymienia się ku**y a nie firanki. odpowiedz

Mateusz z Gór - 48 minut temu, *.orange.pl To co graliśmy w ogóle nie przypominało konkretnej gry Rakowa, a raczej lekką ewolucję tego co było jesienią z podobnym skutkiem. odpowiedz

Klan - 48 minut temu, *.play.pl Trzeba było kupić Stępińskiego odpowiedz

Oro - 48 minut temu, *.orange.pl Elitim jeden jedyny piłkarz po stronie Legii na boisku, cała reszta stoi i czeka aż ktos inny coś zrobi, to już nie jest dramat tylko tragikomedia... odpowiedz

Dariusz - 48 minut temu, *.play-internet.pl Graliśmy bez bramkarza, bez skrzydłowych i bez napastnika. 1 liga staje się coraz bardziej realna. ⚽️💪 odpowiedz

majusL@legionista.com - 49 minut temu, *.174.42 Brawo pudel. Brawo mareczek. Brawo grajki. odpowiedz

Ktoś - 49 minut temu, *.centertel.pl Brawo! Brawo ! Ręce same składają się do oklasków. odpowiedz

VUKO - 49 minut temu, *.play.pl VUKO NA TRENERA.

PAPSZUN to nie jest człowiek na tych graczy.

Jest zbyt wysublimowany. odpowiedz

robochłop - 50 minut temu, *.orange.pl Papszunescu... odpowiedz

Nic sie nie zmienia - 50 minut temu, *.centertel.pl Liczy sie tylko mistrzostwo ! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.