U-17: Polska 2-0 Estonia

W pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w Hiszpanii reprezentacja Polski U-17 wygrała z Estonią 2-0. Obie bramki padły przed przerwą.
U-17: Polska 2-0 (2-0) Estonia
1-0 - Hubert Smyrak
2-0 - Zachary Zalewski
Polska: (skład wyjściowy) 1. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 3. Patrick Stachow, 4. Kacper Cecuła, 5. Philip Buchta, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 10. Hubert Smyrak, 11. Piotr Bartczak, 17. Adam Hańćko, 18. Marcel Płocica
Estonia: (skład wyjściowy) 1. Harly Ollin, 2. Andreas Põder, 4. Ronald Sammul, 5. Karel Isok, 6. Uku Viiroja, 8. Jaron Silm, 10. Robert Mihhalevski, 11. Karl-Tristan Lorenz, 19. Aston Visse, 20. Kert Tomingas, 21. Andero Kaares