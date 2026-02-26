Karolina Stokowska wypożyczona do Legii

22-letnia Karolina Stokowska została wypożyczona do końca sezonu 2025/26 do drużyny rugbistek Legii Warszawa.

Karolina jest wychowanką Budowlanych Łódź, a później występowała także w Biało-Zielonych Ladies Gdańsk i Atomówkach Łódź. Ma na swoim koncie złoty i brązowy medal mistrzostw Polski, triumf w mistrzostwach Europy Trophy w kat. U-18, a także złoty medal Mistrzostw Europy w rugby plażowym (z roku 2025).



- Bardzo się cieszę, że będę mogła dalej się rozwijać w Legii Warszawa i pracować z trenerem Filipem Cackowskim - powiedziała Karolina Stokowska.



