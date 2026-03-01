L!VE: Legia - Jagiellonia (składy)

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.
Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.
Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!!
@Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ...
A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.
Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił.
Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10.
Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !!
@L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna.
@L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już
Jazda z k...! 💪
Jazda z k...! 💪
Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra...
@Elf: Nie płacz
czyli zaczynamy w 10.
@diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy
Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!!
Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.
A gdzie jest Żewłakow?
papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze
1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny.
......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński
Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik
........................ Biczachczjan .....................
.................... Adamski ... Krasniqi .............
❤️🤍💚
💪👍
😃
chodyna i rajovic …
O mistrzostwo marsz 😇
@Hej Legio do boju: 👍
No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie.
Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu
Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️
⚽️
Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤