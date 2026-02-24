Adamski w najlepszej jedenastce 22. kolejki

Rafał Adamski - fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W ramach 22. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 2-1. Po tej kolejce jeden z zawodników Legii został wybrany do najlepszej jedenastki - wyróżniony został Rafał Adamski, który zanotował debiut i pierwsze trafienie w barwach Legii. 

Jedenastka 22. kolejki:

Jasmin Burić (Zagłębie) - Mateusz Grzybek (Zagłębie), Ariel Mosór (Raków), Antonio Milić (Lech), Marcjanik (Arka), Ali Gholizadeh (Lech), Lukas Lerager (Widzew), Bartosz Nowak (GKS), Ivi Lopez (Raków), Fabio Ronaldo (Motor), Rafał Adamski (Legia)


 


jedenastka kolejki 22. kolejka
fot. Ekstraklasa



tagi:
Komentarze (0)

