Legia w finałach PP U-19

Koszykarze Legii Warszawa zapewnili sobie awans do turnieju finałowego Młodzieżowego Pucharu Polski do lat 19. W trzydniowym turnieju na Bemowie, legioniści zajęli drugie miejsce. W decydującym spotkaniu, które właśnie się zakończyło, podopieczni Michała Spychały pokonali 84:67 GTK Gliwice. Kapitalne spotkanie rozegrał rozgrywający pierwszego zespołu, Błażej Czapla, który zdobył 26 punktów i zaliczył 5 asyst.

W piątek legioniści przegrali ze Ślaskiem 72:85, a w sobotę wygrali z Akademią Gortata Gdańsk 80:66.

30.01.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 72:85 (24:23, 13:26, 14:15, 21:21) Exact Forestall  Śląsk Wrocław
Profbud Legia: Błażej Czapla 19 (2), Dawid Niedziałkowski 18, Patryk Redłowski 9, Wojciech Jasiewicz 8 (2), Krzysztof Antosik 6, Igor Jankowski 5 (1), Wojciech Błoch 4, Tytus Antoniuk 3 (1), Wojciech Krzyszczak 0, Marek Gregorczyk 0, Ignacy Jasiorowski 0, Maciej Mikołajczyk -.
trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki

Śląsk: Maksymilian Leniec 28 (3), Patryk Pobuta 21 (2), Jakub Urbaniak 16, Hubert Świrydowicz 5 (1), Piotr Góralski 5 (1), Mateusz Strzymiński 4, Adam Wilczek 3, Szymon Kuźbik 3, Michał Borowik 0, Karol Mazur 0, Bartosz Ambroiak -, Maciej Chyliński -.
trener: Jacek Krzykała, as. Piotr Portas

Sędziowie: Robert Włodarczyk, Adam Flis ; Komisarz: Marek Jeziorowski

31.01.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 80:66 (18:9, 10:15, 29:14, 23:28) Akademia Gortata Gdańsk
Profbud Legia: Dawid Niedziałkowski 18, Błażej Czapla 16, Krzysztof Antosik 12 (1), Wojciech Jasiewicz 10, Tytus Antoniuk 8 (2), Wojciech Błoch 7, Igor Jankowski 7, Marek Gregorczyk 1, Ignacy Jasiorowski 1, Patryk Redłowski 0, Wojciech Krzyszczak 0, Maciej Mikołajczyk 0.
trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki

AGG: Jan Grzesiak 22, Marcel Zimnicki 17 (4), Aleksander Stadnik 12 (3), Mateusz Luszowski 8, Alan Banasik 6, Aleksander Czajkowski 1, Radosław Mielczarek 0, Tymon Rydzkowski 0, Bas Braam 0, Michał Chwiałkowski 0, Szymon Makutynowicz 0, Hubert Dias 0.
trener: Damian Janiak, as. Bartłomiej Perzanowski

Sędziowie: Sylwester Adamski, Aleksandra Proc ; Komisarz: Marek Jeziorowski

01.02.2026, OSiR Bemowo: Profbud Legia Warszawa 84:67 GTK Gliwice


Wyniki pozostałych meczów:
GTK Gliwice 92:89 Akademia Gortata Gdańsk
GTK Gliwice 63:65 Śląsk Wrocław
Śląsk Wrocław 80:59 Akademia Gortata Gdańsk


Końcowa kolejność:

1. Śląsk Wrocław

2. Profbud Legia Warszawa

--

3. GTK Gliwice

4. Akademia Gortata Gdańsk




