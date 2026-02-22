Łyżwiarstwo

Nowa życiówka Szewczyk w PŚ w Inzell

Victoria Szewczyk
Bodziach
W niemieckim Inzell (na torze Max Aicher Arena), rozegrane zostały trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. W sobotę w wyścigu na 1000 metrów startowała panczenistka Legii, Victoria Szewczyk, która poprawiła swoją życiówkę. Czas 1:22.18 min. zapewnił jej 21. miejsce. 

Victoria zdobyła 20 punktów do klasyfikacji generalnej PŚ, w której plasuje się na 25. miejscu. Juniorzy sezon 2025/26 zakończą za tydzień na tym samym torze w Inzell, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów.




