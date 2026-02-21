U-17: Polska 4-2 Szkocja

Prowadzona przez Piotra Kobiereckiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 4-2 ze Szkocją w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego.
Polska 4-2 Szkocja
Bramki dla Polski: Zachary Zalewski 34, Marcel Płocica 38, Antoni Kapusta 42, Hubert Smyrak 67
Polska: (skład wyjściowy) 1. Wiktor Żołneczko - 2. Adrian Lis-Zieliński, 3. Patrick Stachow, 4. Kacper Cecuła, 20. Natan Ława, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 16. Tymon Ziarkowski, 11. Piotr Bartczak, 9. Antoni Kapusta, 18. Marcel Płocica
Szkocja: (skład wyjściowy) 12. Warren Lyall - 16. Ben Stoddart, 4. Nairn Reynolds, 3. Liam Dolan, 5. Charley Oosenbrugh, 13. Nathan Meechan, 6. Harlem McLaughlin, 18. Callum MacDonald, 10. Jack Lavery, 20. Liam Walker, 9. Caelan Cadamarteri