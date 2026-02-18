Termin meczu z Radomiakiem

Ustalono terminarz 25. kolejki Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Radomiakiem. Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 marca o godz. 20:30.
Terminy najbliższych meczów Legii:
21.02. (SO) g. 20:30 Legia Warszawa - Wisła Płock
01.03. (ND) g. 14:45 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa
08.03. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Cracovia
13.03. (PT) g. 20:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.