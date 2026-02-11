Pięciobój

Legioniści na podium 1. zawodów PP

Daniel Ławrynowicz (z lewej)
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W Zielonej Górze rozegrane zostały pierwsze w sezonie 2026 zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym. W rywalizacji mężczyzn, drugie miejsce zajął Daniel Ławrynowicz, który niesamowicie zaprezentował się w biegu ze strzelaniem, ale ostatecznie o dwie sekundy przegrał z byłym kolegą klubowym - Łukaszem Gutkowskim (dziś KS AZS AWF Warszawa). 

REKLAMA

Bardzo blisko miejsca na podium był Franciszek Dubrawski, który ostatecznie był czwarty - do "pudła" zabrakło trzech sekund.

Wśród kobiet w klasyfikacji Open (wraz z zawodniczkami z innych krajów) zwyciężyła Węgierka - Blanka Guzi, która wyprzedziła legionistkę, Hannę Jakubowską. Jakubowska trzykrotnie zaliczyła wyniki w najlepszej trójce (drugie miejsce w szermierce - 244 pkt., drugie miejsce w pływaniu 1:02.12 min. i trzecie w laser run: 12:09.40s).

W kat. U-19 Hanna Jakubowska stanęła na najwyższym stopniu podium. Wśród mężczyzn w kat. U-19 zwyciężył Maksymilian Dobosz.


Maksymilian Dobosz

Daniel Ławrynowicz

Hanna Jakubowska

Hanna Jakubowska



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.