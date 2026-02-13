Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów

Przed nami ostatnie spotkanie koszykarzy Legii przez turniejem finałowym Pekao S.A. Pucharu Polski w Sosnowcu. Nasz zespół przystąpi do meczu po porażce w Słupsku. Chociaż w ostatnim czasie trener Rannula ma do dyspozycji niemal wszystkich graczy (oprócz Matthiasa Tassa), gra Legii jest bardzo nierówna.

Brakuje skuteczności za 3 punkty, ale także odpowiedniej obrony przez cały mecz. W Słupsku legioniści nieźle bronili po przerwie, ale w pierwszych 20 minutach, pozwalali rywalom na zdecydowanie zbyt wiele. Dzięki bardzo dobrej gry na atakowanej tablicy, legioniści w kolejnym spotkaniu oddali o wiele więcej rzutów od przeciwników. Tyle, że w żaden sposób nie przekłada się na kontrolę nad spotkaniami.



Stal z kolei jest jedną z pozytywnych niespodzianek obecnych rozgrywek. Klub wobec problemów finansowych do samego końca nie wiedział, czy zdoła w ogóle wystartować w Orlen Basket Lidze. W klubie zmienił się zarówno właściciel, jak i prezes. Co ciekawe zmiana na stanowisku prezesa nastąpiła krótko po starcie rozgrywek - Wiktora Grudzińskiego zastąpił wtedy Krzysztof Wawrzyniak, działający w branży budowlano-mieszkaniowej. Za pięć dwunasta trenerowi Andrzejowi Urbanowi udało się jednak stworzyć drużynę, która po niewielkich korektach w składzie, dziś nie tylko ma zapewniony ligowy byt, ale liczy się w walce o play-off. Ekipa z Wielkopolski miała problemy w pierwszych spotkaniach, ale było to zrozumiałe, bowiem zespół miał zdecydowanie krótszy niż pozostali okres przygotowawczy, a za gry kontrolne musiały im służyć... pierwsze spotkania ligowe. Obecnie ostrowianie mają na swoim koncie 10 wygranych i 9 porażek. Są niezwykle groźni we własnej hali, w której mogą pochwalić się kapitalnym bilansem 7-1. Lepsi na własnym parkiecie w całej lidze są tylko gracze Kinga (8-1). I właśnie z Kingiem, ostrowianie wygrali na własnym parkiecie w ostatniej kolejce (+5). Niesamowitą skutecznością w tym spotkaniu popisał się Quanterrius Jackson - zdobył 23 punkty (najlepszy indywidualnie wynik w sezonie), który trafił 9/10 rzutów za 2 punkty, dołożył do tego 8 zbiórek, 4 przechwyty i 1 blok.



Stalówka preferuje ofensywny styl - zespół z Ostrowa Wielkopolskiego zdobywa sporo punktów (średnio 84,2), ale defensywa nie jest ich najmocniejszą stroną (tracą 86,8 pkt. na mecz). W ekipie Stali kuleje skuteczność za 3 pkt. - notują zaledwie 28,6% w tym elemencie gry (Legia o dwa procent lepiej), a i rzuty wolne egzekwują na niskim procencie (69,1%). Przełomowym spotkaniem okazało się przegrane w Toruniu spotkanie różnicą 30 punktów z Twardymi Piernikami. Po nim doszło do mocnej rozmowy kibiców z graczami. Daniel Gołębiowski apelował o dalsze wsparcie i obiecał, że zespół będzie walczył z całych sił. I następnie zaczął kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa. 9-4 to bilans Stali od wspomnianego, listopadowego spotkania w Toruniu.



Czołowymi graczami zespołu są Trenton Gibson (rozgrywający, śr. 15,1 pkt., 5,1 as.), Mareks Mejeris (podkoszowy, śr. 11,9 pkt., 7,0 zb.) oraz Daniel Gołębiowski (rzucający, 10,2 pkt.). Szczególnie zakontraktowanie Mejerisa, będącego reprezentantem Łotwy wydawało się bardzo trudnym zadaniem, ale trener Urban zdołał przekonań Mareksa do wzmocnienia Stali. Ten tylko w paru spotkaniach notował jednocyfrową zdobycz punktową - ostatnio miało to miejsce półtora miesiąca temu, w spotkaniu z Dzikami. Gołębiowski z kolei trafił do Ostrowa po trzech latach gry w Śląsku Wrocław.



Bardzo ważną rolę w zespole odgrywa wspomniany już Quanterrius Jackson - obwodowy zdobywający 12,8 pkt. i 6,3 zb. Głównie kończy akcje spod kosza lub z półdystansu. Za 3 punkty jego skuteczność (12,8%) należałoby przemilczeć. Na obwodzie trener Urban ma także do dyspozycji chorwackiego rzucającego, Lukę Sakotę, który notuje średnio 11 pkt. na mecz. W sobotę na parkiecie będziemy świadkami rywalizacji braci po dwóch stronach parkietu. W barwach Stali występuje bowiem Michał Pluta. Brat Andrzeja dotychczas nie pełnił tak ważnej roli w drużynie, jak zaczął ją pełnić w obecnych rozgrywkach. Trener Urban stawia na niego i Michał gra po 18 minut na mecz, zdobywając 7,3 pkt., trafiając ponad 35 "trójek". Dla niespełna 24-letniego gracza, który debiutował w ekstraklasie w sezonie 2020/21 w Asseco Arce Gdynia, to zdecydowanie najlepszy sezon pod każdym względem. Dość powiedzieć, że przed rokiem w Zastalu wystąpił zaledwie 5 razy na parkietach Orlen Basket Ligi, grając po niespełna 4,5 minuty.



Na pozycji silnego skrzydłowego (lub z konieczności centra) występuje Daniel Laster Jr (198 cm), który każde spotkanie rozpoczyna w wyjściowej piątce, gra ponad 30 min. na mecz i zdobywa śr. 12,7 pkt. na mecz, dodając do tego 4,2 zb. Na piątce grywa (po 13 min.) chorwacki środkowy, Ante Brzović (śr. 4,4 pkt., 2,5 zb.), który nie rzuca z dystansu. W mniejszych rolach wykorzystywani są Jacek Rutecki (6,5 min.) oraz Nikodem Czoska (śr. 4 min.).



Legia ostatnio gra w kratkę, a ostatni występ w Słupsku na pewno nie zachwycił. To samo można powiedzieć o zwycięskim meczu z Twardymi Piernikami, w którym porażka była o włos. Wierzymy, że DJ Brewton zadomowił się już w nowym zespole i podobnie jak w IV kwarcie meczu z Czarnymi, pokaże, że legioniści będą mieli z niego wiele pożytku. W Ostrowie trener Rannula będzie miał do dyspozycji niemal całą kadrę - z Michałem Kolendą i Ojarsem Silinsem, a jedynym nieobecnym będzie środkowy, Matthias Tass. Jeśli Legia chce wywieźć z Ostrowa Wielkopolskiego dwa punkty, na parkiecie musi zostawić naprawdę wiele zdrowia. Po meczu w Słupsku, komentatorzy sporo mówili, że gracze Czarnych byli bardziej zaangażowani, rzucali się na każdą piłkę. Na takie zaangażowanie liczymy od wszystkich naszych graczy. Przed tygodniem symboliczny występ zaliczył Wojtek Tomaszewski, który rozpoczął mecz w wyjściowej piątce, ale szybko został zmieniony przez kapitana Legii wracającego do formy po kontuzji. Trener tłumaczył po meczu, że Wojtek przede wszystkim źle wszedł w mecz, nie prezentował odpowiedniego zaangażowania w obronie, a kiedy miał otrzymać swoje minuty po przerwie, okazało się, że ma problemy zdrowotne.



Legia wygrała cztery ostatnie mecze ze Stalą Ostrów, w tym pamiętny finał Pucharu Polski w Sosnowcu z lutego 2024. Trzeba jednak pamiętać, że na wiosnę zeszłego roku wygrana na Bemowie miała miejsce w dramatycznych okolicznościach (po niesamowitej trójce Andrzeja Pluty). Jesienią zeszłego roku wygraliśmy w Ostrowie dość pewnie (+15). Z kolei rok wcześniej to Stal była zdecydowanie lepsza, zwyciężając aż 71:53.





Jako ciekawostkę można dodać, że już kiedyś Legia grała w Walentynki w Ostrowie Wielkopolskim. W rozgrywkach I ligi, 14 lutego 2015 legioniści przegrali ze Stalą 79:86. Sobotnie spotkanie będzie czwartym w XXI wieku, które nasz zespół rozgrywać będzie właśnie w Walentynki. Tego dnia przegraliśmy mecz 1/4 finału Pucharu Polski z Polpharmą Starogard Gdański (w Arenie Ursynów) w 2019 roku, a jedyną Walentynkową wygraną możemy pochwalić się z 2004 roku, kiedy podopieczni Jacka Łączyńskiego pokonali w Stalowej Woli miejscową "Stalówkę" 85:75.



Bilety na to spotkanie dostępne są TUTAJ. Wszystko na to wskazuje, że będziemy świadkami wypełnionej po brzegi hali w Ostrowie Wielkopolskim, o co apelował zresztą niedawno trener "Stalówki", Andrzej Urban. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30 i będzie go można na żywo obejrzeć na Youtube oraz w Polsacie Sport Extra 4.



TASOMIX ROSIEK STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 10-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 7-1

Średnia liczba punktów: 84,2 / 86,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 28,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,1%



Skład: Trenton Gibson, Michał Pluta, Aleksander Smektała (rozgrywający), Daniel Gołębiowski, Quanterrius Jackson, Luka Sakota, Jacek Rutecki, Antoni Waniak (rzucający), Daniel Laster Jr, Mareks Mejeris, Nikodem Czoska (skrzydłowi), Ante Brzović (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Najwięcej punktów: Trenton Gibson śr. 15,1, Quanterrius Jackson 12,8, Daniel Laster Jr 12,7, Mareks Mejeris 11,9.



Przewidywana wyjściowa piątka: Trenton Gibson, Quanterrius Jackson, Daniel Gołębiowski, Mareks Mejeris, Daniel Laster Jr.



Wyniki: Arka (w, 90:83), MKS (d, 77:91), King (w, 97:72), Legia (w, 98:89), Start (w, 76:91), Twarde Pierniki (w, 109:79), Czarni (w, 86:93), Miasto Szkła (d, 92:89), Anwil (d, 104:89), Zastal (w, 98:84), Śląsk (d, 93:72), GTK (d, 96:93), Dziki (w, 80:61), Trefl (d, 89:80), Górnik (w, 80:72), GTK (w, 73:76), Arka (d, 84:82), MKS (w, 91:84), King (d, 81:76).



Ostatnie mecze obu drużyn:

25.10.2025 Legia Warszawa 98:89 Stal Ostrów Wlkp.

23.03.2025 Legia Warszawa 80:79 Stal Ostrów Wlkp.

16.11.2024 Stal Ostrów Wlkp. 75:90 Legia Warszawa

18.02.2024 Legia Warszawa 94:71 Stal Ostrów Wlkp. (finał PP, Sosnowiec)

04.02.2024 Legia Warszawa 88:96 Stal Ostrów Wlkp.

21.10.2023 Stal Ostrów 71:53 Legia Warszawa

06.06.2023 Stal Ostrów 85:88 Legia Warszawa (o 3. miejsce)

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 14-12

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 79,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,8%



Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 14,7, Jayvon Graves 13,6, Andrzej Pluta 10,9.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda/Wojciech Tomaszewski, Carl Ponsar, Race Thompson.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:81), Czarni Słupsk (w, 87:82).



Termin meczu: sobota, 14 lutego 2026 roku, g. 19:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (3mk Arena Ostrów)

Ceny biletów: 25, 30, 35, 50 zł (ulgowe) oraz 35, 40, 45, 60 zł (normalne)

Pojemność hali: 3086 miejsc

Transmisja: Youtube / Polsat Sport Extra 4



Autor: Marcin Bodziachowski



