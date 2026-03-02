20. kolejka III ligi: Legia podtrzymała serię

Rezerwy

W weekend rozegrano mecze 20. kolejki III ligi. Legia II Warszawa miała trochę problemów na sztucznej murawie w Nowym Dworze Mazowieckim, ale ostatecznie wygrała ze Świtem 1-0 i pewnie prowadzi w tabeli. 

Było to szóste zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu i jednocześnie 13. ligowy mecz bez porażki z rzędu. 


 



Wyniki 20. kolejki:
Mławianka Mława 2-3 (1-1) Warta Sieradz
Olimpia Elbląg 3-1 (2-0) Ząbkovia Ząbki
Wisła II Płock 0-0 Broń Radom
Lechia Tomaszów Mazowiecki 7-1 (2-0) Znicz Biała Piska
ŁKS Łomża 2-1 (1-1) KS Wasilków
GKS Bełchatów 0-3 (0-2) KS CK Troszyn
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0-1 (0-0) Legia II Warszawa
Widzew II Łódź 4-0 (1-0) Wigry Suwałki
GKS Wikielec 0-2 (0-1) Jagiellonia II Białystok

 Tabela, wyniki i terminarz III ligi




