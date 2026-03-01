Strzelali tylko gospodarze. Samobóje uratowały punkt

Legia wywiozła z Białegostoku punkt, remisując z Jagiellonią 2-2. Gospodarze prowadzili już różnicą dwóch goli, co nie wróżyło początkowo nic dobrego, lecz na szczęście potem "Wojskowym" udało się odwrócić losy rywalizacji. Spory w tym udział mieli sami białostoczanie, którzy dwukrotnie wpakowali piłkę do własnej siatki. Ten remis sprawił, że Legia nadal przebywa w strefie spadkowej Ekstraklasy.

Gorąco było już kilka minut po rozpoczęciu gry. Kajetan Szmyt wyprzedził Kacpra Chodynę, dzięki czemu znalazł się oko w oko z Otto Hindrichem. Gracz "Jagi" zdołał jeszcze czubkiem buta dotknąć piłki, dając się sfaulować bramkarzowi. Sędzia początkowo odgwizdał rzut karny, ale za moment zmienił swoją decyzję, dopatrując się ręki u pomocnika gospodarzy po podpowiedzi od arbitrów VAR. Legioniści starali się odgryzać swoim przeciwnikom. Brakowało jednak celnych strzałów na bramkę Sławomira Abramowicza. W 17. minucie podopieczni Adriana Siemieńca otworzyli już wynik po fantastycznym strzale zza pola karnego Leona Flacha. Amerykański pomocnik przymierzył lewą nogą w kierunku górnej części bramki Hindricha i trzeba przyznać, że bramkarz nie miał w tym momencie zbyt wiele do powiedzenia. Szkoda, bo było to pierwsze celne uderzenie białostoczan.

Od utraty gola coś w Legii się zmieniło, natomiast gospodarze śmiało ruszyli do kolejnych ataków. Już pięć minut potem prowadzili różnicą dwóch bramek. Jagiellonia wyprowadziła szybką kontrę lewą stroną boiska. Stamtąd strzału spróbował Szmyt, ale piłkę do boku udało się sparować Hindrichowi. Niestety, pomogło to tylko na krótko, gdyż trafiony nią został Radovan Pankov, a finalnie z najbliższej odległości do siatki trafił Afimico Pululu. Wówczas sytuacja Legii była już wprost beznadziejna. Jagiellonia nie ustawała w tworzeniu kolejnych akcji. Nie było po nich widać kompletnie zmęczenia po czwartkowym zaciętym boju z Fiorentiną.

Wkrótce było o krok od kolejnego trafienia dla Jagiellonii. Najpierw sporo szczęścia Legia miała po akcji Bartosza Mazurka. Po strzale pomocnika mieliśmy rykoszet, a czujnością tym razem wykazał się Hindrich. Chwilę później legionistów uratowała już poprzeczka... Z rzutu rożnego dośrodkował Szmyt wprost na głowę niepilnowanego Pululu, a ten trafił w obramowanie bramki golkipera "Wojskowych". Dyspozycja Legii była wyjątkowo mizerna. Lider tabeli nie musiał nawet wkładać zbyt wiele wysiłku w to, aby tego dnia dominować na boisku nad swoim przeciwnikiem. Kiedy wydawało się, że już nic dobrego warszawski klubu nie czeka nadeszła końcówka pierwszej połowy. Wtedy Chodyna dośrodkował w pole karne z rzutu wolnego, a niefortunnie interweniował Bernardo Vital, pakując piłkę do własnej siatki. Tym samym Legii udało się strzelić kontaktowego gola, chociaż przez pełne 45 minut nie oddała ani jednego celnego uderzenia.

Na drugą połowę Legia wyszła bez zmian w składzie. Pierwsze dziesięć minut po przerwie było niezwykle interesujące głównie ze względu na dobrą grę przyjezdnych. W 51. minucie o krok od doprowadzenia do remisu był Mileta Rajović. Duński napastnik najwyżej wyskoczył po wrzutce z prawej strony i niestety zabrakło mu dosłownie centymetrów, gdyż po jego strzale piłka trafiła tylko w słupek. Niebawem kolejne dośrodkowanie, tym razem do Wahana Biczachczjana, lecz Ormian nie zdołał czysto trafić. Legioniści cały czas mocno naciskali, wiedząc, że Jagiellonia może już nieco opadać z sił.

Upór legionistów przyniósł efekt w 56. minucie, kiedy doprowadzili do remisu! Ponownie na listę strzelców wpisał się gracz gospodarzy, notując gola samobójczego. Spory udział przy tym trafieniu miał mimo wszystko Pankov, który wstrzelił głową futbolówkę wzdłuż bramki Abramowicza, gdzie kompletnie pogubił się Flach. Tym samym pomocnik ponownie skierował piłkę do siatki, ale tym razem nie do tej, której powinien. "Wojskowi" mieli nieco ponad pół godziny do tego, aby wywieźć z Białegostoku niezwykle cenne trzy punkty.

W 70. minucie powinno być 3-2 dla Legii. Akcję prawą stroną poprowadził Chodyna, płasko dośrodkował do czekającego przed bramką Milety Rajovicia, który w prostej sytuacji kompletnie się pogubił... Napastnik strzelając lewą nogą... trafił w swoją prawą, marnując stuprocentową okazję na gola. Potem przy głosie cały czas byli podopieczni Marka Papszuna. Jagiellonia praktycznie nie istniała, kompletnie rozsypując się fizycznie. W 79. minucie wprowadzony na boisko Antonio Colak dobrze uderzył po rzucie rożnym i niemal z linii bramkowej piłkę zdołał wybić Norbert Wojtuszek. Za chwilę znowu z dobrej strony pokazał się Chodyna, który mocno strzelił zza pola karnego, jednak wprost w Abramowicza.

eLka - 14 minut temu, *.vectranet.pl I tak będziemy ciułać te punkty, a na koniec się zwalimy. odpowiedz

Warszawiak1234 - 15 minut temu, *.play-internet.pl Po pierwsze cieszmy sie z tego punktu! Po drugie, trzecie i n...te....czy ktos może powiedziec Papszunowi ze Rajovic to po prostu kret......kolejna sytuacja na 5 metrze i napastnik nie trafia....ja sie pytam czy sa jakies tego granice?!?! Generalnie gratulacje dla całej reszty. odpowiedz

sylvano82@o - 21 minut temu, *.orange.pl Rajovic to dno ale Adamski nam życia nie uratuje....to nie gość pokroju Niezgody który prócz walki miał to coś i miał szybkość...tu gość pokroju Włodarczyka Piotrka co niby walczył a jednak napastnik z niego średni. Może się mylę,ale Adamski już w tym sezonie do siatki nie trafi odpowiedz

Stanko Świetlica - 21 minut temu, *.t-mobile.pl Kolejny występ niedołęgi Rajovica w pierwszym składzie jest dowodem, że Papszun je z ręki Miodkowi. odpowiedz

Cezar. - 23 minuty temu, *.centertel.pl Po przeczytaniu tak głupiego i naiwnego infantylnego tytuły,,odechciało mi się pisać i komentować ten mecz na tym forum,za niski poziom dla mnie,, żenada przedszkolaku,żegnam 😎❤️🤍💚. odpowiedz

Obcy - 24 minuty temu, *.centertel.pl Dwa pytania mam, po co gra Rajović,może niech ktoś oficjalnie zapyta czy ma to zapisane w kontrakcie,że musi grać aby limit minut zrobić.A drugie pytanie po co na boisko wchodzi Kacper Urbański?Gość nic nie wnosi, ani drybling, ani dobre podanie, same straty.Jak można być takim drewniakiem?Co on robi na treningach,bo to już ludzkie pojęcie przechodzi odpowiedz

MarioL - 27 minut temu, *.wanadoo.fr Sensacyjny wynik w Bialymstoku.Moze sie jednak utrzymamy. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legioniści.com - 28 minut temu, *.110.89 Chodyna i Kun najlepsi na boisku. Forumowi eksperci, znawcy i inne marudy cali w ekskrementach💩 odpowiedz

Paczkomat - 29 minut temu, *.20.19 Jestem spokojny o dobre wyniki. Po tym meczu juz wiadomo, że podpisując kontrakt Papszun miał klauzulę ilości minut spędzonych przez Rajovicia na boisku. Ta liczba się niedługo wypełni i w końcu bedzie mógł przestac go wystawiać. Ps. Kto to się dziś przebrał za Chodynę? odpowiedz

Ronaldo - 30 minut temu, *.myvzw.com Dobrze że Jaga wyrównała lol

Słabe zmiany które w niczym nie pomogły no chyba że Colak miałby więcej szczęścia i piłka po jego strzale głową nie była wybita z linii przez obrońcę. Krasniki powinien wejść wcześniej bo Adamski nie miał już siły biegać od kwadransa.

Remis bardzo ważny ale 3 punkty były w zasięgu jeżeli zamiast cofnąć się to Legia by pokazała chęć wygrania meczu. Papszun słabo zarządzał tym meczem. odpowiedz

JagoL - 33 minuty temu, *.virginm.net Dobra druga polowa, można było sprawidz niespodzianke, niestety po zmianach panowie Urbańscy nie wnieśli niczego do gry odpowiedz

Lopez - 35 minut temu, *.mm.pl Graliśmy w dziesięciu

Rajović 🤡🤡🤡 odpowiedz

Dlaczego - 36 minut temu, *.orange.pl Dlaczego dziennikarze nie pytają Papszuna dlaczego wciąż gra rajovic mimo fatalnej formy odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 21 minut temu, *.play.pl @Dlaczego: bo pewnie wystawiają go z nadzieją że coś strzeli i jeszcze wziąć jakiś hajs za niego w następnym oknie odpowiedz

Ekspert - 37 minut temu, *.play.pl Niesamowite dzbany oceniaja pilkarzy w tabeli powyzej. Urbanski SAME straty, SAME zle wybory i dostaje srednią 3, a Rajovic 2 razy mniejsza mimo, ze stworzyl sobie swietna sytuacje, nie mial strat a to co spudlowal to i tak by nie wpadlo bo tam obronca mial noge wyciagnietą a sam dostal pilke za plecy. Colak dostal taka sam pilke i w nią nawet nie trafił. Ogarnijcie sie. To Augustyniak mial patelnie i zamiast dobijac w srodek to chlop szukal krotkiego slupka nie wiadomo po co. odpowiedz

Chudy Grubas - 38 minut temu, *.78.243 Trenerze Papszun, proszę mrugnąć trzy razy okiem na konferencji jeśli ktoś pana przymusza do wstawiania Rajovicia.

A tak na poważnie, proponuję prześledzić mecz pod kątem tego piłkarza, on nie umie grać w piłkę, i tu nie chodzi mi o jakieś znęcanie się nad człowiekiem czy dokuczanie. On naprawdę nie potrafi grać, jest wolny, nie potrafi uderzać piłki nogą i głową, gubi kontakt z piłką, źle się ustawia, nie myśli i nie przewiduje sytuacji na boisku.

On bardziej tej drużynie przeszkadza.

On nie powinien tu grać ani minuty, takich piłkarzy to się widuje na poziomie czwartej ligi.

Człowiek który sprowadził go na Łazienkowską dokonał dywersji w tym klubie. odpowiedz

Eddie - 38 minut temu, *.play.pl i 13 punktów stary do lidera - dobre odpowiedz

Xavery - 39 minut temu, *.orange.pl Mecz kuriozum - zero celnych strzałów Legii i dwie bramki na koncie. Potem trochę się poprawili z tymi strzałami. Nie wiem jakie rozwiązania ofensywne oni trenują, że nawet jak mają dogodną sytuację to jakieś dziwne zamieszanie się zaczyna. Jakby ciężar odpowiedzialności ich paraliżował.



Oczywiście osobna sprawa to Rajović. Straty finansowe wynikłe z jego gry (spadek z powodu braku punktów), mogą przewyższyć stratę finansową wynikającą z jego zakupu. Nic już nie można w jego sprawie dopowiedzieć. Colak jest cienki ale Rajović jest już w ogóle poza kategorią.



Kilka słów o Hindrich'u: nie za dobrze wszedł w mecz ale potem już było tylko lepiej. Pierwsza bramka idzie na konto przyglądającej się biernie obrony. Druga, pechowa, wynikła z trafienia po odbitce Pankowa. Niech nikomu nie przyjdzie na myśl hejtować Hindricha na rzecz Tobiasza. Hindrich przy każdej bramce przynajmniej wykonał robinsonadę, Tobiasz w takich sytuacjach odprowadza piłkę wzrokiem albo robi idiotyczną syrenkę. Hindrich jak się zadomowi w bramce i zgra z zespołem, może być bramkarzem na lata. A Tobiasz niech rozwija karierę z dala od Legii. I jemu i Legii wyjdzie to na dobre.



Wykpiwany latami Chodyna jest jednym z najlepszych na boisku. Podobnie odsądzany od czci, Kun. Reszta niczym szczególnym się nie wykazała. Adamski jeszcze jak zwykle orał.



Szkoda meczu bo można go było wygrać. Ale i jeden punkcik trzeba cenić. O ile jednak z czołówką tabeli można remisować to w pozostałych meczach trzeba punktować aby uciec katu spod topora. odpowiedz

Chudy Grubas - 19 minut temu, *.78.243 @Xavery:

Ostudzę twoją ocenę odnośnie Chodyny, fakt drugą połowę miał zdecydowanie lepszą, natomiast ten piłkarz jest sztywny i często kiepsko reaguje i podejmuje decyzje.

Pierwsza sytuacja z anulowanym karnym, jego czekanie na piłkę to kryminał, tego się uczy dzieci w szkółkach piłkarskich.

Druga sytuacja przy stracie gola, on jest tak pasywny przy takich wrzutkach i strzałach że rywal często to wykorzystuje. Popatrz na niego w innych meczach, on jest nieskupiony na obronie, zostawia miejsce, niby stoi obok ale go nie ma, każdy lepszy zawodnik buja go na raz i zostawia sobie miejsce na dośrodkowanie lub strzał.

Drugą połową się obronił ale uważam że Legia musi mieć lepszych piłkarzy bo właśnie błędy indywidualne w bronieniu są najczęstszą przyczyną straty bramek. odpowiedz

Mateusz z Gór - 16 minut temu, *.orange.pl @Xavery: Racja. Od razu przypomina mi się sytuacja z 76 minuty, gdzie Hindrich złapał piłkę. Piłkę, którą Tobiasz wypluwa w 9/10 przypadków i bardzo często pod nogi napastnika stojącego przed pustą bramką. odpowiedz

Darek - 40 minut temu, *.t-mobile.pl W pierwszej połowie bardzo duża przewaga Jagiellonii. Zero celnych strzałów z naszej strony.Byliśmy tylko tłem.

Druga połowa w naszym wykonaniu zdecydowanie lepsza. Na plus o dziwo Chodyna i Kun. W drugiej połowie tylko 1 celny strzał Legii. Patrząc tylko na wynik to ten remis jest ponad to co graliśmy. Dobrze,że Jagiellonia strzeliła sobie dwa samobóje.

Gramy raz w tygodniu a biegamy o 5 kilometrów mniej niż Jagiellonia. Ogólnie wynik 109 kilometrów to kpina jest. Powinno być około 120 kilometrów w meczu. Tym bardziej, że gramy raz w tygodniu.

To co wyprawia Rajovic to kryminał jest. Dużo drewna było w historii Legii ale takiego drewna nie wiem do kogo można porównać? Kto jeszcze grał w Legii tak słabo dostają tyle czasu . Zero pożytku z niego. Brak goli i asyst. W dogodnej sytuacji strzała sam w siebie Co jeszcze musi spi..dolić ten gość by wywalić go z drużyny?

Cóż cieszymy się każdym punktem do utrzymania.

Oszust z silvera Wooooon. I cały pseudo zarząd.

Jak będziemy dalej przychodzić na mecze i sponsorować wygodne życie wszystkich w klubie to nic się nie zmieni. Chyba,że zamienimy ekstraklase na pierwszą ligę. odpowiedz

Autor - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl Bukmacherka

👍 odpowiedz

Redi - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Kacper Urbański to jest jakaś porażka, jak on się w tych Włoszech uchował, dziś jak junior bez głowy, na hurra, lipa straszna to co gra ten chłopak odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Redi: A gdy kilka miesięcy temu pisałem tutaj, że Kacper Urbański to piłkarskie drewno, to "prawdziwi kibice" i "znawcy" odsądzali mnie od czci i wiary. Czas zweryfikował kto ma rację.



Takim samym drewnem jest Rafał "nasza szkapa" Adamski. Zachwycają się nim, bo na farcie strzelił gola tym z Płocka, ale to jest facio, który w ogóle nie ma techniki użytkowej, gdy przyjmuje to piłka odskakuje mu na 4-5 metrów. On ze swoim pokracznym stylem biegania bardziej pasuje na Służewiec niż do piłki nożnej. odpowiedz

Fan Kacpera - 49 minut temu, *.play-internet.pl Banda nieudaczników

Co ty razem usłyszymy od trenera co zawiodło znowu mentalność?

A może brak umiejętności może brak jaj o których mówi Kapustka i Augustyniak?

Może sztab trenerskim jest za mały potrzeba wzmocnień i jeszcze jednego autokaru żeby wszyscy się mieścili.

Rajovic potrafi zablokować swój własny strzał ma gość umiejętności wybitne w sumie tyle kasy za niego zapłacili.

Amatorzy wkłady do koszulek i sztab z trenerem WF taka jest obecnie wielka Legia.

Oni ten klub spuszczą do pierwszej ligi a tedy przepowiednia się spełni. odpowiedz

L - 43 minuty temu, *.play.pl @Fan Kacpera: Ty w ogole czytasz co piszesz? Wywalczyli remis od 0-2 na boisku lidera, nie masz sie do czego przywalic to wyzywasz? No co? Juz na Tobiasza nie mozna pluć, na Chodyne nie mozna pluc, na Kuna nie mozna pluc, nawet na Rajovica zbytnio nie mozna bo storzyls obie swietna sytuacje a w tej zmarnowanej po prostu dostal zle podanie od Chodyny, to bedziesz wyzywal bezimiennie?



To niezly trener WF, od 4 meczow nie przegralismy, gramy coraz lepiej, ale trener od WFu xdddddddddd odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 minut temu, *.orange.pl @L: Mimo wszystko wyniki są lepsze niż gra, a piłkarze dzielą się na tych, co zaczęli się wyróżniać (Kun, Chodyna) oraz na tych, co grają dla smutnego obowiązku (K.Urbański, Kapustka). Oglądałem dziś wcześniej mecze w Tychach i Niecieczy i my bardziej pasowaliśmy do tej pierwszoligowej rzeczywistości niż do widowiska w Gminie Żabno. To co gramy to jest poziom i styl rodem z walki o utrzymanie w pierwszej lidze, a nie całkiem widowiskowy futbol Słoników. Nie mówiąc o Radomiaku, gdzie każdy z pomocników atakujących z piłką jest lepszy niż którykolwiek z naszych odpowiedników. I my myślimy, że nam nie idzie, że zaraz się odbijemy, ale obejrzyj sobie konkurentów w walce o utrzymanie, a zobaczysz zespoły, które mają ciekawszych piłkarzy i grają lepszy futbol.



Dziś mieliśmy szczęście, że do przerwy nie było 0-4, bo potem Jaga mająca w nogach puchary zgasła. Wyszliśmy na Jagiellonię bezjajecznie ze snującym się Kapustką i bezużytecznym Rajoviciem. Oddaliśmy początek meczu i zasłużenie przegrywaliśmy, potem goniliśmy wynik i mamy remis, ale to nie zmienia faktu, że kompletnie zawaliliśmy możliwość ogrania dziś kandydata do mistrzostwa na jego terenie, co pomogłoby nam się odbić od dna. Dlatego mimo odrobienia strat ten wynik jest porażką. odpowiedz

Fan Kacpera - 16 minut temu, *.play-internet.pl @L: Ty ten mecz oglądałeś wogole wywalczyli???? wyczlapali bo Jaga sobie sama strzelała w tym meczu przypomnę Ci kto strzelił 4 bramki????? Jaga. Ktro grał ostatnio 120 minut w czwartek na wyjeździe Jaga i jal dziś wyglądała o klasę co najmniej wyżej od tych pseudo kopaczy jakich mamy w Legii

Ty się cieszysz z tego że od 4 meczy nie przegrali Cud w Gdyni Cud dziś w Białymstoku. Męczarnie z Wisła i to jest powód do radości.

Rajovic sam siebie blokuje Tobiasz niech na ławce siedzi przyspawany jak do lini w bramce biecej szkodził niż, pożytku z niego było



Faktycznie dziś są powody do dumy po meczu taka radość że 1 liga coraz bliżej odpowiedz

pawel - 49 minut temu, *.vectranet.pl Pomijając już kalekę rajovica, bo to jest jakaś kpina że takie coś w ogóle gra w piłkę, pasowałoby pana K. Urbańskiego sprowadzić do pionu. Za dużo żelu??? koleś wchodzi na boisko i osłabia ewidentnie drużynę. Nie walczy, same straty, złe wybory. Co to jest??? Czy małolat wie gdzie gra??? odpowiedz

L - 42 minuty temu, *.play.pl @pawel: No, a jak posadzil Papszun Urbanskiego na lawie to byl wyzywany, ze nie mozna takiego dobrego pilkarza na lawce sadzac. odpowiedz

loczek - 40 minut temu, *.btcentralplus.com @pawel: wie dlatego ma wy...ane odpowiedz

Legionista - 33 minuty temu, *.net.pl @pawel: masz rację, małolat jest obrażony że wchodzi z ławki i człapie po boisku, zamiast żelu to lód na ten pusty łeb. odpowiedz

Śródmieście pld - 49 minut temu, *.play.pl Mileta napastnik i obrońca w jednym strzela na pustą bramkę i broni drugą nogą myślałem że już wszystko w życiu widziałem a jednak.. odpowiedz

Wiesiek - 50 minut temu, *.34.227 Hej, Mileta sam blokuje drugą nogą swoje strzały… to jak kopanie sie w czolo. 😃 odpowiedz

kaktus - 53 minuty temu, *.orange.pl Rajović był dzisiaj najlepszym obrońcą Jagiellonii. Czyścił wszystkie sytuacje pod bramką Białostocczan.



Co musi się stać, żeby ten koleś strzelił bramkę??? Dostał podanie metr od bramki, a i tak nie strzelił... odpowiedz

Okęciak - 53 minuty temu, *.netfala.pl Dobra gra Legii, w drugiej połowie w końcu naprawdę miło się patrzyło na tę drużynę. Zabrakło trochę szczęścia żeby wygrać, z drugiej strony trzeba docenić że wyciągnęli to na trudnym terenie z 2-0... szkoda dwóch sytuacji Rajovica, ale jestem dobrej myśli przed kolejnymi meczami. odpowiedz

Olo - 45 minut temu, *.play.pl @Okęciak: Pamiętaj, że Jaga grała dopiero co 120min z Fiorentiną. Padli ze zmęczenia. odpowiedz

L - 41 minut temu, *.play.pl @Olo: No i co z tego? Jak my gralismy 3 sezony z rzedu w pucharach i przegrywalismy na zmeczeniu to jakos nie widzialem obrony, ze my zmeczeni, ale jak rywal zmeczony to umniejszanie dobrej gry w 2 polowie. Niesamowite... odpowiedz

Martinez76 - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie, no to już kvrvva nie jest nawet śmieszne. O co do wuja pana chodzi z tym Rajevacem?! Typ z 2 metrów na pustaka strzela we własną kvrvva nogę! Papszuna pigięło, że wciąż wystawia tego paralityka? Przecież z nim w składzie gramy 10:12 bo wiadomo, że typ co dostanie piłkę, to koncertowo to spi3rd0li. NO JUŻ DOSYĆ! WON Z LEGII!

Chodyna - zaskakująco dobry mecz. Brawo. A co mu asystę Rajevac zabrał, to pisałem wyżej.

Kacper Urbański - nie wiem o co tu chodzi, ale gra piaseczek. odpowiedz

Legionista - 55 minut temu, *.net.pl Jedno pytanie jak długo jeszcze ten przygłup Rajovic bedzie wychodził na boisko, cały zarząd Legii to matoły i debile, kompromitacja na cały kraj. odpowiedz

Dariusz - 55 minut temu, *.play-internet.pl Szmaciarstwo. Jagielonia grala na ostatkach sil, zamiast ich dobić to końcówka odpuszczona. Ale majac w składzie Kuna i Chodynę to ciężko myśleć o zwycięstwie. odpowiedz

miclew - 50 minut temu, *.inetia.pl @Dariusz: ten komentarz …To chyba nie z dzisiejszego meczu🤔 odpowiedz

Legionista - 50 minut temu, *.net.pl @Dariusz: akurat zostawili dzisiaj na boisku serducho i walczyli z całych sił. odpowiedz

Adam - 40 minut temu, *.t-mobile.pl @Dariusz: Ty oglądałeś mecz? Chyba sobie zakodowałeś hejt na Chodynę i brak ci rozsądku. Kun dobry mecz - najlepiej oceniany zawodnik Legii w lutym. Chodyna kreował dużo sytuacji na prawej stronie, dobrze dogrywał w pole karne tylko brakowało wykończenia. Rajović to jest zagadka. O co chodzi z tym człowiekiem, że on jest w kadrze meczowej Legii? Kacper Urbański dziś same złe wybory. Kolejny solidny mecz Legii. odpowiedz

Nie oglądał meczu - 39 minut temu, *.orange.pl @miclew:

I tylko składy czytał odpowiedz

Tomo - 28 minut temu, *.vectranet.pl @Dariusz:

Darek, Dariusz .....i wszystko jasne.

Kun od 3 meczów najlepszy zawodnik ( Walczak)

Chodyna dziś również na plus.



Darek, Dareczku ....nie pisz już więcej komentarzy - nie znasz się na piłce 🙂 odpowiedz

Michał - 55 minut temu, *.plus.pl Trzeba było wygrać i tyle w temacie. Ale w drugiej połowie nasz bramkarza bezrobotny. Można Można. Jazda z następnymi i golimy frajerów. Jazda na pełnej k. odpowiedz

in - 47 minut temu, *.centertel.pl @Michał: na razie to ciebie golą frajerze odpowiedz

G - 56 minut temu, *.vectranet.pl Po ch ten rajovic. Dawac colaka do podstawy, przeciez golym okiem widac ze jsst grozniejszy odpowiedz

asfd - 58 minut temu, *.kabel-deutschland.de jeszcze tylko mileta na lawke i zaczniemy wygrywac! odpowiedz

