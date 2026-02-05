Strzelectwo

Srebro Król na ME U-16

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Burgas w Bułgargii rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 16 w strzelectwie sportowym. Zawodniczka Legii, Agata Król wraz z Martyną Kowalską (Zawisza Bydgoszcz) i Laurą Adamską (Gwardia Zielona Góra) zdobyła srebrny medal w drużynie karabinowej. Polki zdobyły 1236.5 pkt.

REKLAMA

Indywidualnie legionistka zajęła 27. miejsce z wynikiem 408.4 pkt. Nasza zawodniczka uzyskała 100.3, 102.2, 102.5 i 103.4 w poszczególnych seriach.

W najbliższych dniach w Burgas startować będzie także Wilhelmina Wośkowiak (w kategorii juniorek).


Agata Król

Agata Król


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.