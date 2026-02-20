Raport kartkowy przed meczem z Wisłą

Bartosz Kapustka i Radovan Pankov będą pauzować w meczu 22. kolejki Ekstraklasy z Wisłą Płock z powodu czterech żółtych kartek. Zagrożeni pauzą są Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 lutego, o godz. 20:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Petar Stojanović
4 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka*, Radovan Pankov*
3 - Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Damian Szymański, Wojciech Urbański
2 - Patryk Kun, Arkadiusz Reca
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).
* - pauza