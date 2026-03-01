III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 Legia II Warszawa

W meczu 20. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-0. Do przerwy było 0-0. To szóste ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie 13. ligowy mecz bez porażki z rzędu. Legioniści pozostaną liderem tabeli.

REKLAMA

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 7 marca o godzinie 12 z GKS-em Bełchatów.





W wyjściowym składzie na spotkanie ze Świtem znalazł się Gabriel Kobylak. Mecz rozgrywano na sztucznej murawie. Pierwsze minuty nie przyniosły dogodnych sytuacji podbramkowych. Legia dominowała, mocno naciskała rywala, oddała też kilka strzałów, ale nie była w stanie poważnie zagrozić bramce Świtu. Na pierwsze uderzenie gospodarzy musieliśmy czekać do 29. minuty, kiedy to Bartłomiej Kafel chciał zaskoczyć Kobylaka, ale bramkarz był na posterunku. W końcówce Świt doszedł nieco do głosu, ale i tak dominowali legioniści, którzy jednak nie potrafili udokumentować swojej przewagi bramką.





Na drugą połowę oba zespoły wyszły bez zmian w składach. W 51. minucie legioniści wyszli z szybką akcją, mocny strzał oddał Dawid Kiedrowicz, jednak posłał piłkę obok bramki. Kolejne minuty były bardzo słabe i nie przyniosły praktycznie żadnych emocji, aż wreszcie w 83. minucie Erik Mikanowicz przedarł się w polu karnym i posłał piłkę do siatki.









III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 83' Erik Mikanowicz





Świt: 1. Leonid Otczenaszenko, 4. Daniło Demianenko, 5. Przemysław Dwórzyński, 8. Piotr Piekarski, 9. Serhij Rusjan, 15. Emil Andruszkiewicz, 25. Bartłomiej Kafel, 29. Andrij Jampol, 30. Karol Żbikowski, 47. Maksymilian Wojciechowski, 77. Adrian Olpiński (68' 18. Michał Kucharczyk)





Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 22. Karol Kosiorek (74' 19. Jeremiah White), 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz (62' 24. Pascal Mozie), 14. Mateusz Możdżeń (90' 4. Adam Mesjasz), 15. Samuel Sarudi (62' 8. Maciej Saletra), 17. Dawid Kiedrowicz (74' 13. Erik Mikanowicz), 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka





żółte kartki: Możdżeń





Tabela, wyniki i terminarz III ligi

