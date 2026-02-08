Czarni Słupsk 87-82 Legia Warszawa

W meczu 19. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 82-87. Gospodarze utrzymywali prowadzenie w meczu przez zdecydowaną część meczu. Oddali je na chwilę jedynie na początku pierwszej i drugiej kwarty. W ostatniej części gry udało się doprowadzić "Zielonym Kanonierom" do remisu, ale w samej końcówce po błędach z obu stron lepsi okazali się słupszczanie.

REKLAMA

Spotkanie rozpoczęło się od skutecznej akcji Carla Ponsara, który zdobył pierwsze punkty dla Legii. Gospodarze odpowiedzieli szybko – faulowany przy wejściu pod kosz Jorden Duffy wykorzystał oba rzuty osobiste. Chwilę później pierwszą celną trójkę w meczu trafił Chico Carter i Czarni po raz pierwszy objęli prowadzenie. Gra przez kolejne minuty toczyła się punkt za punkt, jednak Carter ponownie dał o sobie znać, dokładając dwie trójki z rzędu. Przy czteropunktowym prowadzeniu gospodarzy 13:9 o pierwszy czas w meczu poprosił trener Legii Heiko Rannula.













Po przerwie Czarni kontynuowali dobrą grę. Najpierw jeden rzut osobisty wykorzystał Jakub Parzeński, a następnie dwa wolne dołożył Michał Nowakowski, dzięki czemu na trzy minuty przed końcem kwarty gospodarze prowadzili już 20:13. Legioniści mieli problemy ze skutecznością – faulowany Jayvon Graves wykorzystał tylko jeden rzut osobisty, a w odpowiedzi celną trójkę trafił Dominik Wilczek, powiększając przewagę Czarnych do dziesięciu punktów (25:15).



Końcówka kwarty należała jednak do Legii. Najpierw indywidualną akcją zapunktował Jayvon Graves, a następnie po przechwycie Andrzeja Pluty dołożył dwa punkty. Przy stanie 25:19 o czas poprosił trener Czarnych Ivica Skelin. Tuż przed syreną kończącą pierwszą kwartę celną trójką popisał się jeszcze Ojārs Siliņš i po dziesięciu minutach gry gospodarze prowadzili już tylko trzema punktami – 25:22.



Początek drugiej kwarty był bardzo wyrównany, a obie drużyny regularnie zdobywały punkty. Legioniści konsekwentnie odrabiali straty i w końcu dopięli swego – po celnym rzucie za trzy Andrzeja Pluty wyszli na trzypunktowe prowadzenie 32:29. Gospodarze szybko jednak odpowiedzieli. Po skutecznej akcji Jakuba Parzeńskiego Czarni zmniejszyli stratę do jednego punktu, a trener Legii Heiko Rannula natychmiast poprosił o czas.



Po przerwie to zespół ze Słupska przejął inicjatywę. Najpierw dwupunktową akcję wykorzystał Eral Penn, a chwilę później kolejne punkty dołożył Hines, co dało gospodarzom trzypunktowe prowadzenie – 39:36. Niedługo potem faul w ataku po stronie Legii i w odpowiedzi celną trójkę dołożył Penn. Końcówka pierwszej połowy należała do gospodarzy. Ostatnie punkty zdobył Michał Nowakowski, dzięki czemu Czarni utrzymali sześciopunktową przewagę i na przerwę schodzili przy prowadzeniu 44:38.







fot. Bodziach





Drugą połowę legioniści rozpoczęli bardzo dobrze. Najpierw dwa punkty zdobył Andrzej Pluta, a chwilę później Jayvon Graves trafił za trzy, dzięki czemu Legia szybko zbliżyła się do gospodarzy na jeden punkt – 44:43. Czarni odpowiedzieli jednak natychmiast. Po celnym rzucie za trzy Dominika Wilczka gospodarze ponownie odskoczyli, a w kolejnych minutach kontynuowali dobrą grę. Po trójce Tima Lambrechta przewaga zespołu ze Słupska wzrosła do dziewięciu punktów (61:52), co skłoniło trenera Legii Heiko Rannulę do wzięcia czasu.



Po przerwie legioniści zaczęli odrabiać straty. Dobre fragmenty w ataku miał Dominic Brewton, a akcja 2+1 Ojārsa Siliņša pozwoliła zmniejszyć stratę do trzech punktów na minutę przed końcem kwarty – 62:65. Były to ostatnie punkty zdobyte w tej części spotkania i przed rozpoczęciem czwartej kwarty gospodarze prowadzili trzema punktami.



Ostatnia kwarta rozpoczęła się od celnych akcji po obu stronach parkietu. Bardzo dobre zawody kontynuował Dominic Brewton, który dołożył kolejne ważne punkty, tym razem po akcji 2+1. Czarni skutecznie odpowiadali w ataku i na osiem minut przed końcem meczu utrzymywali dwupunktowe prowadzenie – 71:69. W kolejnych minutach żadna z drużyn nie była w stanie wypracować wyraźnej przewagi. Gra toczyła się punkt za punkt, a na pięć minut przed końcem na tablicy wyników widniał remis 75:75.



Emocji nie brakowało również w końcówce. Po dwóch celnych rzutach osobistych Erala Penna szybko odpowiedział Carl Ponsar i wynik ponownie był remisowy – 79:79. Chwilę później Lambrecht dwukrotnie trafił z linii rzutów wolnych, a po drugiej stronie faulowany Jayvon Graves wykorzystał jeden z dwóch rzutów osobistych. Na minutę przed końcem Czarni prowadzili 81:80. W kolejnej akcji faulował Dominic Brewton, a Jorden Duffy bezbłędnie wykorzystał oba rzuty osobiste, powiększając przewagę gospodarzy do trzech punktów. Legioniści próbowali jeszcze odwrócić losy spotkania, jednak niecelna próba zza łuku Andrzeja Pluty i kolejne dwa wykorzystane rzuty wolne Michała Nowakowskiego dały Czarnym bezpieczną przewagę. Szybka odpowiedź Jayvona Gravesa po podaniu Brewtona nie zmieniła już obrazu końcówki. Ostatnie punkty w meczu zdobył faulowany Tim Lambrecht, który wykorzystał oba rzuty osobiste. Czarni Słupsk ostatecznie zwyciężyli 87:82.





Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 lutego o godzinie 19:30. Wówczas ich wyjazdowym rywalem będzie Stal Ostrów Wielkopolski.





PLK: Czarni Słupsk 87-82 Legia Warszawa

Kwarty: 25-22, 19-16, 21-24, 22-20



Czarni Słupsk



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 1 J. Duffy 27:37 13 3/5 (60%) 2/2 (100%) 1/3 (33%) 6/6 (100%) 3 5 4 2 C. Carter Jr 29:25 17 6/12 (50%) 3/5 (60%) 3/7 (42%) 2/2 (100%) 1 2 3 3 E. Penn 25:29 12 4/7 (57%) 2/3 (66%) 2/4 (50%) 2/3 (66%) 7 1 2 8 C. Zabrocki 0:00 0 0 0 0 9 D. Wilczek 21:27 12 3/6 (50%) 1/2 (50%) 2/4 (50%) 4/5 (80%) 4 2 1 11 T. Lambrecht 22:08 9 2/6 (33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 4/4 (100%) 3 2 1 12 J. Pluta 4:06 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 1 20 S. Hines Jr 22:49 7 3/8 (37%) 2/4 (50%) 1/4 (25%) 5 2 5 25 M. Nowakowski 29:15 10 3/8 (37%) 3/3 (100%) 0/5 (0%) 4/4 (100%) 3 0 4 41 J. Parzeński 17:43 7 3/5 (60%) 3/5 (60%) 1/2 (50%) 4 0 1 Suma 87 27/58 (46%) 17/28 (60%) 10/30 (33%) 23/26 (88%) 34 14 22

Trener: Ivica Skelin



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 28:16 19 7/16 (43%) 5/12 (41%) 2/4 (50%) 3/6 (50%) 6 1 2 1 B. Czapla 0:00 0 0 0 0 3 A. Pluta 35:05 20 7/13 (53%) 4/5 (80%) 3/8 (37%) 3/5 (60%) 3 7 2 5 W. Tomaszewski 1:51 0 0 0 0 7 D. Brewton Iii 24:41 17 8/13 (61%) 8/11 (72%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 3 1 2 15 O. Siliņš 25:15 6 2/6 (33%) 1/2 (50%) 1/4 (25%) 1/1 (100%) 4 2 3 23 M. Kolenda 15:33 0 0/6 (0%) 0/2 (0%) 0/4 (0%) 4 0 2 25 R. Thompson 17:37 7 3/6 (50%) 3/6 (50%) 1/2 (50%) 4 0 2 32 M. Wilczek 14:34 2 1/3 (33%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 4 2 0 40 S. Hunter 20:37 4 2/5 (40%) 2/4 (50%) 0/1 (0%) 3 4 5 42 C. Ponsar 16:31 7 3/8 (37%) 3/5 (60%) 0/3 (0%) 1/2 (50%) 1 1 3 Suma 82 33/76 (43%) 27/49 (55%) 6/27 (22%) 10/17 (58%) 42 18 22

Trener: Heiko Rannula



Komisarz: Maciej Kucharski

Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Tomasz Szczurewski, Michał Ostrowski







Centrum informacji o koszykarskiej Legii



fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach

fot. Bodziach