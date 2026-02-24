Adamski w najlepszej jedenastce 22. kolejki

W ramach 22. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 2-1. Po tej kolejce jeden z zawodników Legii został wybrany do najlepszej jedenastki - wyróżniony został Rafał Adamski, który zanotował debiut i pierwsze trafienie w barwach Legii.
Jedenastka 22. kolejki:
Jasmin Burić (Zagłębie) - Mateusz Grzybek (Zagłębie), Ariel Mosór (Raków), Antonio Milić (Lech), Marcjanik (Arka), Ali Gholizadeh (Lech), Lukas Lerager (Widzew), Bartosz Nowak (GKS), Ivi Lopez (Raków), Fabio Ronaldo (Motor), Rafał Adamski (Legia)