L!VE: Arka 2-2 Legia (koniec)

Bezpośrednią transmisję z meczu Arka Gdynia - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
I to jest wyhamowania i moment odbicia!!
ucieki spod topora
No i kuźwa zwracam honor... Brawo za walkę do końca, może w końcu coś ruszy do przodu...
Nie mamy bramkarza, nie mamy napastnika - lepiej wrzucić kogoś z akademii
O kuźwa.....to my jednak mamy jakiegoś napastnika 🙆🙆.Rajovič chyba właśnie został posadzony na ławę🙂Mam nadzieję, że razem z Tobiaszem.Kiedyś starałem się Kacpra jakoś usprawiedliwiać, ale dziś muszę przyznać, po kolejnym słabym meczu, że ten chłopak mimo całej sympatii fo niego, nie dorasta umiejętnościami do miana pierwszego bramkarza Legii.Może kiedyś, ale póki co , to co najwyżej rezerwowy.🔴⚪️🟢
No i z czego się cieszyć. Na koniec tej kolejki możemy być na ostatnim miejscu w tabeli.
Będzie ciężko
Sędziwie nie pozwolą żebyśmy spadli
@Antek: Oo to jest dobre ,prawdziwe
Mamy to!1pkt,czyli znowu gramy o puchary🤣Oo ile zakład,że za tydzień Rajovic w pierwszym składzie🤔
Mamy to. Legia do boju. Może odrodził się nam nowy napastnik. To jego pierwsze ale istotne.. Jak nie teraz to kiedy..
TOBIASZ ręczniku pi3rdolony!!! miej odrobinę honoru i odejdź
Brawo Legia, brawo Colak, kupcie porządnego bramkarza i bedzie git.
@Marcin77: stopera i rozgrywającego
Colak, jesteś gość!
I co niedowiarki 💪
Witaj pierwsza liga
Colak bohaterem meczu, a już za tydzień w nagrodę ławeczka.
Po prostu aż ręce same składają się do oklasków Brawo panowie Brawo. Prezes premie jakieś tam czaruj bo chłopaki idą aby zapisać się w historii i nic ich chyba nie powstrzyma
Żyjemy !!!
Decydująca wrzutka w pole karne idealnie na głowę Rajovicia, ale ten nie podejmuje próby walki o pozycję i przepuszcza piłkę pozbawiając się kapitalnej pozycji strzeleckiej. To powinien być jego gwóźdź do trumny i nie zmieni tego fakt, że chwilę potem padła bramka.
@Mateusz z Gór: dokładnie tak! Ten koleś nie powinien już powąchać murawy w Legii.Dosyć ciągnięcia go na siłę.Latem oddać gdzieś za darmo,zeby zejsc z kontraktu. Pieniądze nie do odzyskania,ale ważniejszy jest aspekt sportowy drużyny a nie promowanie kołka.
czemu Papszun do końca trzyma Rajovicia na boisku
@wkurzony Legionista: bo jest drogi
za wcześnie grają
Mioduski od jutra nie ma Ciebie już nigdy w W-wie !🥳
Czekam na akcje spadające liscie💪
może ruszą w maju
Pozamiatane 😡
Dziękuję Wam, że podebraliście nal Colaka👍 Stawiam Wam dobrą gruzińską brandy💪👍
Dobranoc !! Do widzenia !!
Cześc !! giniemy !!
No i macie cudotwórcze paprzuna Legia gra jeszcze gorzej niż na jesień
Wydawało się że Papszun chociaż grę w obronie poprawi,a tu się również Kiepszunem okazał.
Pytanie do Mioduskiego. To ile na miesiąc zarabiają ci nieudacznicy?
2 bramka dla Arki : 2 rogi wykonywane przez 2 zawodnikow w odstepie minuty - oba grane na 1 zawodnika rywali jakby specjalnie pod kontre. Nie ma bata to jest specjalna gra na nasz spadek!!!
ewidentna ręka , sędzia nie gwiżdże , nikt nie protestuje, o ch....tu chodzi ? DZIADY
Ewidentna ręka, ale na VAR-ze Frankowski.
...a ja życzę Legii utrzymania bo liga bez Legii to same straty.... zawsze mniej sprzedanych biletow na mecze z ich udzialem...
To samo dotyczyło Widzewa, Lecha, Gornika czy Ruchu... no i Wisły
W następnym meczu z Katowicami Shkurin pokaże nam gdzie nasze miejsce brawo kuzwa brawo...
można powiedzieć
słoń na trąbie rumbę rąbie,
małpa na gitarze gra,
goryl(czytaj Pudel) drapie się po pupie/du...e
i zabawa na sto dwa.
Legia musi spaść bo nigdy nie spadła i nie ma Huji już w pogoni.
Rajovicia to chyba trzymają tylko po to, żeby zmontować mega film jak kiedyś strzeli w końcu gola i sprzedać innemu lokatemu przygłupowi.
Trzymajcie tak dalej. Typowałem 2:0😢
Widmo spadku coraz realniejsze. To już nie jest żart... Puchary to już możemy sobie odpuścić.
WITAJ 1 LIGO .A NS NIC . WSTYD
Pusty stadion na następny mecz
Papszunowi też puszczają nerwy, stawia na młodych bo starym sił i chęci brak. Czy ktoś tam rządzi.
kacperek na bramce 😂😂😂😂😂
Jeszcze tylko ( niemal pewna) porażka w Katowicach i można rozpocząć budowanie zespołu na obronę 1ligi w przyszłym sezonie. Z tej ekipy już niczego nie będzie.
The End...
Pudel konfabulancie więcej bobiciów i żewłaków przygarnij pakuj manatki i spadaj kudłaty
w małej grze nawet arka nas ośmiesza
Czemu my tym Tobiaszem gramy w bramce? Pierwsza bramka nawet się nie ruszył by wyjść do piłki , choć powinien wyjść. Druga bramka nawet nie starał się skrócić kąta dla strzelającego, no to wogole jest porażka z tym bramkarzem. Choć nadmienie że w 70 % to wina kosowianina.
Taka ciekawostka mała: na końcówkę w Arce z ławki wchodzi Patryk Szysz. Piłkarz „z nazwiskiem”, niebezpieczny. Legia ma na ławce Colaka.
@Miki: mało to zmienia ale dobrze że Colak był na tej ławce ^^'
Przez te 40 lat, tak beznadziejnego człowieka stojącego w bramce nie widziałem. Myślę, że szatniarz w teatrze ma więcej refleksu niż on. Dwie bramki, to jego zasługa, a jak ktoś myśli inaczej, to poproszę o argumenty. Tego co wyprawia ta banda w koszulkach Legii już się nie da normalnie oglądać.
Z taką grą ciężko będzie sie utrzymać w 1 lidze. Serio.
Trzeba było chyba brać Vuko jak się gra o utrzymanie a nie pie…ć o pucharach panie nieudaczniku Mioduski.
Spadniemy jak nic!!!! Spadniemy!!!!!
Witaj I ligo...
szukaja napastnika a obrony k...a NIE Ma !!! Papszun po co trzymasz na boisku rajovica ?? nie oddał strzału , przez niego bramka padła !! czy ty papszun tego nie widzisz ?
paralitycy, nawet ampfutboliści by legię pokonali 😍 nie smiejąc się z innych, takie realia 😍
Czy tylko ja mam wrażenie że oni cały czas robią wszystko by nie wygrywać meczów na do się nie da patrzeć 1 liga nasza ha
Najgorsze jest to, że piłkarze Arki są po prostu za słabi aby grać w Legii...
Kacper ręczniku miej honor miernoto odpuść sobie stanie na bramce - wcześniej Ciebie broniłem ale jesteś zerem i ręcznikiem - jak coś to na meczu z wisłą płock mogę powiedzieć to prosto w twarz
Nawet nie ma sensu tego komentować , to jest DNO.
Ale jaja... Zaczynam przestawać wierzyć w mistrza...
@olo: 😂😂😂👍👍👍
Co ta Rajovic robi na boisku
Papszun nie ma jaj zeby go nie wystawiac
No ja pie....
Najwiekszy klub w Polsce, najwiecej kibicow, najwiekszy budzet. Naprawde myslalem ze nigdy w zyciu nie spadniemy, a tu...🤬🤬🤬🤬🤬
My nie wygramy żadnego meczu bo tu nie ma kto grać, co jeden to gorszy od drugiego a grać przeciwko Legii już się wszyscy w naszej wspaniałej lidze nauczyli
Legia to jest potęga, Legia najlepsza jest, …
Jeszcze będziemy czekać i ich głaskać ❓ DOŚĆ ❗❗❗
Jest dobrze. Lepiej być nie może. Brawo drużyna. cała 1 liga się nas boi😂
W sumie to ci "piłkarze" nie zasługują na występy w Ekstraklasie. Ten właściciel nie zasługuje na klub w Ekstraklasie. Tylko miasta szkoda i Marka Papszuna, który pewnie zaczyna rozumieć w jakie bagno się wpakował. Tutaj potrzebny jest pełen reset i nowy początek bez Mioduskiego i Hery na pokładzie.
@PLBBOY: lepiej nikt tego nie ujmie!
W 65 minucie przy 2-0 już nie ma rozgrywania, już nie ma wiary w to co robimy, jest laga na Rajovicia. W Rajovicia zawsze jest wiara... 😡🤬
Ale dno, ze 4:0 będzie
No to lecimy....
Czyli 2 gole straciliśmy po stałych fragmentach? Jednego po różnym przeciwnika, drugiego po swoim 😭 Dlaczego ten mecz jest w sobotę o tej porze???? Rozwalony cały weekend...
Ile mogą kosztować bilety na mecze 1ligi
to jest skandal...jak możemy do tego dopuszczać..nie można tego loczka jakoś odwołać?
inaczej my spadniemy !!!!1111
Z rozpaczą powiem po dzisiejszym meczu, że jesteśmy najsłąbsza drużyną i jeśli nie zdarzy się cud to spadniemy
Ja pie...le🤦♂️
Pankov i August karteczki i wygodne pauzowanie. A grać nima komu.
Nigdy nie zrozumiem jak można było zmarnować potencjał drużyny są sprzed roku. To była przecież całkiem udana gra na 3 frontach i ponad 100 strzelonych goli! Jak można było zmienić 6 czy 7 zawodników z pierwszego składu i zostawić w kadrze tych najsłabszych typu Tobiasz, Chodyna, Kun…?
Nie ja k,,,,,a nie wytrzymie,!!!
C.uj w d.pę z taką grą, PUDEL ty grabarzu LEGII !!!! i dyrektorzy BOBEK I ŻEBRAKOW !!!
Sie urwa oni nadają…. Kury wypasać.
Kwaśnik won
Biczak won
Reca won
Ręcznik won
Mineta vel Sekwoja won
Żewłakow won
Loczek wyp…
@Prdl: Tutaj trzeba podziękować pracownikom korporacyjnym, takim jak Hera.
Druga liga, lecimy.
J...ać tych nieudaczników
w nich juz nie bedzie woli walki ,p[ierwsza ligo witamy,zreszta tam jest miejsce niudacznika wiec co sie dziwic
No wreszcie jakieś porządne zagranie Krasniqiego. Facet się stara.
nawet nie potrafią rzutu rożnego wykonać. Trzech różnych próbowało i żaden nie potrafi dokopać piłki przed pole bramkowe. W pełni zasługują na spadek.
WYP..Ć WSZYSCY !!!!!!!
To się ku....a w pale nie mieści!!!! WSZYSCY WON!!!!🔴⚪️🟢
No to chyba trzeba się pakować
Nieznani dalej milczymy i czekamy na spadek ?
@Żły: Nieznani z tymi swoimi oświadczeniami i strajkami to są warci tyle samo co kudłaty.Prawda taka,że w tym sezonie Legia się nie utrzyma, nie z tymi ludźmi w drużynie
Pierwsza ligo niesforna kusicielko
Papszun dalej uważasz ze masz za szeroką kadre ?
takiej błazenady jaka jest za pudla to nigdzie nie widziałem
i takie leszcze jak Astiz i doradca zarządu Jacek Z. dalej pasozytuja klub
Żeby sie podniesc trzeba spaść...
Z gówna gliny się nie ulepi.
Chyba lokowaty spekulant przed sezonem postawił gruby hajs na spadek Legii! ITI SPI...ALAJ!
Wszołek ty idź boksować
Ludzie popatrzcie sobie jak się zachowali obrońcy w momencie dośrodkowania. Było ich chyba z 5 ,a gość z Arki jeden. To wygląda jak celowe przepuszczenie tej piłki. W chwili wykonywania rzutu rożnego wszyscy się przesunęli i chyba kryli sami siebie. Ciężko w to uwierzyć ,że to jest przypadek. Przeanalizujcie sobie to na powtórkach. Bramkarz też jakby przyspawany. Przeanalizujcie to sobie na powtórkach. Ja nie wierzę w takie przypadki.
Tffuuu. Ale ten biczachczjan.
Jak widać chłopaki są z formie nic się nie zmienia u nich.
Słuchajcie w pierwszej lidze nie jest źle nowe stadiony miejsca tam te gwiazdy będą w odpowiednim miejscu do swoich umiejętności.......
Mioduski niech sie pakuje
Widać wyraźną poprawę gry Rajovica. Chłopak w drugiej połowie pokaże całe spektrum swoich możliwości.
sorry ale to ewidentna wina papszuna. Wystawić taki sklad to proszenie sie samemu o problemy
@grzesiek: czy ty jesteś chory ? Przed Papszunem było 10 innych a Legia grała to samo, tu nie chodzi o trenera, tu jest mafia menedżerów którzy wciskają szrot do L a później biorą prowizję z kontraktów, rak toczy Legię od wielu już lat, Papszun wszedł na minę.
@grzesiek: wina to wierchuszki. Mamy szrot a nie grajków. Dyrektorzy sportowi Zieliński Żewłakow Bobic szukali zawodników a mamy skład papy. Ogladali, rekomendowali i zatwierdzali. Wszyscy wierzyli w cudotwórcę Papszuna ale warszawa to nie Jasna Góra. Raczej pozamiatane za chwilę będziemy czerwoną latarnią ligi.
bramka rajovica , czy ktoś się w Legii obudzi i go wypi......
bo liga jest wyrównana a tabela płaska i wtedy jak wystrzelimy z formą to miszczostwo pewne
wylokowany💩debil już się martwi skąd weźmie kasę na premię za miszcza
naprawdę wszystko jest pod kontrolą, Marek zdiagnozował problemy w poprzedniej rundzie czyli zbyt malutki sztab i rezerwowy bramkarz i co mamy to - sztab prawie 60 specjalistów i rezerwowy bramkarz są
a to świadczy o genialnym zarządzaniu, bo to że dominujemy sportowo to nasi herosi udowadniają już w kolejnym meczu
a to są fundamenty na których imbecyl💩w trwałej ondulacji zbudował Legię
Klub kokosa. To nie są piłkarze tylko łamagi z wysokimi zarobkami. Ale oni golą mioduskiego tego frajera.
Masakra,tymbardziej,że Arka dopiero inauguruje ligę,wiec dla nich to wielka niewiadoma,a najprostszymi środkami strzelili gola i pewnie to dowiozą.Rajović już w ogole nie powinien wyjsc na boisko,bo nawet jak dostanie pilke to kopie niecelnie do kolegów.Poza tym nic kompletnie nie wnosi do gry i nie jest żadnym zagrożeniem pod bramką rywala.
Czemu my się wszyscy denerwujemy i znowu będzie spie…. weekend,najgorsze w tym wszystkim że ci pseudo kopacze nic sobie z tego nie robią bo czy spadną z ligi czy nie hajs na koniec miesiąca będzie się zgadzał… naprawdę czemu oni nie mają żadnej ambicji…ehhh brak słów…
@ko(L)o New Jersey: gdyby mieli ambicje to grali by nadal na zachodzie
Jutro Widzew i Pogoń wygrają i jesteśmy udu...eni konkretnie. Ten mecz trzeba zremisować bo będzie spadek...
@Legionista: Bzdury - tu 3 wygrane z rzędu wprowadzają cie do top9 :-D Tym większa będzie kompromitacja spaść z takiej ligi. JA uważam ze ta liga poziomem nie podskoczyłą - poprostu grają siroty z polamatorami w europie i nabijają punkty. Widzieliśmy co z jagi i lecha zrobiły przeciętne ekipy typu ajax, bodo, genk i zvezda belgrad. Zamiotły i nie było co zbierać.
Nasza liga jest na tym samym poziomie co była 5 i 10 lat temu. Dzisiejszy mecz dobitnie to pokazuje.
@Legionista: Niestety to będzie spadek do 1 Ligi i to zasłużony.
@Mioduski rządzi jak debil: ty chyba inny mecz oglądasz...my nic nie gramy...ni w obronie ani w napadzie...teraz mecz również na wyjeździe z groźniejszym GKS K. i znowu będzie do tyłu...czego nie kumasz. A liga poszła do przodu tylko Legia stoi w miejscu...
Kur....! Co to ma być!!!!!
Arka jestem za wami .
Życzę zwycięstwa i wiem że tak będzie.
Pozdrowienia dla Gdynian z Giżycka.
@Mariusz: idź na pomost łowić ryby
Po ch...j się tu meldujesz.
@Mariusz: wyp....9
Dlaczego nikt nie gra rzutów różnych na 2-3 metr? Bo tam jest bramkarz który ma zawsze przewagę rąk i jeszcze nie można go dotknąć. Bo w piątce każdy kontakt z bramkarzem to faul. Dlaczego tak się gra róożne przeciwko Legii? Bo każdy wie że w bramce Legii jest ręcznik, który najlepszy w lidze jest tylko w pajacowaniu. Czy Tobiasz grałby w którejkolwiek drużynie w tej lidze? Gdzie, za kogo? Czy Legia miała kiedyś w bramce takiego nieudacznika? Zawsze mieliśmy solidnych albo świetnych bramkarzy. Tylko ta oferma albo nie wyjdzie w piątce do piłki, albo przy wolnym stanie przy słupku, albo błazen wyjdzie z bramki to go przelobują. Raz mało? To znów powtórzą bo baran nawet na błędach się nie uczy Ile już tego było?
W przerwie 2 zmiany: za Kloca Wszołek i Krasnqi przesunięty na napastnika. Za przyspawanego Kobylak albo ktokolwiek kto ma rękawice… Po odbiorze piła do przodu, a nie cały czas do tyłu- to nasza jedyna szansa zaskoczyć przeciwnika, a my ciągle wtedy spowalniamy, chyba czekamy, aż się ustawią…
Tobiasz 🤣🤣 przecież to parodia bramkarza... końcowe statystyki meczów
Legia 10 -15 strzałów,bramek 0
Przeciwnik 2 strzały,2 bramki!🤬
Trzeba się pogodzić ze spadkiem. Ale jak mają tak grać i cudem się utrzymywać to niech idą w ...izdu.
Czemu wychodzi w podstawowym składzie mileta?
Colak nie jest gorszy. A tak wogole to postawiłbym na Kovacika.
Ale Marek wie lepiej
Nie chcę go krytykować, za wcześnie,, ale ile pustych meczów musi zagrać mileta żeby wyszedł ktoś inny w meczu?
Poza tym Mileta pierwszy winny przy stracie bramki, drugi to Kacperek
@Braveheart: Rajovic kosztował 3 miliony euro i będzie grać też w 1 lidze ,a jak będzie trzeba to i w 2 lidze aż go gdzieś sprzedamy czyli chyba nigdy.
1 liga też jest fajna na pewno fajniejsza niż 2🏆
Przyjrzałem się jeszcze raz tej bramce i jest to gol Rajovicia, który kompletnie odpuścił tę piłkę licząc na Tobiasza, który (co za niespodzianka) był przyspawany do linii. Zawalił też Piątkowski, który dał się przepchnąć jak amator, bo prawdopodobnie nie wierzył, że Rajović może być aż takim ignorantem, żeby tej piłki nie wybić. Ogólnie cały mecz Duńczyka to tragedia, nogi mu drżą i widać strach przed każdym kontaktem z piłką. Jak mu raz piłka spadła pod nogi w polu karnym to - co za niespodzianka - był nieprzygotowany. Niech on już zostanie w szatni, wystarczy.
A Biczachczian mówi w przerwie, że jak co mecz do bramki gramy bardzo dobrze, a potem rywal zmienia taktykę i już nic nie da się zrobić. Niesamowite.
@Mateusz z Gór: Zgadzam się z Tobą.
Rajović nawet nie wyskoczył do piłki, a po straconym golu rozłożył ręce i o Boże co to się stało...
Żal.pl
Toniasz1👎
Nic sie zmienia, najwazniejsze jest mistrzostwo Polski 💪
Nie czepiajcie się Tobiasza! Robił co mógł, jak zwykle zawalił Pankov! Ten człowiek mimo ciągłych pouczeń na treningach, dalej sabotuje grę przy stałych fragmentach. Astiz się stara jak może, poucza go, ale chłop jest niereformowalny.
@Matusz z Gór: człowieku co ty piszesz, 1 strzał na bramkę i bramka, z korona 3 strzały i 2 bramki ( nie bylo 3 bramek bo w słupki strzelali), to co ręcznik wyprawia to kryminał
Niestety ale chyba spadniemy z hukiem ten kupiony szrot niema szans utrzymać ligi niestety jesteśmy najgorsza drużyna w lidze niewiem co tem loczek wygadujesz że mam klasowych zawodników chyba ogląda mecze legii za czasów lesnego
@Sobal 74: Nigdy nie spadliście z ligi,więc najwyższy czas.
Pierwsza liga też jest fajna.
@Ja: fajna ale tam z tym składem też będzie trudno coś wygrac
Trzeba przyznać że Bobić jest powtarzalny,drugą Herthę zbudował!Pewnie ta konsekwentność działania tak zaimponowała lokowatemu przygłupowi!
@wtf: Hertha spadła i do tej pory nie wróciła :-D miodek pozazdrościł. Ale nie zostawiajmy pijaczyny michasia bez zasług w tym spadku.
Wkurzało mnie tu jak ludzie piszą ciągle że masakra i dno ale niestety przyznaję: Masakra i dno. Zespołowo i indywidualnie. Chyba po prostu są słabymi piłkarzami, nie potrafią, a do tego po straconej bramce również się boją. Niestety ...
Widzew spadł, Wisła spadła , Lech też spadł i teraz pewnie czas na Legię. Dla mnie to wygląda jak ustawka. Komuś zależy na tym aby się tak stało i klub oraz drużyna wraz z trenerem posłusznie realizują ten plan.
@Rataj:tak ustawka bukmacherska , bukmacherka won z Polski💩💩💩💩💩
@Rataj: ja także tak to widzę,a ten cały Papszun to taka zasłona dymna dla naiwnych i wiernych kibiców, gdyby chcieli się utrzymać,to przede wszystkim Tobiasza by pogonili i bramkarza kupili,napastnika dobrego sprowadzili, nie ma tego i nie będzie.😎
Tooobiaaasz?!!....Co?????........ obroń coś w końcu!!!!🤣🤣🤣
Bramkarz sezonu.... co strzał to brama 🤣🤣
Historia dzieje się na naszych oczach, Legia zmierza do pierwszej ligi. Zmiana trenera nic nie dała, piłkarzy mamy słabych i tyle w temacie. Podzielimy los Wisły Kraków.
Co to ku..a jest ?
Ja tam zmiany za Papszuna nie widzę…
Liście Liście
Ja się pytam kiedy tych dwóch ktoś rozliczy za transfery?? Nikt tego nie poskłada jak mamy samych kalekow...
Ch.. , du.. i kamieni kupa
Swoją drogą Rajović do każdej piłki powietrznej podchodzi bez jakiegokolwiek przekonania przez co granie na niego piłek nie ma sensu, podobnie jak liczenie na jego wzrost przy SF w obronie.
Ja nie rozumiem jak ten bramkarz nadal gra.
Z nim w składzie nie ma szans na utrzymanie.
Mógłby równie dobrze usiąść za bramką tyle z niego pożytku przy każdym jednym dośrodkowaniu. Boi się własnego cienia jak piłka leci w jego kierunku. Z nim w składzie to i w 1 lidze będą tracić bramki po każdym stałym fragmencie gry. A my kupujemy bramkarza który nie może z nim wygrać rywalizacji. Każdy klub ekstraklasy zagra z Legią tak by nas spuścić i to nie będzie wcale takie trudne.
@Ronaldo: To że Hindrich nie wygrał z Tobiaszem, to tak twierdzi trener, ale czy Rumun nie byłby lepszy tego nie wiemy, bo nie dostaje szans.
Coraz trudniej wierzyć że ta banda patałachów jest w stanie wygrać jakikolwiek mecz. Ale to byłby przypał spaść w takiej słabej lidze. 😡
Żewłak i bobek nasprowadzali niesamowitego szrotu - to głównie kwestia piłkarzy to miejsce w tabeli. Oni się nie nadają do niczego.
Spokojnie.Darek mówi że mamy jakościowych piłkarzy.
@Art: to niech poda jakieś przykłady, ktòrzy to są :)
@Ja1916: tobiasz
@Art: Jędrzejczyk, Piątkowski, Reca, Kun, Augustyniak, Szymański, Kapustka, Wszołek, K Urbański do tego Kapuadi, Pankov, Stojanović, Biczachczjan, Nsame to reprezentanci lub byli reprezentanci swoich krajów, ja przed rozgrywkami nie mówiłbym o spadku bo 4 lata temu mniej było takich piłkarzy, Kastrati, Charatin, tylko Josue był klasowym dali radę, to wielki wstyd dla tych obecnych bo wychodzi na to że niektórzy mają wypadek przy pracy w sensie pozytywnym tylko że krótkim, jeśli spadną to poza Urbańskim nie mają już czego szukać za granicą tylko w 1 lub 2 lidze, napisałbym w Wieczystej ale Wieczysta ma ambitniejsze cele, brakuje napastnika Adamski nie to po cholere się starali o Świderskiego jak Adamski tańszy i go nie chcieli, nie będzie wcale lub drugi 3 typ Rajovicia I Colaka przyjdzie, bez chrztu godności. 😢
@Ja1916: Mega napadzior Rajovic.
Haha brawo kacperek brawo biedaku znów cie przyspawali do boiska nie kazali wychodzić do dosrodkowan....a może ty się boisz....chłopie potłuc... masakra....nic nie gramy spadniemy...
To jest mecz o pozostanie w lidze. Nic łatwiejszego już nie będzie. Obóz i zmiana trenera nie pomogły. Rajowic 3 razy piłkę dotknął. Tu nie ma kto grać. Ciekawe jak kontrakty z canal+ w przyszłym roku. Legia spada i co dalej. Myślę że Papszun zrezygnuje.
jest mały płomyczek nadzie, bo przy straconym golu, podczas krycia strafą, widać synchron w drużynie. Śpią wszyscy równo
Reca jest piłkarzem?? Wygląda mi na pomyleńca co najwyżej hahah
Wyobraźcie sobie jak cienki musi być Colak, skoro mimo wszytko cały czas na mecz wychodzi Rajovic 🤣
@DennisWayfarer: dlatego Poldi powinien skrzynkę dobrej whiskey wysłać Żewłakowi
Banda matołów👎
Jak zwykle Pankov zawalił... Cała obrona pięknie broni strefą, a ten jak zawsze swoje. Przecież przy absencji Jędzy mógł zagrać młody Leszczyński.
Lecimy w dół konsekwentnie i systematycznie, a końca tego nie widać niestety...👎🫣
Ocho, widzę że byliśmy w du.ie, a teraz zaczynamy się na dobre urządzać....
Czemu ten ręcznik nie wychodzi wogole do piłek przy dośrodkowaniach?? To jest kur.. dramat co to jest za zespół, tu sie nic nie klei , zero pomysłów na grę, kuzwa juz my na orliku wiecej kombinujemy . Piątkowski to jest do zmiany juz po 35minutach gry!! Czemu nie graja młodzi, gdzie Leszczyński, gdzie Zewlakow . Papszun kuzwa gorzej i tak juz nie bedzie.
miały być ruchy kadrowe a nadal ta sama podstawowa 11, papszun czy Ty też jesteś ślepy ? Tobiasz bez formy, piątkowski patrzy na swoje tatuaże zamiast na piłkę noż kur...a mać !!!!
nie myślałem że dożyję spadku Legii...😢😢😢
Wypi...lać z tego klubu patalachy.Nie zasługujecie aby nosić koszulki z godłem Legii.
Znowu zarobek się szykuje ,Legia daje nam zarobić ,niestety
Coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek coraz bliżej spadek pudel wyp...alaj
Co biczachczjan jest beznadziejny to nie mam pytanie wszedł w buty chodyny 1 do 1 !!!
Tobiasz...ja prd....jaka Ty jesteś kaleka piłkarska to się w głowie nie mieści
od następnego meczu buduj drużynę na ligę niżej
Tobiasz niewiele jest lepszy od wbitego w linię bramkową kołka. Astiz zaś to "wybitny" specjalista od stałych fragmentów. Echhhh..
Gramy bez bramkarza
Wywalcie tego błazna
Ręcznik w bramce!
To nie jest fantasy Legia spadnie
jak tam Mioduski ,cgcesz puchary buhahahahaha
miejsce sknery jest w du.ie i tam skonczysz,przegrywie
Tobiasz już ją prawie miał, co za niesamowity pech... Trzymaj się, stary, jesteś debeściak!
To wygląda tak jakby decyzja już zapadła ,że Legia ma spaść w tym sezonie. Chyba można się rozejść. Nic na to nie wskazuje ,że ktoś próbuje zapobiec nieszczęściu.
😂😂😂 i już Kacperek wpuścił
Jak tam panowie ? Fajnie jest?
@Babinicz: zajebiście. Nie ma Ligi Mistrzów ale i tak jest super....
Cała drużyna w polu karnym, a gola nam strzela niekryty zawodnik, który w teorii miał atakować bramkarza, ale poszedł do piłki. Jak długo jeszcze Panie Inaki?
Takich niekrytych mieliśmy trzech i tylko Pankov potrafił przechwycić rywala. Grać strefą też trzeba umieć.
Ile jeszcze ta faja będzie stać w brance
Tobiasz jak zwykle przyspawany! Wywalić ze składu tego siatkarza!
tobiasz i wszystko jasne
@1sza ligam: masakra drewno z Rajovicem
Widać rękę Astiza przy stałych fragmetach👍
Powiem tak . Tobiasz jest fantastyczny. 3 strzały dostaje dwa gole , teraz dostaje pierwszy strzał i od razu gol . Na ch...j on tam jest . ? Rajovic przez pół godziny Nawet strzału nie oddał. Spadek szkoda
Brawo. Zgodnie z planem.
0:1 i po ptokach 🤣
Boże ty mój co ten Tobiasz przy bramce robi stoi na linii masakra
Niech ku... dłuzej tego Astiza od stałych fragmentów trzymają
Brak k...a słów
Wiem, że boisko nierówne, ale to co ten Tobiasz kopie to nie pasuje do zawodowego futbolu.
Macie jakieś strimy gdzie można obejrzeć
@Kubiak: strumykKROPKAnet
@Kubiak:
Ziomek odpuść sobie. Szkoda nerwów. Oni wyglądają jakby już grali w 1ej lidze hahaha.
@Kubiak: nie ma kogo oglądać dalej panienki nic nie grają
@Kubiak: szanuj się. Nie ma na co patrzeć. To są pi...y, nie piłkarze. Najemnicy kupieni przez idiote.
w poprzedniej kolejce korona przerwała naszą passę 6 tygodni bez porażki. Glowy do góry Rajo jest z nami
Ja już myślałem że nie będzie gorszego w ataku jak Rosołek a jednak jest Rajovic 😂🤣masakra
Augustyniak a czemu nie Leszczyński, Raca a czemu nie Żewłakow ????????? ale wybory - to dywersja Legii !!!!!!!!!!1
Chciałabym apytać Pana trenera Papszuna, dlaczego bardziej zależy mu na odbudowaniu Rajovicia, niz Legii?
@Hawk Tuah: To nasze złote aktywo, które zysk niezmierzony przyniesie. Jest duży, nie mały ogonek i bramy wali, że hej!
@Hawk Tuah: tylko pusty stadion może zmienić te sytuację.
Widzę, że znowu planujemy grę na zero z przodu, a z tyłu coś wpadnie...
Tylko zwycięstwo, hej Legio...
Rajovic i Tobiasz znowu od początku...
Ktoś jeszcze ma wątpliwości co do Papszuna ???
On ma za zadanie spuścić Legię z Ekstraklasy...
Tylko Pusty Stadion !!!
ręcznik w bramce , kołek w ataku🤣😂😭
No, no... kolejna próba z Augustyniakiem na stoperze. Zobaczymy.
Ktoś podrzuci linka do meczu?
to znowu gramy w 10...
@(L): w 9
Tak czy siak - Bóg z nami, ch...j z wami
Trzy zdrowaśki, alleluja i do przodu - jazda z kur...!
panie papszun takim składem to możecie sobie chrzan trzeć. Gdzie kovacik w skladzie? Gdzie leszczyński? Gdzie wszołek?
........................ Tobiasz ......................
Pankov ... Piątkowski ... Kapuadi
Wszołek ... Kapustka ... Arreiol ... Reca
...................... W. Urbański .................
................... Krasniqi ... Kováčik .........
3:1 dla śledzi
Aha czyli gramy Rajoviciem aż do końca Rajovicia albo Legii😂 Mam nadzieję ,że może Legia jakoś to przetrwa. Promujemy promujemy promujemy dobre drewno na sprzedaż🚀 Reklama kuźnią handlu💥
Kto wie, może stworzymy zgrany kolektyw w bardziej drewnianym składzie, z Szymańskim zamiast Elitima. 😁
9 na 11 tobisz rajovic tragedia
Z daleka śmierdzi 0:0. Przede wszystkim rzuca się w oczy brak Elitima, a z Nsame to była chyba typowa kaczka.
Papszun nie buduje on jak poprzednicy rzeźbi w duńskim drewnie.Postawcie w końcu na Kovacika nawet jak nie wypali nikt nie będzie miał pretensji gorzej już być nie może
Znów w 10
Legia dziś wygra !!!
spoko sklad. 11 na 7. zapowiada sie meczycho !!! :):):)
@majusL@legionista.com: a kogo on ma wystawić ? Widziałem te młode “gwiazdy” z Ajaxem. Wg mnie dużo im do extraklasy brakuje ….
@Ursus: myślę że gdyby cała drużyna U-19 grała w lidze to wyniki nie byłby gorszy a koszty dużo mniejsze.
@Ursus: z tych młodych jak wyjdzie z tego zespołu 3-4 na poważne granie to będzie sukces.Przeglądałem sobie ostatnio mecze z 2021 roku z tych rozgrywek czołowych klubów,to wieksza część tych chłopaków gra w 3 lidze lub wcale.Także nie ma się czym zachwycać. Fajny sukces już osiągnęli ,ale zeby wejść w seniorski futbol to muszą jeszcze dużo trenować i pokazać się w dorosłej piłce.Narazie to jest przepaść.Dla mnie tylko Leszczyński nadaje się do pierwszego składu.Za jakiś czas może Kovacik i Pchełka i bramkarz za dłuższą chwilę.
@Znawca: ale nie dadzą zaraz wszystkich sprzedadzą bo na następcę Rajovicia musi pieniądz być.....
Taki to jest biznes sportowo rozrywkowy pana Mioduskiego.....
@EU07: katastrofa☹️
coś wcześniej grają jak Legię
Dzisiaj mecz z kategorii przetrwanie. Trzeba wygrać by móc uwierzyć w siebie. Chyba ze wszystko jest ustawione i do ostatniej kolejki dla bukmacherów bedzie walka zarówno o mistrzostwo jak i o utrzymanie.
Obejrzę, chcę wreszcie zobaczyć walkę i zaangażowanie całej drużyny! 🔴⚪️🟢