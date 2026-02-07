L!VE: Arka 2-2 Legia (koniec)

Komentarze (254)

Kibic - 15 minut temu, *.t-mobile.pl I to jest wyhamowania i moment odbicia!! odpowiedz

tomiacab - 33 minuty temu, *.centertel.pl ucieki spod topora odpowiedz

Diego - 49 minut temu, *.play-internet.pl No i kuźwa zwracam honor... Brawo za walkę do końca, może w końcu coś ruszy do przodu... odpowiedz

e(L)o - 51 minut temu, *.ksiezyc.pl Nie mamy bramkarza, nie mamy napastnika - lepiej wrzucić kogoś z akademii odpowiedz

Pablo - 52 minuty temu, *.centertel.pl O kuźwa.....to my jednak mamy jakiegoś napastnika 🙆🙆.Rajovič chyba właśnie został posadzony na ławę🙂Mam nadzieję, że razem z Tobiaszem.Kiedyś starałem się Kacpra jakoś usprawiedliwiać, ale dziś muszę przyznać, po kolejnym słabym meczu, że ten chłopak mimo całej sympatii fo niego, nie dorasta umiejętnościami do miana pierwszego bramkarza Legii.Może kiedyś, ale póki co , to co najwyżej rezerwowy.🔴⚪️🟢 odpowiedz

S(L)AWEK - 52 minuty temu, *.101.97 No i z czego się cieszyć. Na koniec tej kolejki możemy być na ostatnim miejscu w tabeli. odpowiedz

Kolo - 59 minut temu, *.t-mobile.pl Będzie ciężko odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.verizon.net Sędziwie nie pozwolą żebyśmy spadli odpowiedz

Biała si - 46 minut temu, *.vectranet.pl @Antek: Oo to jest dobre ,prawdziwe odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Mamy to!1pkt,czyli znowu gramy o puchary🤣Oo ile zakład,że za tydzień Rajovic w pierwszym składzie🤔 odpowiedz

Benio - 1 godzinę temu, *.mgk.pl Mamy to. Legia do boju. Może odrodził się nam nowy napastnik. To jego pierwsze ale istotne.. Jak nie teraz to kiedy.. odpowiedz

drewno świerkowe - 1 godzinę temu, *.orange.pl TOBIASZ ręczniku pi3rdolony!!! miej odrobinę honoru i odejdź odpowiedz

Marcin77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Brawo Legia, brawo Colak, kupcie porządnego bramkarza i bedzie git. odpowiedz

singspiel - 54 minuty temu, *.4.198 @Marcin77: stopera i rozgrywającego odpowiedz

Siekierki - 1 godzinę temu, *.107.247 Colak, jesteś gość! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I co niedowiarki 💪 odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Witaj pierwsza liga odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Colak bohaterem meczu, a już za tydzień w nagrodę ławeczka. odpowiedz

Daras - 1 godzinę temu, *.122.122 Po prostu aż ręce same składają się do oklasków Brawo panowie Brawo. Prezes premie jakieś tam czaruj bo chłopaki idą aby zapisać się w historii i nic ich chyba nie powstrzyma odpowiedz

N_yna - 1 godzinę temu, *.216.150 Żyjemy !!! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Decydująca wrzutka w pole karne idealnie na głowę Rajovicia, ale ten nie podejmuje próby walki o pozycję i przepuszcza piłkę pozbawiając się kapitalnej pozycji strzeleckiej. To powinien być jego gwóźdź do trumny i nie zmieni tego fakt, że chwilę potem padła bramka. odpowiedz

Znawca - 25 minut temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: dokładnie tak! Ten koleś nie powinien już powąchać murawy w Legii.Dosyć ciągnięcia go na siłę.Latem oddać gdzieś za darmo,zeby zejsc z kontraktu. Pieniądze nie do odzyskania,ale ważniejszy jest aspekt sportowy drużyny a nie promowanie kołka. odpowiedz

wkurzony Legionista - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl czemu Papszun do końca trzyma Rajovicia na boisku odpowiedz

Legionista - 41 minut temu, *.net.pl @wkurzony Legionista: bo jest drogi odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl za wcześnie grają odpowiedz

Loczek z Siedlec - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mioduski od jutra nie ma Ciebie już nigdy w W-wie !🥳 odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Czekam na akcje spadające liscie💪 odpowiedz

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl może ruszą w maju odpowiedz

N_na - 1 godzinę temu, *.216.150 Pozamiatane 😡 odpowiedz

Zabrzanin - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Dziękuję Wam, że podebraliście nal Colaka👍 Stawiam Wam dobrą gruzińską brandy💪👍 odpowiedz

1 liga. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dobranoc !! Do widzenia !!



Cześc !! giniemy !! odpowiedz

Jano - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No i macie cudotwórcze paprzuna Legia gra jeszcze gorzej niż na jesień odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Wydawało się że Papszun chociaż grę w obronie poprawi,a tu się również Kiepszunem okazał. odpowiedz

Diego - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pytanie do Mioduskiego. To ile na miesiąc zarabiają ci nieudacznicy? odpowiedz

Przemek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl 2 bramka dla Arki : 2 rogi wykonywane przez 2 zawodnikow w odstepie minuty - oba grane na 1 zawodnika rywali jakby specjalnie pod kontre. Nie ma bata to jest specjalna gra na nasz spadek!!! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl ewidentna ręka , sędzia nie gwiżdże , nikt nie protestuje, o ch....tu chodzi ? DZIADY odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ewidentna ręka, ale na VAR-ze Frankowski. odpowiedz

Ślązak - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl ...a ja życzę Legii utrzymania bo liga bez Legii to same straty.... zawsze mniej sprzedanych biletow na mecze z ich udzialem...

To samo dotyczyło Widzewa, Lecha, Gornika czy Ruchu... no i Wisły odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl W następnym meczu z Katowicami Shkurin pokaże nam gdzie nasze miejsce brawo kuzwa brawo... odpowiedz

Kto dziś wygra - 1 godzinę temu, *.co.uk ⚽️💥 odpowiedz

Transylvania - 1 godzinę temu, *.play.pl można powiedzieć



słoń na trąbie rumbę rąbie,

małpa na gitarze gra,

goryl(czytaj Pudel) drapie się po pupie/du...e

i zabawa na sto dwa. odpowiedz

Żołądź - 1 godzinę temu, *.149.97 Legia musi spaść bo nigdy nie spadła i nie ma Huji już w pogoni. odpowiedz

Zimowe liście - 1 godzinę temu, *.plus.pl Rajovicia to chyba trzymają tylko po to, żeby zmontować mega film jak kiedyś strzeli w końcu gola i sprzedać innemu lokatemu przygłupowi. odpowiedz

S(L)AWEK - 1 godzinę temu, *.101.97 Trzymajcie tak dalej. Typowałem 2:0😢 odpowiedz

Sirmichu89 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Widmo spadku coraz realniejsze. To już nie jest żart... Puchary to już możemy sobie odpuścić. odpowiedz

ADI 36 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl WITAJ 1 LIGO .A NS NIC . WSTYD odpowiedz

antek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pusty stadion na następny mecz odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Papszunowi też puszczają nerwy, stawia na młodych bo starym sił i chęci brak. Czy ktoś tam rządzi. odpowiedz

e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl kacperek na bramce 😂😂😂😂😂 odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Jeszcze tylko ( niemal pewna) porażka w Katowicach i można rozpocząć budowanie zespołu na obronę 1ligi w przyszłym sezonie. Z tej ekipy już niczego nie będzie. odpowiedz

Tom - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl The End... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play.pl Pudel konfabulancie więcej bobiciów i żewłaków przygarnij pakuj manatki i spadaj kudłaty odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl w małej grze nawet arka nas ośmiesza odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl Czemu my tym Tobiaszem gramy w bramce? Pierwsza bramka nawet się nie ruszył by wyjść do piłki , choć powinien wyjść. Druga bramka nawet nie starał się skrócić kąta dla strzelającego, no to wogole jest porażka z tym bramkarzem. Choć nadmienie że w 70 % to wina kosowianina. odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Taka ciekawostka mała: na końcówkę w Arce z ławki wchodzi Patryk Szysz. Piłkarz „z nazwiskiem”, niebezpieczny. Legia ma na ławce Colaka. odpowiedz

Wrath - 59 minut temu, *.play.pl @Miki: mało to zmienia ale dobrze że Colak był na tej ławce ^^' odpowiedz

Tomek 40 lat z Legią. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Przez te 40 lat, tak beznadziejnego człowieka stojącego w bramce nie widziałem. Myślę, że szatniarz w teatrze ma więcej refleksu niż on. Dwie bramki, to jego zasługa, a jak ktoś myśli inaczej, to poproszę o argumenty. Tego co wyprawia ta banda w koszulkach Legii już się nie da normalnie oglądać. odpowiedz

Masakra - 1 godzinę temu, *.12.93 Z taką grą ciężko będzie sie utrzymać w 1 lidze. Serio. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Trzeba było chyba brać Vuko jak się gra o utrzymanie a nie pie…ć o pucharach panie nieudaczniku Mioduski. odpowiedz

Histeryk - 1 godzinę temu, *.play.pl Spadniemy jak nic!!!! Spadniemy!!!!! odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Witaj I ligo... odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl szukaja napastnika a obrony k...a NIE Ma !!! Papszun po co trzymasz na boisku rajovica ?? nie oddał strzału , przez niego bramka padła !! czy ty papszun tego nie widzisz ? odpowiedz

yontek - 1 godzinę temu, *.119.103 paralitycy, nawet ampfutboliści by legię pokonali 😍 nie smiejąc się z innych, takie realia 😍 odpowiedz

Bolo - 1 godzinę temu, *.net.pl Czy tylko ja mam wrażenie że oni cały czas robią wszystko by nie wygrywać meczów na do się nie da patrzeć 1 liga nasza ha odpowiedz

Horrido - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najgorsze jest to, że piłkarze Arki są po prostu za słabi aby grać w Legii... odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.play.pl Kacper ręczniku miej honor miernoto odpuść sobie stanie na bramce - wcześniej Ciebie broniłem ale jesteś zerem i ręcznikiem - jak coś to na meczu z wisłą płock mogę powiedzieć to prosto w twarz odpowiedz

Borsalino - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nawet nie ma sensu tego komentować , to jest DNO. odpowiedz

olo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale jaja... Zaczynam przestawać wierzyć w mistrza... odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.130.16 @olo: 😂😂😂👍👍👍 odpowiedz

Byk - 1 godzinę temu, *.240.124 Co ta Rajovic robi na boisku

Papszun nie ma jaj zeby go nie wystawiac

No ja pie.... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Najwiekszy klub w Polsce, najwiecej kibicow, najwiekszy budzet. Naprawde myslalem ze nigdy w zyciu nie spadniemy, a tu...🤬🤬🤬🤬🤬 odpowiedz

jim - 1 godzinę temu, *.ejedrzejow.pl My nie wygramy żadnego meczu bo tu nie ma kto grać, co jeden to gorszy od drugiego a grać przeciwko Legii już się wszyscy w naszej wspaniałej lidze nauczyli odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Legia to jest potęga, Legia najlepsza jest, … odpowiedz

Kibice Po Meczu powinni w końcu porozmawiać po męsku z gwiazdeczkami 😡 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeszcze będziemy czekać i ich głaskać ❓ DOŚĆ ❗❗❗ odpowiedz

Po(L)di - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jest dobrze. Lepiej być nie może. Brawo drużyna. cała 1 liga się nas boi😂 odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.130.16 W sumie to ci "piłkarze" nie zasługują na występy w Ekstraklasie. Ten właściciel nie zasługuje na klub w Ekstraklasie. Tylko miasta szkoda i Marka Papszuna, który pewnie zaczyna rozumieć w jakie bagno się wpakował. Tutaj potrzebny jest pełen reset i nowy początek bez Mioduskiego i Hery na pokładzie. odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @PLBBOY: lepiej nikt tego nie ujmie! odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl W 65 minucie przy 2-0 już nie ma rozgrywania, już nie ma wiary w to co robimy, jest laga na Rajovicia. W Rajovicia zawsze jest wiara... 😡🤬 odpowiedz

Ja1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale dno, ze 4:0 będzie odpowiedz

Franco - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to lecimy.... odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Czyli 2 gole straciliśmy po stałych fragmentach? Jednego po różnym przeciwnika, drugiego po swoim 😭 Dlaczego ten mecz jest w sobotę o tej porze???? Rozwalony cały weekend... odpowiedz

Ciekawy - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Ile mogą kosztować bilety na mecze 1ligi odpowiedz

LOCZEK PAKUJ SIĘ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl to jest skandal...jak możemy do tego dopuszczać..nie można tego loczka jakoś odwołać?





inaczej my spadniemy !!!!1111 odpowiedz

kriss - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Z rozpaczą powiem po dzisiejszym meczu, że jesteśmy najsłąbsza drużyną i jeśli nie zdarzy się cud to spadniemy odpowiedz

N_na - 1 godzinę temu, *.216.150 Ja pie...le🤦‍♂️ odpowiedz

Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pankov i August karteczki i wygodne pauzowanie. A grać nima komu. odpowiedz

Aqq - 1 godzinę temu, *.media.pl Nigdy nie zrozumiem jak można było zmarnować potencjał drużyny są sprzed roku. To była przecież całkiem udana gra na 3 frontach i ponad 100 strzelonych goli! Jak można było zmienić 6 czy 7 zawodników z pierwszego składu i zostawić w kadrze tych najsłabszych typu Tobiasz, Chodyna, Kun…? odpowiedz

Szyszek - 1 godzinę temu, *.mm.pl Nie ja k,,,,,a nie wytrzymie,!!! odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl C.uj w d.pę z taką grą, PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!

PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!! odpowiedz

Prdl - 1 godzinę temu, *.play.pl Sie urwa oni nadają…. Kury wypasać.



Kwaśnik won

Biczak won

Reca won

Ręcznik won

Mineta vel Sekwoja won



Żewłakow won

Loczek wyp… odpowiedz

PLBBOY - 1 godzinę temu, *.130.16 @Prdl: Tutaj trzeba podziękować pracownikom korporacyjnym, takim jak Hera. odpowiedz

eLka - 1 godzinę temu, *.co.uk Druga liga, lecimy. odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.plus.pl J...ać tych nieudaczników odpowiedz

Żły - 1 godzinę temu, *.play.pl w nich juz nie bedzie woli walki ,p[ierwsza ligo witamy,zreszta tam jest miejsce niudacznika wiec co sie dziwic odpowiedz

Matusz z Kór - 1 godzinę temu, *.orange.pl No wreszcie jakieś porządne zagranie Krasniqiego. Facet się stara. odpowiedz

Koczi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl nawet nie potrafią rzutu rożnego wykonać. Trzech różnych próbowało i żaden nie potrafi dokopać piłki przed pole bramkowe. W pełni zasługują na spadek. odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl WYP..Ć WSZYSCY !!!!!!! odpowiedz

Pablo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl To się ku....a w pale nie mieści!!!! WSZYSCY WON!!!!🔴⚪️🟢 odpowiedz

Farme(L) - 1 godzinę temu, *.virginm.net No to chyba trzeba się pakować odpowiedz

Żły - 1 godzinę temu, *.play.pl Nieznani dalej milczymy i czekamy na spadek ? odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Żły: Nieznani z tymi swoimi oświadczeniami i strajkami to są warci tyle samo co kudłaty.Prawda taka,że w tym sezonie Legia się nie utrzyma, nie z tymi ludźmi w drużynie odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.play.pl Pierwsza ligo niesforna kusicielko odpowiedz

Żły - 1 godzinę temu, *.play.pl Papszun dalej uważasz ze masz za szeroką kadre ?

takiej błazenady jaka jest za pudla to nigdzie nie widziałem

i takie leszcze jak Astiz i doradca zarządu Jacek Z. dalej pasozytuja klub odpowiedz

1973 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Żeby sie podniesc trzeba spaść... odpowiedz

Wsciek(L)y - 1 godzinę temu, *.orange.pl Z gówna gliny się nie ulepi. odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Chyba lokowaty spekulant przed sezonem postawił gruby hajs na spadek Legii! ITI SPI...ALAJ! odpowiedz

Antek - 1 godzinę temu, *.verizon.net Wszołek ty idź boksować odpowiedz

Baniak Mokotów - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ludzie popatrzcie sobie jak się zachowali obrońcy w momencie dośrodkowania. Było ich chyba z 5 ,a gość z Arki jeden. To wygląda jak celowe przepuszczenie tej piłki. W chwili wykonywania rzutu rożnego wszyscy się przesunęli i chyba kryli sami siebie. Ciężko w to uwierzyć ,że to jest przypadek. Przeanalizujcie sobie to na powtórkach. Bramkarz też jakby przyspawany. Przeanalizujcie to sobie na powtórkach. Ja nie wierzę w takie przypadki. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.174.42 Tffuuu. Ale ten biczachczjan. odpowiedz

Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak widać chłopaki są z formie nic się nie zmienia u nich.

Słuchajcie w pierwszej lidze nie jest źle nowe stadiony miejsca tam te gwiazdy będą w odpowiednim miejscu do swoich umiejętności....... odpowiedz

Jednak - 1 godzinę temu, *.co.uk Mioduski niech sie pakuje odpowiedz

Matusz z - 1 godzinę temu, *.246.48 Widać wyraźną poprawę gry Rajovica. Chłopak w drugiej połowie pokaże całe spektrum swoich możliwości. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl sorry ale to ewidentna wina papszuna. Wystawić taki sklad to proszenie sie samemu o problemy odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @grzesiek: czy ty jesteś chory ? Przed Papszunem było 10 innych a Legia grała to samo, tu nie chodzi o trenera, tu jest mafia menedżerów którzy wciskają szrot do L a później biorą prowizję z kontraktów, rak toczy Legię od wielu już lat, Papszun wszedł na minę. odpowiedz

Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @grzesiek: wina to wierchuszki. Mamy szrot a nie grajków. Dyrektorzy sportowi Zieliński Żewłakow Bobic szukali zawodników a mamy skład papy. Ogladali, rekomendowali i zatwierdzali. Wszyscy wierzyli w cudotwórcę Papszuna ale warszawa to nie Jasna Góra. Raczej pozamiatane za chwilę będziemy czerwoną latarnią ligi. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl bramka rajovica , czy ktoś się w Legii obudzi i go wypi...... odpowiedz

spokojnie, bez nerwów, Marek przygotował formę na końcówkę rozgrywek - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de bo liga jest wyrównana a tabela płaska i wtedy jak wystrzelimy z formą to miszczostwo pewne



wylokowany💩debil już się martwi skąd weźmie kasę na premię za miszcza



naprawdę wszystko jest pod kontrolą, Marek zdiagnozował problemy w poprzedniej rundzie czyli zbyt malutki sztab i rezerwowy bramkarz i co mamy to - sztab prawie 60 specjalistów i rezerwowy bramkarz są



a to świadczy o genialnym zarządzaniu, bo to że dominujemy sportowo to nasi herosi udowadniają już w kolejnym meczu



a to są fundamenty na których imbecyl💩w trwałej ondulacji zbudował Legię odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Klub kokosa. To nie są piłkarze tylko łamagi z wysokimi zarobkami. Ale oni golą mioduskiego tego frajera. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Masakra,tymbardziej,że Arka dopiero inauguruje ligę,wiec dla nich to wielka niewiadoma,a najprostszymi środkami strzelili gola i pewnie to dowiozą.Rajović już w ogole nie powinien wyjsc na boisko,bo nawet jak dostanie pilke to kopie niecelnie do kolegów.Poza tym nic kompletnie nie wnosi do gry i nie jest żadnym zagrożeniem pod bramką rywala. odpowiedz

ko(L)o New Jersey - 2 godziny temu, *.189.42 Czemu my się wszyscy denerwujemy i znowu będzie spie…. weekend,najgorsze w tym wszystkim że ci pseudo kopacze nic sobie z tego nie robią bo czy spadną z ligi czy nie hajs na koniec miesiąca będzie się zgadzał… naprawdę czemu oni nie mają żadnej ambicji…ehhh brak słów… odpowiedz

Sokół - 1 godzinę temu, *.verizon.net @ko(L)o New Jersey: gdyby mieli ambicje to grali by nadal na zachodzie odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Jutro Widzew i Pogoń wygrają i jesteśmy udu...eni konkretnie. Ten mecz trzeba zremisować bo będzie spadek... odpowiedz

Mioduski rządzi jak debil - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Legionista: Bzdury - tu 3 wygrane z rzędu wprowadzają cie do top9 :-D Tym większa będzie kompromitacja spaść z takiej ligi. JA uważam ze ta liga poziomem nie podskoczyłą - poprostu grają siroty z polamatorami w europie i nabijają punkty. Widzieliśmy co z jagi i lecha zrobiły przeciętne ekipy typu ajax, bodo, genk i zvezda belgrad. Zamiotły i nie było co zbierać.



Nasza liga jest na tym samym poziomie co była 5 i 10 lat temu. Dzisiejszy mecz dobitnie to pokazuje. odpowiedz

Rambo88pl - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legionista: Niestety to będzie spadek do 1 Ligi i to zasłużony. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Mioduski rządzi jak debil: ty chyba inny mecz oglądasz...my nic nie gramy...ni w obronie ani w napadzie...teraz mecz również na wyjeździe z groźniejszym GKS K. i znowu będzie do tyłu...czego nie kumasz. A liga poszła do przodu tylko Legia stoi w miejscu... odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kur....! Co to ma być!!!!! odpowiedz

Mariusz - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Arka jestem za wami .

Życzę zwycięstwa i wiem że tak będzie.

Pozdrowienia dla Gdynian z Giżycka. odpowiedz

Wachtel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mariusz: idź na pomost łowić ryby

Po ch...j się tu meldujesz. odpowiedz

Adaś - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Mariusz: wyp....9 odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl Dlaczego nikt nie gra rzutów różnych na 2-3 metr? Bo tam jest bramkarz który ma zawsze przewagę rąk i jeszcze nie można go dotknąć. Bo w piątce każdy kontakt z bramkarzem to faul. Dlaczego tak się gra róożne przeciwko Legii? Bo każdy wie że w bramce Legii jest ręcznik, który najlepszy w lidze jest tylko w pajacowaniu. Czy Tobiasz grałby w którejkolwiek drużynie w tej lidze? Gdzie, za kogo? Czy Legia miała kiedyś w bramce takiego nieudacznika? Zawsze mieliśmy solidnych albo świetnych bramkarzy. Tylko ta oferma albo nie wyjdzie w piątce do piłki, albo przy wolnym stanie przy słupku, albo błazen wyjdzie z bramki to go przelobują. Raz mało? To znów powtórzą bo baran nawet na błędach się nie uczy Ile już tego było? odpowiedz

DamianChicago - 2 godziny temu, *.myvzw.com W przerwie 2 zmiany: za Kloca Wszołek i Krasnqi przesunięty na napastnika. Za przyspawanego Kobylak albo ktokolwiek kto ma rękawice… Po odbiorze piła do przodu, a nie cały czas do tyłu- to nasza jedyna szansa zaskoczyć przeciwnika, a my ciągle wtedy spowalniamy, chyba czekamy, aż się ustawią… odpowiedz

Legiawsercu - 2 godziny temu, *.play.pl Tobiasz 🤣🤣 przecież to parodia bramkarza... końcowe statystyki meczów

Legia 10 -15 strzałów,bramek 0

Przeciwnik 2 strzały,2 bramki!🤬 odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Trzeba się pogodzić ze spadkiem. Ale jak mają tak grać i cudem się utrzymywać to niech idą w ...izdu. odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.99.25 Czemu wychodzi w podstawowym składzie mileta?

Colak nie jest gorszy. A tak wogole to postawiłbym na Kovacika.

Ale Marek wie lepiej



Nie chcę go krytykować, za wcześnie,, ale ile pustych meczów musi zagrać mileta żeby wyszedł ktoś inny w meczu?

Poza tym Mileta pierwszy winny przy stracie bramki, drugi to Kacperek odpowiedz

gruby - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Braveheart: Rajovic kosztował 3 miliony euro i będzie grać też w 1 lidze ,a jak będzie trzeba to i w 2 lidze aż go gdzieś sprzedamy czyli chyba nigdy. odpowiedz

MZ80 - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1 liga też jest fajna na pewno fajniejsza niż 2🏆 odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Przyjrzałem się jeszcze raz tej bramce i jest to gol Rajovicia, który kompletnie odpuścił tę piłkę licząc na Tobiasza, który (co za niespodzianka) był przyspawany do linii. Zawalił też Piątkowski, który dał się przepchnąć jak amator, bo prawdopodobnie nie wierzył, że Rajović może być aż takim ignorantem, żeby tej piłki nie wybić. Ogólnie cały mecz Duńczyka to tragedia, nogi mu drżą i widać strach przed każdym kontaktem z piłką. Jak mu raz piłka spadła pod nogi w polu karnym to - co za niespodzianka - był nieprzygotowany. Niech on już zostanie w szatni, wystarczy.



A Biczachczian mówi w przerwie, że jak co mecz do bramki gramy bardzo dobrze, a potem rywal zmienia taktykę i już nic nie da się zrobić. Niesamowite. odpowiedz

Fanaticos - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Zgadzam się z Tobą.

Rajović nawet nie wyskoczył do piłki, a po straconym golu rozłożył ręce i o Boże co to się stało...

Żal.pl odpowiedz

Oles - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Toniasz1👎 odpowiedz

Cicho płaczki !!! - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nic sie zmienia, najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 💪 odpowiedz

Matusz z Gór - 2 godziny temu, *.246.48 Nie czepiajcie się Tobiasza! Robił co mógł, jak zwykle zawalił Pankov! Ten człowiek mimo ciągłych pouczeń na treningach, dalej sabotuje grę przy stałych fragmentach. Astiz się stara jak może, poucza go, ale chłop jest niereformowalny. odpowiedz

Qwert - 1 godzinę temu, *.com.pl @Matusz z Gór: człowieku co ty piszesz, 1 strzał na bramkę i bramka, z korona 3 strzały i 2 bramki ( nie bylo 3 bramek bo w słupki strzelali), to co ręcznik wyprawia to kryminał odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niestety ale chyba spadniemy z hukiem ten kupiony szrot niema szans utrzymać ligi niestety jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niewiem co tem loczek wygadujesz że mam klasowych zawodników chyba ogląda mecze legii za czasów lesnego odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.1.13 @Sobal 74: Nigdy nie spadliście z ligi,więc najwyższy czas.

Pierwsza liga też jest fajna. odpowiedz

Sobal 74 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Ja: fajna ale tam z tym składem też będzie trudno coś wygrac odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.play.pl Trzeba przyznać że Bobić jest powtarzalny,drugą Herthę zbudował!Pewnie ta konsekwentność działania tak zaimponowała lokowatemu przygłupowi! odpowiedz

Mioduski rządzi jak debil - 2 godziny temu, *.orange.pl @wtf: Hertha spadła i do tej pory nie wróciła :-D miodek pozazdrościł. Ale nie zostawiajmy pijaczyny michasia bez zasług w tym spadku. odpowiedz

Masakra - 2 godziny temu, *.12.93 Wkurzało mnie tu jak ludzie piszą ciągle że masakra i dno ale niestety przyznaję: Masakra i dno. Zespołowo i indywidualnie. Chyba po prostu są słabymi piłkarzami, nie potrafią, a do tego po straconej bramce również się boją. Niestety ... odpowiedz

Rataj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Widzew spadł, Wisła spadła , Lech też spadł i teraz pewnie czas na Legię. Dla mnie to wygląda jak ustawka. Komuś zależy na tym aby się tak stało i klub oraz drużyna wraz z trenerem posłusznie realizują ten plan. odpowiedz

Napastnika powiadasz to ha podpowiem ... - 2 godziny temu, *.96.202 @Rataj:tak ustawka bukmacherska , bukmacherka won z Polski💩💩💩💩💩 odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Rataj: ja także tak to widzę,a ten cały Papszun to taka zasłona dymna dla naiwnych i wiernych kibiców, gdyby chcieli się utrzymać,to przede wszystkim Tobiasza by pogonili i bramkarza kupili,napastnika dobrego sprowadzili, nie ma tego i nie będzie.😎 odpowiedz

(L) w sercu - 2 godziny temu, *.play.pl Tooobiaaasz?!!....Co?????........ obroń coś w końcu!!!!🤣🤣🤣

Bramkarz sezonu.... co strzał to brama 🤣🤣 odpowiedz

Rio - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Historia dzieje się na naszych oczach, Legia zmierza do pierwszej ligi. Zmiana trenera nic nie dała, piłkarzy mamy słabych i tyle w temacie. Podzielimy los Wisły Kraków. odpowiedz

Kuba - 2 godziny temu, *.orange.pl Co to ku..a jest ? odpowiedz

Farme(L) - 2 godziny temu, *.virginm.net Ja tam zmiany za Papszuna nie widzę… odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Liście Liście odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.orange.pl Ja się pytam kiedy tych dwóch ktoś rozliczy za transfery?? Nikt tego nie poskłada jak mamy samych kalekow... odpowiedz

Hawk Tuah - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ch.. , du.. i kamieni kupa odpowiedz

sks - 2 godziny temu, *.play.pl Hej Legio! Spuść nam tą ladacznicę z ligi by lżej na duszy nam zrobić prawdziwej -Dumie miasta nad morzem! Bałtyk klubem Gdyni! odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.99.25 @sks:



Pomyliłeś fora.

Fora ze dwora!

Wypad. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Swoją drogą Rajović do każdej piłki powietrznej podchodzi bez jakiegokolwiek przekonania przez co granie na niego piłek nie ma sensu, podobnie jak liczenie na jego wzrost przy SF w obronie. odpowiedz

Ronaldo - 2 godziny temu, *.myvzw.com Ja nie rozumiem jak ten bramkarz nadal gra.

Z nim w składzie nie ma szans na utrzymanie.

Mógłby równie dobrze usiąść za bramką tyle z niego pożytku przy każdym jednym dośrodkowaniu. Boi się własnego cienia jak piłka leci w jego kierunku. Z nim w składzie to i w 1 lidze będą tracić bramki po każdym stałym fragmencie gry. A my kupujemy bramkarza który nie może z nim wygrać rywalizacji. Każdy klub ekstraklasy zagra z Legią tak by nas spuścić i to nie będzie wcale takie trudne. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Ronaldo: To że Hindrich nie wygrał z Tobiaszem, to tak twierdzi trener, ale czy Rumun nie byłby lepszy tego nie wiemy, bo nie dostaje szans. odpowiedz

Mioduski rządzi jak debil - 2 godziny temu, *.orange.pl Coraz trudniej wierzyć że ta banda patałachów jest w stanie wygrać jakikolwiek mecz. Ale to byłby przypał spaść w takiej słabej lidze. 😡



Żewłak i bobek nasprowadzali niesamowitego szrotu - to głównie kwestia piłkarzy to miejsce w tabeli. Oni się nie nadają do niczego. odpowiedz

Art - 2 godziny temu, *.play.pl Spokojnie.Darek mówi że mamy jakościowych piłkarzy. odpowiedz

Ja1916 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Art: to niech poda jakieś przykłady, ktòrzy to są :) odpowiedz

loczek - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @Ja1916: tobiasz odpowiedz

Żołądź - 1 godzinę temu, *.149.97 @Art: Jędrzejczyk, Piątkowski, Reca, Kun, Augustyniak, Szymański, Kapustka, Wszołek, K Urbański do tego Kapuadi, Pankov, Stojanović, Biczachczjan, Nsame to reprezentanci lub byli reprezentanci swoich krajów, ja przed rozgrywkami nie mówiłbym o spadku bo 4 lata temu mniej było takich piłkarzy, Kastrati, Charatin, tylko Josue był klasowym dali radę, to wielki wstyd dla tych obecnych bo wychodzi na to że niektórzy mają wypadek przy pracy w sensie pozytywnym tylko że krótkim, jeśli spadną to poza Urbańskim nie mają już czego szukać za granicą tylko w 1 lub 2 lidze, napisałbym w Wieczystej ale Wieczysta ma ambitniejsze cele, brakuje napastnika Adamski nie to po cholere się starali o Świderskiego jak Adamski tańszy i go nie chcieli, nie będzie wcale lub drugi 3 typ Rajovicia I Colaka przyjdzie, bez chrztu godności. 😢 odpowiedz

El Loco - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ja1916: Mega napadzior Rajovic. odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Haha brawo kacperek brawo biedaku znów cie przyspawali do boiska nie kazali wychodzić do dosrodkowan....a może ty się boisz....chłopie potłuc... masakra....nic nie gramy spadniemy... odpowiedz

Benio. - 2 godziny temu, *.mgk.pl To jest mecz o pozostanie w lidze. Nic łatwiejszego już nie będzie. Obóz i zmiana trenera nie pomogły. Rajowic 3 razy piłkę dotknął. Tu nie ma kto grać. Ciekawe jak kontrakty z canal+ w przyszłym roku. Legia spada i co dalej. Myślę że Papszun zrezygnuje. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl jest mały płomyczek nadzie, bo przy straconym golu, podczas krycia strafą, widać synchron w drużynie. Śpią wszyscy równo odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Reca jest piłkarzem?? Wygląda mi na pomyleńca co najwyżej hahah odpowiedz

DennisWayfarer - 2 godziny temu, *.34.156 Wyobraźcie sobie jak cienki musi być Colak, skoro mimo wszytko cały czas na mecz wychodzi Rajovic 🤣 odpowiedz

Pab(L)o Loża - 2 godziny temu, *.polineo.pl @DennisWayfarer: dlatego Poldi powinien skrzynkę dobrej whiskey wysłać Żewłakowi odpowiedz

Wsciek(L)y - 2 godziny temu, *.orange.pl Banda matołów👎 odpowiedz

Matusz z Kór - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak zwykle Pankov zawalił... Cała obrona pięknie broni strefą, a ten jak zawsze swoje. Przecież przy absencji Jędzy mógł zagrać młody Leszczyński. odpowiedz

Salazar - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Lecimy w dół konsekwentnie i systematycznie, a końca tego nie widać niestety...👎🫣 odpowiedz

Jaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ocho, widzę że byliśmy w du.ie, a teraz zaczynamy się na dobre urządzać.... odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.orange.pl Czemu ten ręcznik nie wychodzi wogole do piłek przy dośrodkowaniach?? To jest kur.. dramat co to jest za zespół, tu sie nic nie klei , zero pomysłów na grę, kuzwa juz my na orliku wiecej kombinujemy . Piątkowski to jest do zmiany juz po 35minutach gry!! Czemu nie graja młodzi, gdzie Leszczyński, gdzie Zewlakow . Papszun kuzwa gorzej i tak juz nie bedzie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl miały być ruchy kadrowe a nadal ta sama podstawowa 11, papszun czy Ty też jesteś ślepy ? Tobiasz bez formy, piątkowski patrzy na swoje tatuaże zamiast na piłkę noż kur...a mać !!!! odpowiedz

stary trep - 2 godziny temu, *.play.pl nie myślałem że dożyję spadku Legii...😢😢😢 odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Wypi...lać z tego klubu patalachy.Nie zasługujecie aby nosić koszulki z godłem Legii. odpowiedz

Kasa misiu kasa - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Znowu zarobek się szykuje ,Legia daje nam zarobić ,niestety odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek pudel wyp...alaj odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Co biczachczjan jest beznadziejny to nie mam pytanie wszedł w buty chodyny 1 do 1 !!! odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz...ja prd....jaka Ty jesteś kaleka piłkarska to się w głowie nie mieści odpowiedz

Marek, rzuć ręcznik - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de od następnego meczu buduj drużynę na ligę niżej odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Tobiasz niewiele jest lepszy od wbitego w linię bramkową kołka. Astiz zaś to "wybitny" specjalista od stałych fragmentów. Echhhh.. odpowiedz

Je.bac Tobiasza - 2 godziny temu, *.proip.pl Gramy bez bramkarza

Wywalcie tego błazna odpowiedz

Koczi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ręcznik w bramce! odpowiedz

Seba - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To nie jest fantasy Legia spadnie odpowiedz

Żły - 2 godziny temu, *.play.pl jak tam Mioduski ,cgcesz puchary buhahahahaha

miejsce sknery jest w du.ie i tam skonczysz,przegrywie odpowiedz

Matusz z Kór - 2 godziny temu, *.orange.pl Tobiasz już ją prawie miał, co za niesamowity pech... Trzymaj się, stary, jesteś debeściak! odpowiedz

Andrzejek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To wygląda tak jakby decyzja już zapadła ,że Legia ma spaść w tym sezonie. Chyba można się rozejść. Nic na to nie wskazuje ,że ktoś próbuje zapobiec nieszczęściu. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl 😂😂😂 i już Kacperek wpuścił odpowiedz

Babinicz - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak tam panowie ? Fajnie jest? odpowiedz

Jrzk - 2 godziny temu, *.orange.pl @Babinicz: zajebiście. Nie ma Ligi Mistrzów ale i tak jest super.... odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Cała drużyna w polu karnym, a gola nam strzela niekryty zawodnik, który w teorii miał atakować bramkarza, ale poszedł do piłki. Jak długo jeszcze Panie Inaki?



Takich niekrytych mieliśmy trzech i tylko Pankov potrafił przechwycić rywala. Grać strefą też trzeba umieć. odpowiedz

Sylwek do - 2 godziny temu, *.orange.pl Ile jeszcze ta faja będzie stać w brance odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.myvzw.com Tobiasz jak zwykle przyspawany! Wywalić ze składu tego siatkarza! odpowiedz

1sza liga - 2 godziny temu, *.vectranet.pl tobiasz i wszystko jasne odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl @1sza ligam: masakra drewno z Rajovicem odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.play.pl Widać rękę Astiza przy stałych fragmetach👍 odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Powiem tak . Tobiasz jest fantastyczny. 3 strzały dostaje dwa gole , teraz dostaje pierwszy strzał i od razu gol . Na ch...j on tam jest . ? Rajovic przez pół godziny Nawet strzału nie oddał. Spadek szkoda odpowiedz

wojti - 2 godziny temu, *.inetia.pl Brawo. Zgodnie z planem. odpowiedz

yontek - 2 godziny temu, *.119.103 0:1 i po ptokach 🤣 odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Boże ty mój co ten Tobiasz przy bramce robi stoi na linii masakra odpowiedz

Hawk Tuah - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech ku... dłuzej tego Astiza od stałych fragmentów trzymają odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.orange.pl Brak k...a słów odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl Wiem, że boisko nierówne, ale to co ten Tobiasz kopie to nie pasuje do zawodowego futbolu. odpowiedz

Kubiak - 2 godziny temu, *.orange.pl Macie jakieś strimy gdzie można obejrzeć odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Kubiak: strumykKROPKAnet odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @Kubiak:

Ziomek odpuść sobie. Szkoda nerwów. Oni wyglądają jakby już grali w 1ej lidze hahaha.



#mioduskihuycinaimie ! odpowiedz

antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Kubiak: nie ma kogo oglądać dalej panienki nic nie grają odpowiedz

Jot - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kubiak: szanuj się. Nie ma na co patrzeć. To są pi...y, nie piłkarze. Najemnicy kupieni przez idiote. odpowiedz

Hawk Tuah - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ale brzydkie baby w tej Gdynii odpowiedz

yontek - 2 godziny temu, *.119.103 @Hawk Tuah: Ale ładny gol w tej Gdynii ❤️ odpowiedz

Dhtsg - 2 godziny temu, *.pro-internet.pl @Hawk Tuah: 🤬 odpowiedz

Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @yontek: o, jak się goście z innych klubów obruszyli :D odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl w poprzedniej kolejce korona przerwała naszą passę 6 tygodni bez porażki. Glowy do góry Rajo jest z nami odpowiedz

Bolo - 3 godziny temu, *.net.pl Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra odpowiedz

księciunio - 3 godziny temu, *.play.pl Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1 odpowiedz

Hawk Tuah - 3 godziny temu, *.centertel.pl Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii? odpowiedz

Matusz z Kór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Hawk Tuah: To nasze złote aktywo, które zysk niezmierzony przyniesie. Jest duży, nie mały ogonek i bramy wali, że hej! odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 3 godziny temu, *.orange.pl @Hawk Tuah: tylko pusty stadion może zmienić te sytuację. odpowiedz

Phoenix(L)k - 3 godziny temu, *.play.pl Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie... odpowiedz

Matusz z Kór - 3 godziny temu, *.orange.pl Tylko zwycięstwo, hej Legio... odpowiedz

lopezzz - 3 godziny temu, *.inetia.pl Rajovic i Tobiasz znowu od początku...

Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???

On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...

Tylko Pusty Stadion !!! odpowiedz

TOM. - 3 godziny temu, *.play.pl ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭 odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.play.pl No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy. odpowiedz

Młody - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ktoś podrzuci linka do meczu? odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.jmdi.pl to znowu gramy w 10... odpowiedz

kot - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com @(L): w 9 odpowiedz

Chudy - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami

Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...! odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek? odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ........................ Tobiasz ......................

Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi

Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca

...................... W. Urbański .................

................... Krasniqi ... Kováčik .........

❤️🤍💚

💪👍

🙂 odpowiedz

1sza liga - 4 godziny temu, *.vectranet.pl 3:1 dla śledzi odpowiedz

wiesiek z bazaru - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥 odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁 odpowiedz

aleksandra - 4 godziny temu, *.amazon.com 9 na 11 tobisz rajovic tragedia odpowiedz

Szpic - 4 godziny temu, *.play.pl Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka. odpowiedz

Ms - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może odpowiedz

Michał kobylka - 4 godziny temu, *.toneticgroup.pl Znów w 10 odpowiedz

MaroLegia - 4 godziny temu, *.kpn-gprs.nl Legia dziś wygra !!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 4 godziny temu, *.214.93 spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):) odpowiedz

Ursus - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje …. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę. odpowiedz

EU07 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Znawca: ale nie dadzą zaraz wszystkich sprzedadzą bo na następcę Rajovicia musi pieniądz być.....

Taki to jest biznes sportowo rozrywkowy pana Mioduskiego..... odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @EU07: katastrofa☹️ odpowiedz

Sitter - 4 godziny temu, *.play.pl coś wcześniej grają jak Legię odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.gigainternet.pl Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.jmdi.pl Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢 odpowiedz

