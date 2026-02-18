Reprezentacja

U-17: Polska 2-0 Estonia

fot. Maciek Gronau
źródło: 90minut.pl

W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Hiszpanii reprezentacja Polski U-17 wygrała z Estonią 2-0. Obie bramki padły przed przerwą.

U-17: Polska 2-0 (2-0) Estonia

1-0 - Hubert Smyrak

2-0 - Zachary Zalewski


 

Polska: (skład wyjściowy) 1. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 3. Patrick Stachow, 4. Kacper Cecuła, 5. Philip Buchta, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 10. Hubert Smyrak, 11. Piotr Bartczak, 17. Adam Hańćko, 18. Marcel Płocica

Estonia: (skład wyjściowy) 1. Harly Ollin, 2. Andreas Põder, 4. Ronald Sammul, 5. Karel Isok, 6. Uku Viiroja, 8. Jaron Silm, 10. Robert Mihhalevski, 11. Karl-Tristan Lorenz, 19. Aston Visse, 20. Kert Tomingas, 21. Andero Kaares






