Nowa życiówka Szewczyk w PŚ w Inzell

W niemieckim Inzell (na torze Max Aicher Arena), rozegrane zostały trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. W sobotę w wyścigu na 1000 metrów startowała panczenistka Legii, Victoria Szewczyk, która poprawiła swoją życiówkę. Czas 1:22.18 min. zapewnił jej 21. miejsce.

REKLAMA

Victoria zdobyła 20 punktów do klasyfikacji generalnej PŚ, w której plasuje się na 25. miejscu. Juniorzy sezon 2025/26 zakończą za tydzień na tym samym torze w Inzell, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata Juniorów.







