Radomiak w meczu z Legią bez Goncalo Feio

Goncalo Feio - fot. Woytek / Legionisci.com
W środę podano termin wyjazdowego meczu 25. kolejki Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem. Cały stadion będzie otwarty dla publiczności, ale zespół z Radomia będzie musiał sobie radzić w tym spotkaniu bez pierwszego trenera, Goncalo Feio. 

Były szkoleniowiec Legii został bowiem ukarany przez Komisję Ligi Ekstraklasy karą dyskwalifikacji w wymiarze 5 meczów. 


 


Goncalo Feio w meczu z Koroną Kielce otrzymał czerwoną kartkę za zniesławienie sędziego. Portugalczyk miał zasugerować korupcję arbitrów. "Komisja Ligi zadecydowała również ws. Goncalo Feio. Trener Radomiaka Radom został usunięty z ławki rezerwowej w wyniku czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji za zniesławienie sędziego. Na trenera Radomiaka została nałożona kara 5 meczów dyskwalifikacji. Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku. Ponadto trener został ukarany karą 20 tys. zł." - czytamy w komunikacie. 


Mecz Radomiak - Legia rozegrany zostanie w piątek, 13 marca o godzinie 20:30. 






tagi:
Komentarze (2)

majusL@legionista.com - 19 minut temu, *.214.93

mało !!!

Luk - 25 minut temu, *.mm.pl

I bardzo dobrze cham i prostak !!!

