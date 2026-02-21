PP: Wilczek wygrał konkurs rzutów za 3 pkt.!

Maksymilian Wilczek wygrał konkurs rzutów za 3 punkty organizowany podczas turnieju Pucharu Polski. W pierwszej rundzie zawodnik Legii zdobył 15 punktów, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce, które dało przepustkę do rundy finałowej. Wilczek spotkał się w finale z Ivanem Almeidą oraz Marcinem Woronieckim. Obaj rywale zdobyli po 14 pkt., ale podopieczny Heiko Rannula poprawił swój wynik z pierwszej rundy i ostatecznie cieszył się z wygranej.
Runda eliminacyjna
Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra) - 23
Ivan Almeida (Tauron GTK Gliwice) - 19
Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa) - 15
Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza) - 13
Tahlik Chavez (Dziki Warszawa) - 12
Błażej Czerniewicz (WKS Śląsk Wrocław) - 9
Runda finałowa
Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa) - 17
Ivan Almeida (Tauron GTK Gliwice) - 14
Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra) - 14