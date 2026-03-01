L!VE: Legia - Jagiellonia (składy)

Na żywo

Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania o godz. 14:45.

Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI L!VE prosto ze stadionu.


 



Komentarze (26)

Tymon - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

Znów zaczynamy mecz w 10 🤡. Marunia ogarnij się !!!!

odpowiedz
majusL@legionista.com - 9 minut temu, *.214.93

@Tymon: widze duzy optymizm wsrod Kibicow piszacych o graniu w 10 na 11 ...

odpowiedz
RM - 26 minut temu, *.plus.pl

A widzieliście jakie gole w Grodzisku zdobył wypożyczony od nas Gieroba? Drugą bramkę co zdobył głową, to podejrzewam że Rajovic 1 na 10 może by strzelił.
Jak dzisiaj przegramy to dla mnie kolejny ch... trener bez jaj się trafił.

odpowiedz
Sebo(L) - 33 minuty temu, *.vectranet.pl

Rajović na szpicy. Kibice Jagi mogą odetchnąć z ulgą. Legia potraktowała ulgowo podmęczoną Jagiellonię grając w 10.

odpowiedz
L - 33 minuty temu, *.plus.pl

Panie Papszun , ile jeszcze potrzeba meczy żeby definitywnie zrezygnować z kołka rajovica ? ile jeszcze meczy Legia ma grać z gościem ktory nie ma bladego pojęcia o grze, który nie dotyka piłki a jak dotknie to spi....li Przecież pan jest fachowcem !! czy mylę się i jest pan kolejnym statystą na ławce trenerskiej ekipy mioduskiego i reszty dyrektorków?? !!

odpowiedz
Kasa - 20 minut temu, *.netfala.pl

@L: rajovic ma taki kontrakt że musi grać. Inaczej Miodek by musiał bulic. Tu nie jest to decyzja Pasztuna.

odpowiedz
Ja1916 - 14 minut temu, *.vectranet.pl

@L: nie zrezygnuje, bo Rajovic ma wpisane w kontrakcie minimalna liczbę minut jakie ma zagrać. Przecież to średnio rozgarnięta małpa by pojęła dawno już

odpowiedz
Adi - 34 minuty temu, *.play.pl

Jazda z k...! 💪

odpowiedz
Adi - 34 minuty temu, *.play.pl

Jazda z k...! 💪

odpowiedz
Elf - 35 minut temu, *.vectranet.pl

Rajovic, Chodyna i na dokładkę Augustyniak w obronie...Boże zlituj się nad Legią bo to będzie masakra...

odpowiedz
Kopiec - 18 minut temu, *.plus.pl

@Elf: Nie płacz

odpowiedz
diletant - 37 minut temu, *.comcast.net

czyli zaczynamy w 10.

odpowiedz
Kopiec - 16 minut temu, *.plus.pl

@diletant: Legia to nie Zagłębie Sosnowiec i nie GKS Tychy

odpowiedz
KTM - 37 minut temu, *.jmdi.pl

Przecież ten paralityk mileta o własne nogi się przewraca!!! rajovic wy...alaj z Legii! Dramat na szczudłach ! bobic i żewłakow powinni dostać dożywotni zakaz stadionowy za ten transfer!!!

odpowiedz
Darek - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

Szkoda,że w ataku znów kołek drewniany. Kolejny mecz w 10 zaczynamy. Kovacic mógłby grać.
A gdzie jest Żewłakow?

odpowiedz
majusL@legionista.com - 43 minuty temu, *.214.93

papapszun musi miec dobry cynk o formie jagi skoro wypuszcza Druzyne w 7 na 11 ... #mujborze

odpowiedz
Mateusz z Gór - 45 minut temu, *.orange.pl

1 : 2 dla Legii. Zobaczycie, róbcie skriny.

odpowiedz
MonsteR (L) - 47 minut temu, *.tpnet.pl

......................... Hindrich ..........................
Piątkowski ... Pankov ... Leszczyński
Chodyna ... Kapustka ... Elitim ... Kováčik
........................ Biczachczjan .....................
.................... Adamski ... Krasniqi .............
❤️🤍💚
💪👍
😃

odpowiedz
Hura - 52 minuty temu, *.centertel.pl

chodyna i rajovic …

odpowiedz
Hej Legio do boju - 53 minuty temu, *.centertel.pl

O mistrzostwo marsz 😇

odpowiedz
ZP - 48 minut temu, *.play-internet.pl

@Hej Legio do boju: 👍

odpowiedz
Stary kibic - 54 minuty temu, *.mgk.pl

No to panie trenerze dziękuję za tych wychowanków w składzie.

odpowiedz
Redi - 54 minuty temu, *.play-internet.pl

Patrzysz na skład i myślisz czy przeciwnik leje ze śmiechu czy ze strachu

odpowiedz
Kopiec - 55 minut temu, *.plus.pl

Zagłębie Sosnowiec przegrywa znów co za patałachy ☠️

odpowiedz
Legia - 57 minut temu, *.play.pl

⚽️

odpowiedz
Tom. - 1 godzinę temu, *.play.pl

Kołek w ataku , gramy w dziesięciu.🤣🤣🤣😤

odpowiedz
