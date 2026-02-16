Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z GKS-em Katowice

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Najwyższą notę za mecz z GKS-em Katowice przyznaliście Wahanowi Biczahczjanowi. Występ Ormianina oceniliście na 3,1 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie noty, najgorszą ocenę uzyskał MIleta Rajović  -1,4. W sumie oceniało 1195 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.

Biczachczjan - 3,1

Kun - 2,8

Leszczyński - 2,7

W. Urbański - 2,4

K. Urbański - 2,4

Żewłakow - 2,4

Pankov - 2,4

Piątkowski - 2,3

Szymański - 2,3

Kapustka - 2,1

Krasniqi - 1,9

Čolak - 1,8

Tobiasz - 1,7

Chodyna - 1,6

Kapuadi - 1,6

Rajović - 1,4


 


fot. Legionisci.com

Komentarze (3)

wkz - 3 minuty temu, *.esabdns.pl

Żewłakow W. Urbański Leszczyński wchodzą na kilka min. i mają oceny lepsze jak te ciepłe kluchy kapitan czy inny Kapuadi. Młodzi wyciągneli mecz w Gdyni to w nagrode kolejny mecz ława. Przecież widać komu zależy i kto chce grać to po uj trener wpuszcza te miernoty a nie młodych?

Przemek.42 - 16 minut temu, *.orange.pl

Najsłabszy był Tobiasz. I on jestbwiniwahca straty punktonkoleny raz.

Bolo - 32 minuty temu, *.centertel.pl

Tobiasz za wysoko 😇

