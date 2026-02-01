Pudło Rajovicia z karnego. Skrót meczu Legia - Korona

Demony z jesieni wróciły bardzo szybko. Legia Warszawa przegrała u siebie z Koroną Kielce 1-2. Poniżej możecie obejrzeć skrót tego
REKLAMA
Demony z jesieni wróciły bardzo szybko. Legia Warszawa przegrała u siebie z Koroną Kielce 1-2. Poniżej możecie obejrzeć skrót tego
Czy był gorszy napastnik od tego parodysty?!
Rajovic kasztanie zglos kontuzje i przestan udawac pilkarza...
Nie wiem czy są tacy co wierzyli że on strzeli tego karnego 😂🤣⚽️
Lewą czy prawą, bez różnicy dla Rajovicia. Beznożny napastnik.