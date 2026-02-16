Oceny legionistów za mecz z GKS-em Katowice

Najwyższą notę za mecz z GKS-em Katowice przyznaliście Wahanowi Biczahczjanowi. Występ Ormianina oceniliście na 3,1 w skali 1-6. Pozostali zawodnicy otrzymali niskie noty, najgorszą ocenę uzyskał MIleta Rajović -1,4. W sumie oceniało 1195 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,2.
Biczachczjan - 3,1
Kun - 2,8
Leszczyński - 2,7
W. Urbański - 2,4
K. Urbański - 2,4
Żewłakow - 2,4
Pankov - 2,4
Piątkowski - 2,3
Szymański - 2,3
Kapustka - 2,1
Krasniqi - 1,9
Čolak - 1,8
Tobiasz - 1,7
Chodyna - 1,6
Kapuadi - 1,6
Rajović - 1,4