Legioniści na podium 1. zawodów PP

W Zielonej Górze rozegrane zostały pierwsze w sezonie 2026 zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji mężczyzn, drugie miejsce zajął Daniel Ławrynowicz, który niesamowicie zaprezentował się w biegu ze strzelaniem, ale ostatecznie o dwie sekundy przegrał z byłym kolegą klubowym - Łukaszem Gutkowskim (dziś KS AZS AWF Warszawa).

Bardzo blisko miejsca na podium był Franciszek Dubrawski, który ostatecznie był czwarty - do "pudła" zabrakło trzech sekund.



Wśród kobiet w klasyfikacji Open (wraz z zawodniczkami z innych krajów) zwyciężyła Węgierka - Blanka Guzi, która wyprzedziła legionistkę, Hannę Jakubowską. Jakubowska trzykrotnie zaliczyła wyniki w najlepszej trójce (drugie miejsce w szermierce - 244 pkt., drugie miejsce w pływaniu 1:02.12 min. i trzecie w laser run: 12:09.40s).



W kat. U-19 Hanna Jakubowska stanęła na najwyższym stopniu podium. Wśród mężczyzn w kat. U-19 zwyciężył Maksymilian Dobosz.















