L!VE: Legia - Jagiellonia (składy)

Tymon - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!! odpowiedz

majusL@legionista.com - 9 minut temu, *.214.93 @Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ... odpowiedz

RM - 26 minut temu, *.plus.pl A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.

Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił. odpowiedz

Sebo(L) - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10. odpowiedz

L - 33 minuty temu, *.plus.pl Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !! odpowiedz

Kasa - 20 minut temu, *.netfala.pl @L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna. odpowiedz

Ja1916 - 14 minut temu, *.vectranet.pl @L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już odpowiedz

Adi - 34 minuty temu, *.play.pl Jazda z k...! 💪 odpowiedz

Elf - 35 minut temu, *.vectranet.pl Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra... odpowiedz

Kopiec - 18 minut temu, *.plus.pl @Elf: Nie płacz odpowiedz

diletant - 37 minut temu, *.comcast.net czyli zaczynamy w 10. odpowiedz

Kopiec - 16 minut temu, *.plus.pl @diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy odpowiedz

KTM - 37 minut temu, *.jmdi.pl Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!! odpowiedz

Darek - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.

A gdzie jest Żewłakow? odpowiedz

majusL@legionista.com - 43 minuty temu, *.214.93 papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze odpowiedz

Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl 1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny. odpowiedz

MonsteR (L) - 47 minut temu, *.tpnet.pl ......................... Hindrich ..........................

Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński

Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik

........................ Biczachczjan .....................

.................... Adamski ... Krasniqi .............

❤️🤍💚

💪👍

😃 odpowiedz

Hura - 52 minuty temu, *.centertel.pl chodyna i rajovic … odpowiedz

Hej Legio do boju - 53 minuty temu, *.centertel.pl O mistrzostwo marsz 😇 odpowiedz

ZP - 48 minut temu, *.play-internet.pl @Hej Legio do boju: 👍 odpowiedz

Stary kibic - 54 minuty temu, *.mgk.pl No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie. odpowiedz

Redi - 54 minuty temu, *.play-internet.pl Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu odpowiedz

Kopiec - 55 minut temu, *.plus.pl Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️ odpowiedz

Legia - 57 minut temu, *.play.pl ⚽️ odpowiedz

Tom. - 1 godzinę temu, *.play.pl Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤 odpowiedz

