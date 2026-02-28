Raport kartkowy przed meczem z Jagiellonią

Damian Szymański będzie pauzować w meczu 23. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok z powodu czterech żółtych kartek. Po pauzie wracają Radovan Pankov i Bartosz Kapustka. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 1 marca o godzinie 14:45.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Petar Stojanović
4 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Damian Szymański*
3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański
2 - Patryk Kun, Arkadiusz Reca
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).
* - pauza