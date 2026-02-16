Wilczek w konkursie rzutów za 3

Zawodnik Legii Warszawa, Maksymilian Wilczek weźmie udział w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty, który rozegrany zostanie w trakcie turnieju finałowego Pekao S.A. Pucharu Polski w Sosnowcu.
Konkurs odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 lutego około godziny 17:30, pomiędzy dwoma spotkaniami półfinałowymi. Oprócz Maksa, w konkursie udział wezmą: Ivan Almeida (Tauron GTK Gliwice), Tahlik Chavez (Dziki Warszawa), Jakub Nizioł (WKS Śląsk Wrocław), Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra) oraz Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza).