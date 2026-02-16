Oceny legionistów za mecz z GKS-em Katowice

Najwyższą notę za mecz z GKS-em Katowice przyznaliście Wahanowi Biczahczjanowi. Występ Ormianina oceniliście na 3,1 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie noty, najgorszą ocenę uzyskał MIleta Rajović -1,4. W sumie oceniało 1195 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.

wkz - 3 minuty temu, *.esabdns.pl Żewłakow W. Urbański Leszczyński wchodzą na kilka min. i mają oceny lepsze jak te ciepłe kluchy kapitan czy inny Kapuadi. Młodzi wyciągneli mecz w Gdyni to w nagrode kolejny mecz ława. Przecież widać komu zależy i kto chce grać to po uj trener wpuszcza te miernoty a nie młodych? odpowiedz

Przemek.42 - 16 minut temu, *.orange.pl Najsłabszy był Tobiasz. I on jestbwiniwahca straty punktonkoleny raz. odpowiedz

Bolo - 32 minuty temu, *.centertel.pl Tobiasz za wysoko 😇 odpowiedz

