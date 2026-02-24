Prowadzona przez Piotra Kobiereckiego reprezentacja Polski do lat 17 zremisowała 1-1 ze Szwecją w ramach rozgrywanego w Hiszpanii turnieju towarzyskiego.
U-17: Polska 1-1 Szwecja
Bramka dla Polski: Kacper Cecuła
Polska: (skład wyjściowy) 1. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński, 4. Kacper Cecuła, 5. Philip Buchta, 7. Zachary Zalewski, 8. Patryk Prajsnar, 10. Hubert Smyrak, 11. Piotr Bartczak, 14. Daniel Nneji, 16. Tymon Ziarkowski, 18. Marcel Płocica
Szwecja: (skład wyjściowy) 12. Vincent Arnström - 2. Elias Khalil, 4. Lino Wernberg Hyppänen, 3. Hampus Thorsson, 5. Hugo Lindskog - 10. Alexander Odefalk, 6. Oliver Månsson, 18. Alexander Johansson - 21. Alexander Andersson, 9. Leonel Eklund, 7. Gabriel Santos
Tabela:
1. Polska 3 7 7- 3
2. Norwegia 2 4 3- 1
3. Szwecja 3 4 4- 3
4. Irlandia Północna 2 4 3- 2
5. Szkocja 2 0 2- 6
6. Estonia 2 0 0- 4