L!VE: Jagiellonia 2-2 Legia (koniec)

Frustraci - 22 minuty temu, *.vectranet.pl Sza odpowiedz

Mileta najlepszym piłkarzem ligi - 30 minut temu, *.jmdi.pl rajovic to inny wymiar futbolu🤣🤣🤣 odpowiedz

WdW - 35 minut temu, *.orange.pl Tak jak pisałem przed meczem,wystawienie srajowicza i wynik idzie na konto Papszuna,przez Papszuna nie wygraliśmy tego meczu bo wystawił tą pokrake i graliśmy w 10 ,napisze to pierwszy Papszun WON! odpowiedz

Tekken (L) - 36 minut temu, *.t-mobile.pl Lepszy remis niż porażka, ale już teraz trzeba zaczac wygrywać .Przez ludzi co jadą po Rajoviciu chłopak się zblokował i teraz przeżywa każdy strzał. Macie to nooby! Chodyna nie dawno też jechany najlepszy na boisku. odpowiedz

Wodz - 43 minuty temu, *.play.pl Redaktor w transmisji radiowej powiedział, że Mileta Rajowić uderzył głową w słupek. Mam nadzieję, że w końcu trafi do bramki😁😤 odpowiedz

DamianChicago - 46 minut temu, *.myvzw.com Co się musi stać, żeby oni nie wystawiali tego kloca! Zapomnijmy, że on coś tam kosztował! Zapomnijmy o nim przy ustalaniu składu! Gość nie ma nic w sobie z profesjonalnego piłkarza, jest tak zablokowany psychicznie, że potrzebuje z 5 meczów w rezerwach… oczywiście tam tylko z ławki i przy wysokim wyniku. odpowiedz

ws - 27 minut temu, *.play.pl @DamianChicago: A co dziś powiesz o grze Adamskiego? odpowiedz

DamianChicago - 11 minut temu, *.myvzw.com @ws: był dużo lepszy niż ten kloc… no i jakby w tej sytuacji z metra, przepuścił tą piłkę to właśnie Adamski był sam i cała pusta bramka… “normalny” piłkarz by to zauważył… Adamski może nie będzie naszym zbawcą, ale od Duńczyka jest dużo lepszy… przynajmniej mu się chce i strach mu nie paralizuje nóg. odpowiedz

tomciob - 51 minut temu, *.vectranet.pl Uff, udało się wyłuskać 1 pkt. Dobrze że ta Jagiellonią grała mecz pucharowy. Myślałem że przegramy. Nie zmienia to faktu że tylko 1 pkt. nie wyciąga nas ze strefy spadkowej. Optymizmu więc we mnienie ma. 🤨 odpowiedz

Paszun Marku to po meczu już chyba jestes109%ze Mileta nie ifosli - 54 minuty temu, *.co.uk Czas na petycje!Milecie!!Juz dziékujemy!piszmy wszyscy wszyscy na konto trenera i trenera Łazienkowska3 itd…. odpowiedz

Pablo - 58 minut temu, *.centertel.pl Nie chcę się pastwić, ale .....co Rajovič robi w pierwszym składzie???? Trenerze , zlituj się proszę.🙏🙏🙏🔴⚪️🟢 odpowiedz

majusL@legionista.com - 59 minut temu, *.214.93 szacun dla ekipy wyjazdowej. odpowiedz

Zico - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nie rozumiem dlaczego patrzę nie robi. Ja wiem że n same jest po kontuzji ale mógł dać mu parę minut. Widać że niektórzy goście się mieli siły wychodzić do kontrataku biegać a oni trzyma do końca.. odpowiedz

LegiaW - 1 godzinę temu, *.plus.pl Papszun wyciągnij wnioski stawiając na patałacha rajovica !!!! odpowiedz

rajovic to Chuck Noris ekstraklasy - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Mileta rasowy napastnik z 4 lewymi nogami... odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Jagiellonia uznała, że wobec trwających negocjacji nowego kontraktu telewizyjnego, Legia w esie byłaby jednak pożądana? odpowiedz

Vader - 1 godzinę temu, *.datapacket.com jagielonia zdjęła swojego najlepszego środkowego obrońcę - M.rajovic - zagrożenie Legii rośnie w tym momencie ! czekamy na trzeciego samowbija! odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.plus.pl Papszun , nawet piłkarze jagieloni strzelają za rajovica :) odpowiedz

Rajovic mistsz - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Messi, Ronaldo...nie to rajovic🤣🤣🤣 odpowiedz

Vader - 1 godzinę temu, *.datapacket.com Miletka Rajović - najlepszy obrońca wśród napastników! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.play.pl Rajovic odblokuje się dopiero w Widzewie😂 odpowiedz

BuchMacher - 1 godzinę temu, *.hosted-by-worldstream.net Oj.... śmierdzi, coś tu śmierdzi 💩 odpowiedz

Łowca talentów - 1 godzinę temu, *.orange.pl Koń Trojański za 3 bańki euro odpowiedz

Grzesiek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rajovic to jest gamoń...na pustą bramkę blokuje swój strzał...ja per....jakich gamoni mamy w drużynie odpowiedz

Żły - 1 godzinę temu, *.play.pl Rajovic,z metra do pustej bramki,wykonuje cos niemożliwego ,oddaje strzał i trafia w swoja noge która blokuje droge do bramki.Nawet RONALDINHO tak nie potrafi zagrać,chyba tego już za dużo ,pożegnajmy tego pana razem z wielkim Bobiciem który go sciągnął odpowiedz

Vader - 1 godzinę temu, *.datapacket.com MILETA! pierwszy na świecie snajper który zablokował lewą nogą swój własny strzał z prawej!! MISTRZ odpowiedz

rajovic, człowiek któremu przeszkadzają własne nogi... - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl rajovic patałach 100 lecia!!! odpowiedz

bum - 1 godzinę temu, *.virginm.net Raaaajoooovic hahahahahaahah odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kolejny mecz w którym Rajovic nic, zupełnie nic nie daje w meczu. Żadnych konkretów. Naprawdę przy tylu minutach co on jest na boisku to Jędrzejczyk miałby już jakieś liczby. odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.plus.pl A jednak coś dał. Trochę śmiechu i humoru wprowadził swoim STRZAŁEM hehehe. Jedza na atak 🙂🙂🙂 odpowiedz

Co tu sie kur..a dzieje co z tobâ Papszun gdzie debiuty?! - 1 godzinę temu, *.co.uk 2 samobuje od Kuleszy prezent dla ogòra prezesa i tak gang astiza calej rzâdzi!? odpowiedz

Braveheart - 1 godzinę temu, *.217.243 Jeszcze jeden samobój i wygramy odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.223.42 Jaga strzela 4 gole i jest remis🤡 my chyba nadal bez celnego strzału😁 jeszcze jeden, jeszcze jeden!🤣 odpowiedz

Adi - 1 godzinę temu, *.play.pl Jazda z ku...! odpowiedz

Wrażliwa drużyna chłopczyków - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Nie piszcie tak źle na nich...bo się zamkną w sobie...I popłaczą... odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.play.pl @Wrażliwa drużyna chłopczyków: mało tego że się zamkną w Sobie opi........ to Papszun się popłacze za krytykę że to Mobbing ........ odpowiedz

Braveheart - 1 godzinę temu, *.217.243 Cóż



Czasami się przegrywa czasami przegrywa odpowiedz

Miki - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Trzydziestu ludzi ze sztabu obserwuje, czy Rajovic strzelił bramkę, czy nie. Patrzą, patrzą, naradzają się. Twoim zdaniem strzelił? No, nie strzelił? A Twoim? No, chyba nie. A Twoim? Nie widziałem dobrze, obserwowałem okolice lewego narożnika przy naszej bramce. A Twoim? A ja patrzyłem na środek boiska, tam się wywrócił ale jak z golami, to nie wiem.

No dobra, to uznajmy że ocena na razie niejasna. Nowy zawodnik, trzeba dać mu szansę.



A młodzi niech patrzą i się uczą. odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Może cudem uda się jeszcze zremisować najgorsze że grali piach i nadal grają piach zero postępów. Będziemy uwikłani w „walkę” o utrzymanie do ostatniej kolejki no chyba że przy takiej grze uda się stracić szansę wcześniej…

Oni tacy zmęczeni że przebiegli o 5 km więcej w pierwszej połowie niż nasze walczaki…Szkoda gadać. Tak nie da się wygrać najmocniejsi to oni są tylko w gadce. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl To MY jesteśmy LEGIA WARSZAWA! To MY musimy zap.ć z pianą na pysku i to MY nie przepraszamy nie uśmiechamy się nie podajemy ręki podczas meczu. Nie robimy nic tylko harujemy i zaiwaniamy na pełnej k. Proste odpowiedz

Aro - 1 godzinę temu, *.net.pl Ten Elitom już po pierwszej połowie powinien być ściągnięty odpowiedz

Ochota - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia będzie gonić wynik w 2 połowie o ile w ogóle to będzie możliwe. Ale wyjdzie i tak Rajoviciem w przodzie bo taki jest przykaz z góry ,że on ma grać w każdym meczu bo całkiem straci na wartości bo kosztował 3 melony. I niech ktoś napisze ,że to jest normalne. Mamy na ławce Colaka i Nsame czyli ludzi ,którzy od czasu do czasu coś strzelą. A my gramy z kwałkiem kołka drewnianego na czubie. odpowiedz

Tylko pusty stadion - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Czas już na liście!!! odpowiedz

True - 1 godzinę temu, *.plus.pl Papszun to mit, zadufany w swojej legendzie Rakowa. Całkiem się pogubił z ustawieniem i taktyką. Kapustka nie ma prawa grać. To samo Chodyna i Rajovic. 4-4-1-1 lub 4-5-1 i mieć pokorę i cierpliwość. Boczni obrońcy muszą być mobilni przy tych ustawieniach. Adamski lub niebawem Nsame na szpicy. Za którymś z nich koniecznie Kacper Urbański. Na bocznych pomocników mamy ludzi. Trenerze usłanie nie boli. odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 trener kretyn nie robi zmian po takim widowisku w I polowie .....

papapszun odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl W pierwszej połowie strzałów celnych 0. Dobrze,że Jagiellonia strzeliła sobie sama gola.

I bardzo dobrze, że Jagiellonia jest zmęczona meczem z Fiorentiną,graniem dogrywki i długiej podróży. Dzięki temu w pierwszej połowie przebiegli tylko o 4,5 kilometrów więcej od nas. odpowiedz

Do czego doprowadzili!!! - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Tylko PUSTY stadion!!! odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Tym pseudo kopaczom nawet biegać się nie chce, jaga 55 km a te piłkarzyki 50 km. odpowiedz

Fan Kacpera - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Co tym razem usłyszymy po cudownym meczu korpo Trenerze???? Co tym razem zawiodło bo że mental macie hu...y to już wiemy wszyscy amatorzy.

Sztab się k...a do autokaru nie mieści więcej proponuję zatrudnić.

Sztsb amatorzy z nauczycielem wf

Piłkarzy nazwać amatora mi to obraża dla tych co amatorsko grają w piłkę i zostawiają serducho i zdrowie na boisku.

A te osrane w koszulkach z L brak słów żeby ich określić.

Robią wszystko żebyśmy wylądowali w 1lidze

Przełamanie po meczu z Wisła???

Właśnie widzimy k...a.....

WON z Legii nieudaczniki odpowiedz

Realista - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl Może w ostatniej kolejce uda nam się obronić przed spadkiem ale chyba to są tylko marzenia kibica że starzem od ponad 30 lat a realnie musimy patrzeć gdzie będziemy jeździć na wyjazdy w pierwszej lidze niestety😢😢😢 odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl @Realista: A ja bym wolał żeby spadli, może ta miernota mioduska dałaby sobie spokój z niszczeniem Legii odpowiedz

Strateg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może strzelą sobie jeszcze 2 samobóje i wygramy? odpowiedz

żeromak - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Strateg: w punkt :)))) odpowiedz

Kris - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Strateg:

Haha jeszcze 1 i wykrakaleś :D odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak sue gra I taj sue prowadzi drużynęi ci panie Żewłakow gdzie ta drużyna na majstra ten miodusku ro,,,al całą legia wypieprzyć właściciela tych nieudolnych dyrektorów zawodników co niemaja jaj I grac mlodymi niech się ogrywaja przed pierwszą liga to nam zostało odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Oni w 6 na kacu tę szmacianą Legie by pokonali, aleśmy się gówna doczekali, dobrze że Pan Brychczy tego nie dożył choć i tak pewnie przewraca się w grobie!!!!!!!! odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 2 godziny temu, *.51.178 Czy Rajowocz to musi nogę złamać aby nie wystawiali tego patałacha😎 odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.orange.pl @PiotrŻo(L)iborz: Chyba tak 😎 odpowiedz

Dr Bomba - 2 godziny temu, *.orange.pl No patrzcie, a tu gol, może remis albo i zwycięstwo weźmiemy ? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Papszun Won z całą górą , że się nie wstydzą pokazywać na trybunach patrząc jakiego potwora stworzyli. odpowiedz

Braveheart - 2 godziny temu, *.217.247 Kovacik napi... dała bramki, w młodzieżowej a my tzn trener dalej milete wystawia



Skandal odpowiedz

DamianChicago - 2 godziny temu, *.myvzw.com Ten Rajovic to jest na boisku? Dlaczego gramy w 10 cały sezon? Przeciez on nic nie wnosi do gry…Krasniqi za tego kloca! odpowiedz

Jaga Bawi się z Legią przykry widok dla Kibica Legii ... A jak Spadniemy .... - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze że Jaga jest po meczu z Fiorentiną a nasze gwiazdy świeże... to mamy przewagę... odpowiedz

1980 - 2 godziny temu, *.orange.pl Ależ jadą z naszymi wypoczętymi panienkami. Lecimy do 1 ligi. odpowiedz

tomciob - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Grają z nami jak z juniorami. Widać różnicę klas. Być może trzeba będzie się zmierzyć w I lidze i wcale może nie być tam łatwo. Tak się kończy gówniane budowanie drużyny.😡 odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @tomciob: podsumowanie 10 letnich rządów panadareczka odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Jesteście jednym wielkim gównem, prezesina, dyrektorzy, trener i szmaciarze w koszulkach💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Tom. - 2 godziny temu, *.play.pl Płakać sie chce , nie ma już nic😭😭😭😭😭 odpowiedz

Ząbkovia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nawet jak się utrzymamy to co z tego

Jak w sezonie 2026/2027 będzie wyglądać Legia?

Przecież ta uparta ku..wa nie chce sprzedać klubu odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.play.pl @Ząbkovia: To dalej chodźcie na trybuny i finansujcie jego wygodnie życie... nie mam siły. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Sragiellonia pyka od nogi do nogi biegają aż im piana z pyska leci a nasi jak baletnice z uśmiechem. Jeszcze przepraszają jak Pankov. Był czas przywyknąć. odpowiedz

Legionista1 z dolnego Śląska - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak nie spadniemy to będzie cud. odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Gramy z solidną, europejską drużyną i chyba tylko listopad może uratować Ekstraklasę w Warszawie. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Szybko poszło. 24 minuta i po meczu. Trza zorganizować taczki i idziemy pod gabinety podziękować pseudo zarządowi i miłościwie nam panującemu za rozsprzedanie klubu.

Podajcie datę i godzinę wywozu tego pseudo zarządu a będę na pewno.

Chyba,że mecze w pierwszej lidze też będziemy zaczynać od śpiewania mistrzem Polski jest Legia? odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.orange.pl Czuję, że po tym meczu będziemy bliżej sprzedaży Legii przez Mioduskiego.

B. Lesnodorski: "Darek sprzeda, jak się wywroci". odpowiedz

Mateusz - 2 godziny temu, *.247.56 No drukarnia działa aż trzeszczy. Spalony i faul ale gole zaliczone. Dobrze, że rękę gwizdnął Karolek. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 2 godziny temu, *.orange.pl @Mateusz: zapumniales synku dodać, że sedzia nie podyktował jeszcze 2 karnych dla Legii. odpowiedz

Bbb - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Mateusz: je...a nas aż miło a ty ślepy czy idiota! odpowiedz

Wszyscy na Legię - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A jakie tu były komentarze ,że zmęczeni i tak dalej haaa haaaa .Jaga w 8 by nas oklepala Taka rzeczywistość.Witaj 1 ligo odpowiedz

Autor - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Najgorszy trener odpowiedz

A Jak Spadniemy ...... - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze że Jaga zagrała 120 minut w Fiorentinie bo nie byłoby po Nas co zbierać ... odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.inetia.pl Kierwa. Dlaczego to muszą być takie cieniasy. odpowiedz

Maverick - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pięknie!!!!Już 2-0 dla Jagi.Bravo panowie.Tak trzymać.A Jaga po dogrywce we Włoszech i po podróży.Mozna?Można!!!I bez narzekania.Jedyny plus taki że te frajery nie wydały tyle co Widzew aby się utrzymać w lidze odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl To będzie pogrom, 1 liga wita was wkłady do koszulek. odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Szybko poszło... odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Panie mioduski u Żewłakow uczcie się od lepszych czyli działaczy jagi niedorosliście im nawet do pięt i zniszczyliście legie w bardzo szybkim tempie niedojdy von z naszej legii odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Sobal 74: nie z "waszej", tylko ich legii.

odkupcie ją od mioduskiego, to będzie wasza. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Od Pankowa od słupka i po meczu,Kapustka gra to będzie jeszcze więcej ,pewno np.1-4.😎 odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.wawtel.pl Wyj....c tego chodyne byle szybciej odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl 5:0 ?

Może uda się nam wyżej nie przegrać odpowiedz

Żły - 2 godziny temu, *.play.pl Ole ola ole ola piers=wsza liga Legie wita,

zobacz pudel co narobiłes,PUSTY STADION i zmuszamy szkodnika do sprzedaży klubu... odpowiedz

Borsalino - 2 godziny temu, *.orange.pl Gdzie jest ku...a linia pomocy ? Gdzie defensywny pomocnik ? Co robi ten Kapustka kiwa się sam ze sobą ? odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.93 brawo !!! brawo !! brawo !!! odpowiedz

Lopez - 2 godziny temu, *.mm.pl No i po meczu 😡 odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ale się z nami bawią... Ładnie nam sportowo odjechali odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Chromolę tych dziadów, idę na rower. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spadek jest nieunikniony. odpowiedz

Mieduski ch*j ci w doooope - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Pierwsza liga gamoni wzywa!!!! 100% sabotaż!!! odpowiedz

Januszek - 2 godziny temu, *.play.pl Ludzie ogarnijcie sie to nie liga okregowa tu zarzad uklada skld a trener moze co njwyzej sugerowc , to nie fifa manger tylko rzeczywistosc odpowiedz

Wtf - 2 godziny temu, *.play.pl Dream Team Mioduskiego wytrzymał aż 15 minut! odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nie wiem jak można wystawiać rajowicza jak byłbym trenerem to przecież widzę jego statystyki że chłop kilkunastu ostatnich meczach nic nie robi teraz się powtarza sytuacja 20 minut meczu gość raz piłkę dotknął No to jak to można mecze wygrywać odpowiedz

kontroler_biletow - 2 godziny temu, *.216.243 no to lecimy z k...! odpowiedz

True - 2 godziny temu, *.plus.pl Podstawy piłki nożnej. Mnie w trampkarzach już tego uczyli. Wyjdź do piłki jeśli ci podają. Na stojąco możesz sobie… odpowiedz

Trener Bramkarzy - 2 godziny temu, *.plus.pl Skrzydła kun i chodtna Gramy w 9 ups w 8 bo rajovic... odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net @Trener Bramkarzy:

W 7 bo kapuśniak odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.centertel.pl Macie swojego chodyne. Bohater. Proszę bardzo odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.247.56 Tam była ręka!!! odpowiedz

True - 2 godziny temu, *.plus.pl Brawo Papszun. Chodyna idź Pan odpowiedz

Mateusz - 2 godziny temu, *.orange.pl To jest optymalny skład na dzisiejszy dzień odpowiedz

Szymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Jest Mileta będzie łomot. Bravo Marek odpowiedz

ja - 3 godziny temu, *.plus.pl Czesc podzielicie sie jakims linkiem do streamu odpowiedz

Munez (L) - 3 godziny temu, *.shlnet.pl Chodyna Rajovic Kun.zaczynamy w 8... Mamy sztab szkoleniowy że trzeba osobny autobus na mecz dla sztabu a osobno dla zawodników.kiedy Pan trener fachowiec zrozumie że to kryminał co robi ? odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.play.pl No, panowie Augustyniak i Kapustka! To jest mecz właśnie dla Was ! Mówiliście o pokazywaniu jaj 🏉🏉. Pan Piłkarz Augustyniak to już nawet w grudniu, potem nie mogąc doczekać się końca roku! No to lepszej okazji nie ma. Zapraszam po zwycięstwo. Wszyscy czekamy, i życzę go nam wszystkim 👍🤝 odpowiedz

Fan Kacpera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl As za 3 banki w ataku i wszystko jasne

Później mędrzec dyrektor Zewlakow stawia diagnozy że Legia jest chora na brak strzelanych goli

A kto kur.... tą chorobę na łazienkowska ściągnął za tyle kasy????? odpowiedz

Fan Kacpera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Jedno nieszczęście Tobiasz siedzi na ławce i oby jak najdłużej.

Niestety drugie nieszczęście w ataku musi wybiegać swoje minuty i znowu gramy w niepełnym składzie.

Juz na starcie jesteśmy na przegranej pozycji????? odpowiedz

ach znowu na tarczy ?! - 3 godziny temu, *.co.uk To zero odeagi i gdzue debiuty ambitych mlodziezy ?!?!Marku obudź sie Mileta?! On w tezerwach niech sue budzi tu nie ms miejsca i czasu, ty dalej słuchssz Astiza?! odpowiedz

Tymon - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.93 @Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ... odpowiedz

RM - 3 godziny temu, *.plus.pl A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.

Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił. odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.plus.pl Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !! odpowiedz

Kasa - 3 godziny temu, *.netfala.pl @L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna. odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.93 @L: rozumie ze piszesz o biczachczjanie ?? :) odpowiedz

Bilu Pobabrilu - 2 godziny temu, *.228.110 @majusL@legionista.com: Kto "rozumie" wiesniaku jeden? Polska jezyk trudna jezyk? Do nauki a nie w internet.🤡💩🤡 odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.play.pl Jazda z k...! 💪 odpowiedz

Elf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra... odpowiedz

Kopiec - 3 godziny temu, *.plus.pl @Elf: Nie płacz odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Kopiec: Nie płaczę,Ty zadowolony z postawy gamonii w koszulkach Legii? odpowiedz

diletant - 3 godziny temu, *.comcast.net czyli zaczynamy w 10. odpowiedz

Kopiec - 3 godziny temu, *.plus.pl @diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy odpowiedz

KTM - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!! odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.

A gdzie jest Żewłakow? odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.93 papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl 1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny. odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl ......................... Hindrich ..........................

Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński

Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik

........................ Biczachczjan .....................

.................... Adamski ... Krasniqi .............

❤️🤍💚

💪👍

😃 odpowiedz

Hura - 3 godziny temu, *.centertel.pl chodyna i rajovic … odpowiedz

Hej Legio do boju - 3 godziny temu, *.centertel.pl O mistrzostwo marsz 😇 odpowiedz

ZP - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Hej Legio do boju: 👍 odpowiedz

Stary kibic - 3 godziny temu, *.mgk.pl No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie. odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu odpowiedz

Kopiec - 4 godziny temu, *.plus.pl Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️ odpowiedz

Legia - 4 godziny temu, *.play.pl ⚽️ odpowiedz

Tom. - 4 godziny temu, *.play.pl Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤 odpowiedz

