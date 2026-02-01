Stępiński: Bramki na stadionie Legii to coś specjalnego

Mariusz Stępiński i Ruben Vinagre - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

- Po to pracowaliśmy na obozie przygotowawczym, by osiągać takie wyniki. Wykonaliśmy dziś bardzo dobrą pracę. Zdobycie trzech punktów jest najważniejsze - powiedział po zwycięstwie z Legią Warszawa napastnik Korony Kielce, Mariusz Stępiński. 

REKLAMA

- Wszyscy wiedzą skąd pochodzę i wiedzą, co znaczą dla mnie bramki zdobyte na stadionie Legii. Jest to coś specjalnego. Smakują one bardzo dobrze. Najważniejsze przy tym jednak, że udało nam się wygrać. 



- To nie jest tak, że warunki pogodowe nie przeszkadzały. Myślę, że przeszkadzały każdemu. Przy tak niskiej temperaturze był jakiś tam dyskomfort. W trakcie gry nie było tak źle, choć nie pomagała murawa, bo nie była najlepiej przygotowana. Jeśli jednak "góra" mówi, że trzeba grać, to trzeba. To też mądrość drużyny - która lepiej potrafi się dostosować, ta wygrywa. Cieszę się, że dziś to byliśmy my. 


-  Ważna była konsekwencja i wykonywanie ustalonego planu. Nie ważne były fajerwerki, bo przy takiej pogodzie się nie sprawdzi. Ciężko grało się zmrożoną piłką, a podania były niedokładne. Myślę, że dziś udało nam się wygrać dzięki konsekwencji i wierze. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Egon - 34 minuty temu, *.waw.pl

Wszyscy wciąż się jarają, że wygrywają z Legią zupełnie, jakby to była Legia sprzed lat, a nie piłkarski kapeć, którego ograć może praktycznie każdy.

Dzisiaj wygrać z Legia, to żadna sztuka.
Nasze rezerwy pewnie też miałyby szansę to zrobić.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.