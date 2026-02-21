Reprezentacja

U-17: Polska 4-2 Szkocja

źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Piotra Kobiereckiego reprezentacja Polski do lat 17 wygrała 4-2 ze Szkocją w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego.

REKLAMA

Polska 4-2 Szkocja
Bramki dla Polski: Zachary Zalewski 34, Marcel Płocica 38, Antoni Kapusta 42, Hubert Smyrak 67


 

Polska: (skład wyjściowy) 1. Wiktor Żołneczko - 2. Adrian Lis-Zieliński, 3. Patrick Stachow, 4. Kacper Cecuła, 20. Natan Ława, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 16. Tymon Ziarkowski, 11. Piotr Bartczak, 9. Antoni Kapusta, 18. Marcel Płocica

Szkocja: (skład wyjściowy) 12. Warren Lyall - 16. Ben Stoddart, 4. Nairn Reynolds, 3. Liam Dolan, 5. Charley Oosenbrugh, 13. Nathan Meechan, 6. Harlem McLaughlin, 18. Callum MacDonald, 10. Jack Lavery, 20. Liam Walker, 9. Caelan Cadamarteri




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.