PP: Wilczek wygrał konkurs rzutów za 3 pkt.!

Maksymilian Wilczek - fot. Hugollek / Legionisci.com
Fumen
źródło: PLK

Maksymilian Wilczek wygrał konkurs rzutów za 3 punkty organizowany podczas turnieju Pucharu Polski. W pierwszej rundzie zawodnik Legii zdobył 15 punktów, co pozwoliło mu zająć trzecie miejsce, które dało przepustkę do rundy finałowej. Wilczek spotkał się w finale z Ivanem Almeidą oraz Marcinem Woronieckim. Obaj rywale zdobyli po 14 pkt., ale podopieczny Heiko Rannula poprawił swój wynik z pierwszej rundy i ostatecznie cieszył się z wygranej.

Runda eliminacyjna

Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra) - 23

Ivan Almeida (Tauron GTK Gliwice) - 19

Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa) - 15

Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza) - 13

Tahlik Chavez (Dziki Warszawa) - 12

Błażej Czerniewicz (WKS Śląsk Wrocław) - 9


Runda finałowa

Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa) - 17

Ivan Almeida (Tauron GTK Gliwice) - 14

Marcin Woroniecki (Orlen Zastal Zielona Góra) - 14


 


 






Komentarze (1)

hajdukL - 43 minuty temu, *.orange.pl

Gratulacje za zwycięstwo ale poziom konkursu kiepściutki.

odpowiedz
