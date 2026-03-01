Konferencja

Papszun: Jesteśmy rozczarowani wynikiem

- Nie sądziłem, że w Białymstoku będziemy tak niezadowoleni. Zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ten mecz wygrać – stworzyliśmy pięć klarownych sytuacji, a rywale tylko dwie. To pokazuje też, że zagraliśmy dobry mecz. Jesteśmy rozczarowani wynikiem, choć graliśmy przeciw drużynie, która walczy o mistrzostwo  - powiedział trener Legii, Marek Papszun.

- Wcześniej myślę, że Legia by się nie podniosła w takiej sytuacji w Białymstoku, a dzisiaj się podniosła i jeszcze mogła to spotkanie spokojnie wygrać. No cóż, zabieramy ten punkt i musimy już myśleć o następnym meczu. Trzeba się dobrze przygotować, żeby wygrać następny mecz. Gratulacje dla kibiców. Oczywiście wsparcie gospodarzy musiało być silniejsze, ale nasi kibice też się przebijali i było to słychać, na pewno także w tych momentach trudniejszych.


 


Rajović i jego forma

- Do każdego zawodnika tej drużyny, kimkolwiek by nie był, podchodzę tak samo i w niego wierzę. Legia nie wygrała dwunastu spotkań z rzędu, w końcu przyszło przełamanie i tak samo może być z napastnikiem. Oczywiście musi dać jeszcze więcej z siebie i na to też liczę. Taki jest plan, żeby dawał z siebie więcej w różnych obszarach i to przyniesie efekty.


Zmęczenie Jagiellonii?

- Po pierwsze Jagiellonia wymieniła pół składu. Druga sprawa jest taka, że dla piłkarzy nie ma to aż takiego znaczenia. Europejskie puchary – wiadomo – wchodzi się tam na bardzo wysokie obroty, ale myślę, że dla Jagiellonii taki mecz z Legią u siebie to też są trochę takie europejskie puchary. W ogóle nie patrzyliśmy na to, że Jagiellonia może być w jakiś sposób zmęczona, szczególnie że wiedzieliśmy, iż może wymienić przynajmniej część składu.

Nieskuteczność i statystyki strzałów

- Problem polegał na najprostszych sytuacjach. Mówiłem o pięciu takich dużych szansach i oddaliśmy strzały, ale trzeba po prostu te sytuacje kończyć lepiej. Trzeba lepiej się nastawiać, mieć większą pewność i być bardziej precyzyjnym w tym ostatnim dotknięciu. Szankowało po prostu ostatnie dotknięcie.

tagi:
Komentarze (23)

+dodaj komentarz
Wsciek(L)y - 24 minuty temu, *.orange.pl

To po ch... kalekę duńskiego wypuszczasz. Ktoś nakazuje grać paralitą ?

odpowiedz
chrisSiekierki - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

Nasza gra wyglada coraz lepiej. Szkoda ze to nie nasi zawodnicy strzelili te gole ale liczy sie to w siatce. Zadziwia mnie Chodyna bo okazuje sie ze umie grac w pilke

odpowiedz
Marku jak dakej go promujesz to doprowadzi nas na spadej…⚽️ - 27 minut temu, *.co.uk

To jeśli miliony mòwiá że nie a ty że dasz mu znowu szanse? Tak w rezerwach ok, tu w 1 nce niemożemy sobie pozwolić bez bramek

odpowiedz
Tekken (L) - 45 minut temu, *.t-mobile.pl

Widać postępy.Teraz trzeba wygrać z dwa mecze i będzie dobrze.

odpowiedz
Avatar - 53 minuty temu, *.vectranet.pl

RAJOVIC
Chuck Norris przy nim jest ułomny!
Pierwszy napastnik w historii który oddaje strzał na bramkę i sam go blokuje!
W imię ojca syna dziada -Boze ratuj

odpowiedz
Mosiek (L) - 56 minut temu, *.play-internet.pl

Mogliśmy strzelać zabrakło wykończenia... Zabrakło wam to umiejętności ambicji i jaj. Jagiellonia dziś strzeliła 4 gole Wy żadnego.
Jagiellonia grała 120 min w czwartek wy trenowaluscie i tydzień wypoczywaliscie a różnice widać gołym okiem.
Czujecie niedosyt jak to określił Augustyniak???
Każdy kolejny rywal będzie dla was wyzwaniem i męczarnia przy obecnym stanie.
Miały być zmiany nowy trener sztab z asystentami asystentów i asystentami i jak widać szalu nie ma. Transfery za miliony monet a efekty na boisku są takie jakie są.

Osobiście uważam że to już pachnie korpo gadką i tyle. Ale jeśli wejdziesz między wrocy musisz krakać tak jak one prawda

odpowiedz
ZP - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Panie Marku gratulacje!!!
Widać powoli Pana rękę. Legia z meczu na mecz wygląda zdecdowanie lepiej. Sytuacji do zdobycia bramek mieliśmy więcej, powinniśmy wygrać ale póki co trzeba cieszyć się z 1 pkt.
Niezadowoleni byli, są i zawsze będą. Z Cracovią i Rakowem po zwycięstwo. Tylko Legia!!!👍

odpowiedz
Robin(L) - 27 minut temu, *.play-internet.pl

@ZP: dobrze ze wiara umiera ostatnia.
Radość nie bywała mamy kolejny 1 podkreślam 1 punkcik jest światełko w tunelu. Dalej po jednym będziemy zbierać to nam tunelu zabraknie

odpowiedz
atm. - 1 godzinę temu, *.net.pl

Zaczyna to fajnie wyglądać. Trzeba cierpliwie czekać na przełamanie i zacznie to klikać. Dajmy tylko oddechu złapać tej drużynie

odpowiedz
Fan Kacpera - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Mogliśmy to mogliśmy tamto już to przerabialiśmy. Wychodzi na to że my to jesteśmy jako klub jacyś nieszczęśliwi pechowo nie wiem już sam.
Jesli dobry mecz oglądałem to padły 4 bramki wszystkie strzeliła Jagiellonia Legia nie strzeliła nic. W kwestii wybitnego napastnika Rajovic to co on ma powiedzieć że gość musi grać pomimo tego że się nie nadaje bo jakiś wybitny specjalista i mędrzec taki kontrakt z nim podpisał????
W kwestii przełamania to może nam czasu zabraknąć bo każdy nastepny rywal przed nimi się nie położy.
Teraz kibice cacy??? A ponoć zawodnicy twierdzili ze bez nich gralo by im się lepiej?

Jak wiatr wieje tak się chorągiewka chwieje.

odpowiedz
Urs72 - 1 godzinę temu, *.play.pl

Pytanko do Pana trenera Papszuna ?Czy zostałes zatrudniony na Łazienkowska by spier........klub z Ekstraklapy ? Bo idzie to w dobrym kierunku .Chyba Miodek będzie zadowolony bo ogłosi upadło i nic mu Nie zrobią heeeee zawinie co zostało kaski na koncie prywatnym i spier.....jak najszybciej po sezonie

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Powoli, ale do przodu. Musi wreszcie odpalić

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Panie Papszun, mam pytanie, czemu to gówno rajowić jest w ogóle w 18 meczowej??? Tobiasz zdjąłeś, mamy bramkarza, wywal jeszcze to 💩💩 z drużyny może będzie lepiej w ataku!
Drugie pytanie, czemu chłopie chcesz być pierwszym trenerem który spi...oli Legię do I ligi pierwszy raz od wojny????

odpowiedz
Tym - 1 godzinę temu, *.net.pl

Trenerze zrobiłeś zmiany a to nic nie dało W Urbański wszedł zamiast grać do przodu to albo nie celnie albo z połowy boiska do tyłu wszystko robili by nie wygrać tego meczu K Urbański to samo te kiwki jego masakra zmiast oddać koledze piłkę colak po pięciu minutach chlapał już brak sił

odpowiedz
e(L)o - 1 godzinę temu, *.ksiezyc.pl

rajovic 😂😂😂😂😂😂😂

odpowiedz
Mateusz - 1 godzinę temu, *.play.pl

Wyciśnij z nich coś jeszcze trenerze

odpowiedz
Jano - 1 godzinę temu, *.telekom.at

Dlaczego te nasze paralityki boją się strzelać z daleka? Jak się patrzy na tego urbanskiego co on robi z piłką to aż by się chciało go po du...e wykopać za tą padake😑szkoda punktów bo gdyby tam był ktoś inny niż petovic to napewno punkty by były nasze 👍

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl

Dalej wstawiaj Rajovica, on się przełamie jak w piz... spadniecie i wtedy obudzisz się z ręką w nocniku.

odpowiedz
powiślak - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Myślę ze najbardziej jest rozczarowany rajovic

odpowiedz
Kibic od 1977 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

😍 Miał chyba różowe okulary

odpowiedz
Ryba - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Może najlepsza mobilizacją dla tego nieudacznika milety byłaby ławka.....?🤔

odpowiedz
DamianChicago - 1 godzinę temu, *.myvzw.com

Przestań wystawiać tego kloca! On marnuje całą pracę drużyny. Już miał 20 szans na przełamanie, to daj teraz innym… nie można być aż tak upartym… Jeśli “góra” rozkazuje Ci go wystawiać to powiedz to głośno. Jeśli ten kloc ma na kogoś “haki” to też powiedz głośno… Kibice chcą wiedzieć dlaczego, bo to nie ma nic wspólnego z boiskiem

odpowiedz
Antek - 1 godzinę temu, *.verizon.net

Czemu w stolicy ludzie głupieją

odpowiedz
