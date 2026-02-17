Bez legionistów w najlepszej jedenastce 21. kolejki

W ramach 21. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa tylko zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. Po tej kolejce żaden z zawodników Legii nie został wybrany do najlepszej jedenastki.

Wyróżnieni zostali natomiast dwaj piłkarze GKS-u - Borja Galan i Bartosz Nowak.









Jedenastka 21. kolejki:

Jasmin Burić (Zagłębie) - Robert Gumny (Lech), Gustav Henriksson (Cracovia), Marcel Pięczek (Korona), Borja Galan (GKS), Camilo Mena (Lechia), Bartosz Nowak (GKS), Emil Kornvig (Widzew) , Ali Gholizadeh (Lech), Mariusz Fornalczyk (Widzew), Paul Mukairu (Pogoń)