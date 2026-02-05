Srebro Król na ME U-16

W Burgas w Bułgargii rozgrywane są Mistrzostwa Europy do lat 16 w strzelectwie sportowym. Zawodniczka Legii, Agata Król wraz z Martyną Kowalską (Zawisza Bydgoszcz) i Laurą Adamską (Gwardia Zielona Góra) zdobyła srebrny medal w drużynie karabinowej. Polki zdobyły 1236.5 pkt.

REKLAMA

Indywidualnie legionistka zajęła 27. miejsce z wynikiem 408.4 pkt. Nasza zawodniczka uzyskała 100.3, 102.2, 102.5 i 103.4 w poszczególnych seriach.



W najbliższych dniach w Burgas startować będzie także Wilhelmina Wośkowiak (w kategorii juniorek).