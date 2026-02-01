Legioniści zbudowali kilkanaście nowych bud dla psów

Kibice Legii Warszawa regularnie pomagają schroniskom dla zwierząt, organizując zbiórki karmy, kocy itp., czy wyprowadzając zwierzęta na spacery. Wczoraj 10-osobota grupa kibiców Legii z Białołęki, Otwocka i Piaseczna odwiedziła Fundację Wzajemnie Pomocni, gdzie zbudowali kilkanaście nowych bud dla psów, które będą niezwykle przydatne szczególnie obecnie, gdy na dworze przenikliwe mrozy.

"Ponadto jak to mamy w zwyczaju wychodzimy na spacery z psami, opiekujemy się kotami i zapewniamy trochę atrakcji wodnych największej atrakcji fundacji - wydrze Pączkowi. Pomimo mroźnej aury, która aktualnie nas zaskakuje na dworze, atmosfera przez cały dzień była gorąca, dzięki nieocenionej uprzejmości Pani Izy i Pani Małgosi, a my po wykonanej robocie w pełnej satysfakcji wracamy do Warszawy, aby przygotować się na dzisiejsze wielkie granie na Łazienkowskiej" - relacjonują Białołęccy Legioniści.



kontroler_biletow - 13 minut temu

wiadomo że są takie psy... a nawet łabędzie ;)

