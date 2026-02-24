Reprezentacja

U-17: Polska 1-1 Szwecja

Legionisci.com

Prowadzona przez Piotra Kobiereckiego reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała 1-1 ze Szwecją w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego.

REKLAMA

U-17: Polska 1-1 Szwecja
Bramka dla Polski: Kacper Cecuła

Polska: (skład wyjściowy) 1. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 5. Philip Buchta, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 10. Hubert Smyrak, 11. Piotr Bartczak, 14. Daniel Nneji, 16. Tymon Ziarkowski, 18. Marcel Płocica

Szwecja: (skład wyjściowy) 12. Vincent Arnström - 2. Elias Khalil, 4. Lino Wernberg Hyppänen, 3. Hampus Thorsson, 5. Hugo Lindskog - 10. Alexander Odefalk, 6. Oliver Månsson, 18. Alexander Johansson - 21. Alexander Andersson, 9. Leonel Eklund, 7. Gabriel Santos


Tabela:
1. Polska             3  7  7- 3 
2. Norwegia           2  4  3- 1 
3. Szwecja            3  4  4- 3 
4. Irlandia Północna  2  4  3- 2 
5. Szkocja            2  0  2- 6 
6. Estonia            2  0  0- 4




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.